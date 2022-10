WSBK Portimao FT3: Razgatlioglu fährt Rekordrunde, Öttl in den Top 6!

Audio-Player laden

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich ei der Superbike-WM in Portimao die Bestzeit im dritten Freien Training gesichert. Der Superbike-Weltmeister stellte in 1:40.121 Minuten einen neuen Streckenrekord auf. Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli, der einen durchwachsenen Freitag erlebte, schob sich am Samstagmorgen auf die zweite Position.

Bereits kurz nach dem Start des FT3 purzelten die Zeiten. Rekord-Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) schob sich nach vier Minuten mit einer 1:40.951er-Runde an die Spitze und war damit einer der ersten Fahrer, die schneller waren als am Freitag.

Für Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi begann das FT3 nicht nach Plan. Nach sechs Minuten musste der Italiener seine Panigale V4R mit einem Motorschaden abstellen. Das finale Training vor der Superpole war für Rinaldi damit vorzeitig beendet. Er beendete das FT3 auf der 14. Position.

Die beiden Werks-Kawasakis umrundeten den Kurs im Formationsflug. Jonathan Rea schraubte die Bestzeit auf 1:40.727 Minuten herunter, Teamkollege Alex Lowes war mit 0,207 Sekunden Rückstand Zweiter. Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli schob sich zur Halbzeit der Session auf die erste Position. Locatelli unterbot Reas Zeit um 0,014 Sekunden.

Toprak Razgatlioglu stürmt mit Rekordrunde an die Spitze

Elf Minuten vor dem Ende des FT3 pulverisierte dann Toprak Razgatlioglu die Bestzeit und stellte in 1:40.121 Minuten einen neuen Streckenrekord auf. Damit geht der Türke als Favorit in die Superpole am Samstagvormittag und das erste Rennen am Samstagnachmittag.

Hinter den beiden Werks-Yamahas an der Spitze folgte im FT3 die beiden Werks-Kawasakis von Rea und Lowes. WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) zeigte erneut eine eher unauffällige Session und wurde mit 0,767 Sekunden Rückstand als Fünfter gewertet.

Philipp Öttl nur minimal langsamer als Alvaro Bautista

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) war im FT3 nur wenige Tausendstelsekunden langsamer als Alvaro Bautista und reihte sich mit 0,794 Sekunden Rückstand auf Position sechs ein. BMW-Pilot Scott Redding, die beiden Werks-Hondas von Iker Lecuona und Xavi Vierge sowie GRT-Yamaha-Pilot Garrett Gerloff komplettierten die Top 10.

WSBK-Rookie Philipp Öttl war im FT3 zweitbester Ducati-Pilot Foto: Motorsport Images

Scott Redding war als Siebter bester BMW-Pilot. Seine Markenkollegen erlebten kein gutes Training. Teamkollege Michael van der Mark rollte am Ende mit einem Defekt aus und wurde als 13. gewertet. Zuvor musste Bonovo-Pilot Loris Baz seine BMW M1000RR mit Defekt abstellen. Eugene Laverty (Bonovo-BMW) wurde als 15. gewertet.

Gaststarter Marvin Fritz (YART-Yamaha) kam im FT3 nicht über P25 hinaus und war somit Vorletzter. Der Deutsche konnte seine FT1-Zeit nicht verbessern. Im FT2 war Fritz in der schnellen Zielkurve gestürzt und verpasste den Großteil des Trainings.

Die Superpole wird um 12:10 Uhr (MESZ) gestartet (zur TV-Übersicht).

