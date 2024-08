WSBK Portimao (FT3): Petrucci fährt Bestzeit, Razgatlioglu nur auf P4!

Barni-Ducati-Pilot Danilo Petrucci hat sich bei der Superbike-WM in Portimao (Portugal) die Bestzeit im dritten Freien Training gesichert. Der Italiener bestätige damit die starke Form vom Freitag (zur Analyse nach dem FT2) und geht als einer der Favoriten in die Superpole und das erste Rennen. Ebenfalls schnell war Alex Lowes (Kawasaki), der erster Verfolger war. Weltmeister Alvaro Bautista lag in Schlagdistanz und wurde auf P3 gewertet.

Bereits nach den beiden Trainings am Freitag führte Danilo Petrucci die Wertung an. Im FT2 am Freitagabend umrundete der Italiener den Kurs in 1:40.681 Minuten und war damit 0,023 Sekunden schneller als Ducati-Markenkollege Alvaro Bautista (zum FT2-Bericht).

Normalerweise findet das FT3 um 9:00 Uhr Ortszeit bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen statt. In Portimao wurde die Session um 12:10 Uhr Ortszeit gestartet. Die Piloten fanden hochsommerliche Bedingungen mit Temperaturen deutlich über 30°C vor.

Starke Rundenzeiten trotz extrem hoher Temperaturen

Die hohen Temperaturen hielten Alex Lowes aber nicht davon ab, die Freitags-Bestzeit zu unterbieten. Der Kawasaki-Werkspilot führte das FT3 zur Halbzeit mit einer 1:40.570er-Runde an. Aber auch Toprak Razgatlioglu steigerte sich nach den Problemen am Freitag und war nur 0,011 Sekunden langsamer als Lowes.

Kawasaki-Pilot Alex Lowes machte einen deutlichen Sprung Foto: Motorsport Images

Fünf Minuten vor dem Ende des FT3 begann die Jagd nach Bestzeiten, um sich auf die Superpole vorzubereiten. Danilo Petrucci übernahm mit einer 1:40.316er-Runde die Spitzenposition. Alvaro Bautista notierte Sektor-Bestzeiten, brachte aber keine perfekte Runde zusammen und reihte sich hinter Petrucci und Lowes auf der dritten Position ein.

Toprak Razgatlioglu wird seiner Favoritenrolle (noch) nicht gerecht

Toprak Razgatlioglu kam kurz vor dem Ablaufen der Uhr noch einmal über den Zielstrich und startete eine finale Attacke. Doch der Seriensieger konnte sich nicht verbessern und beendete das FT3 nur auf der vierten Position.

Das enttäuschende FT3-Ergebnis hielt Razgatlioglu aber nicht davon ab, in der Auslaufrunde zu einem Sprung über die Kuppe auszuholen. Der Türke nahm großen Anlauf und sorgte wie in den zurückliegenden Jahren für spektakuläre Bilder. BMW-Teamkollege Michael van der Mark rundete die Top 5 ab.

Positives Signal: Beide Werks-Hondas in den Top 10

Mit P6 deutete Iker Lecuona an, dass die Honda CBR1000RR-R Fireblade in Portimao deutlich besser funktioniert als auf den zuletzt besuchten Kursen. HRC-Teamkollege Xavi Vierge landete auf der zehnten Position.

Iker Lecuona mit Honda in den Top 6: Momentaufnahme oder Realität? Foto: Motorsport Images

Hinter den Erwartungen zurück blieb Ducati-Werkspilot Nicolo Bulega, der das FT3 nur auf P7 beendete und knapp eine halbe Sekunde zurück lag. Jonathan Rea war als Achter bester Yamaha-Pilot. Scott Redding (Bonovo-BMW) meisterte ebenfalls den Sprung in die Top 10 und beendete das FT3 auf der neunten Position.

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) konnte das starke FT2-Ergebnis nicht bestätigen, war als Elfter aber immerhin zweitbester Yamaha-Pilot. Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) landete erneut außerhalb der Top 10 und wurde auf P13 geführt. Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) steigerte sich und kam bis auf 1,5 Sekunden an die Bestzeit heran. Der Deutsche reihte sich auf P20 ein.

Um 15:45 Uhr (MESZ) folgt die Superpole, Lauf eins wird um 19:00 Uhr (MESZ) gestartet (zur TV-Übersicht).