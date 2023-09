WSBK Portimao (Lauf 1): Bautista bezwingt Razgatlioglu, Ducati feiert Titel

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat sich bei der Superbike-WM in Portimao (Portugal) den Sieg im ersten Hauptrennen gesichert. Der amtierende Weltmeister machte damit einen weiteren Schritt in Richtung Titelverteidigung. Arbeitgeber Ducati stellte mit dem Sieg den vorzeitigen Gewinn der Herstellerwertung sicher.

Kawasaki-Pilot Jonathan Rea ging von der Pole ins Samstags-Rennen. Teamkollege Alex Lowes stand auf Startplatz zwei. Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu komplettierte die erste Startreihe, weil Teamkollege Andrea Locatelli von P3 auf P24 strafversetzt wurde.

Den Sprint zur ersten Kurve entschied Razgatlioglu für sich. Der Türke führte das Feld vor Lowes und Bautista durch die ersten Kurven. Rea machte in Kurve 3 einen Fehler und musste sein Motorrad aufrichten. Dadurch verlor der Rekord-Champion einige Positionen.

Die Reihenfolge am Ende der ersten Runde: Toprak Razgatlioglu vor Alex Lowes, Alvaro Bautista, Michael van der Mark (BMW), Remy Gardner (GRT-Yamaha), Jonathan Rea, Iker Lecuona (Honda), Danilo Petrucci (Barni-Ducati) und Michael Rinaldi (Ducati). GoEleven-Ducati-Pilot Philipp Öttl verlor nach dem Start viele Positionen und kam nur auf P14 aus der ersten Runde.

Extrem spannende Zweikämpfe in der Spitzengruppe

Alex Lowes schob sich zu Beginn der zweiten Runde an die Spitze. Toprak Razgatlioglu startete einige Versuche, kam aber nicht an der Kawasaki mit der Nummer 22 vorbei. Dahinter schob sich Jonathan Rea nach einer starken Aufholjagd an Alvaro Bautista vorbei und übernahm die dritte Position.

Zu Beginn der vierten Runde ging es beim Anbremsen von Kurve 1 chaotisch zu. Alex Lowes wurde bis auf P5 durchgereicht. Toprak Razgatlioglu übernahm die Spitze. Dahinter gab es reihenweise Überholmanöver. BMW-Pilot Michael van der Mark mischte in der fünf Fahrer großen Spitzengruppe mit.

Ducati-Pilot Alvaro Bautista war auf der Zielgerade klar überlegen und übernahm zu Beginn von Runde sechs die Führung Toprak Razgatlioglu holte sich die Führung mit einem entschlossenem Manöver zurück.

Jonathan Rea konnte dem Führungsduo folgen, dahinter entstand eine Lücke zu Alex Lowes und Michael van der Mark, die von hinten Besuch bekamen. Remy Gardner und Michael Rinaldi stellten den Anschluss her.

Toprak Razgatlioglu leistet starke Gegenwehr

Zu Beginn der siebten Runde startete Bautista einen neuen Versuch und setzte sich an die Spitze. Razgatlioglu hatte erneut eine Antwort parat. Eine Runde später wiederholte sich das Schauspiel, doch dieses Mal behauptete sich Bautista an der Spitze. Weniger Glück hatte Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi, der mit Defekt ausrollte.

In Runde neun hatte Razgatlioglu beim Richtungswechsel eine Schrecksekunde und verlor etwas den Anschluss an Bautista. Von hinten machte Rea zwischenzeitlich Druck. Bautista setzte sich mit der schnellsten Rennrunde (1:40.489 Minuten) leicht von seinen Verfolgern ab.

Alvaro Bautista hält Toprak Razgatlioglu auf Abstand

Razgatlioglu kämpfte hart, um die Lücke zu Bautista wieder zu schließen und drehte mit 0,8 Sekunden Rückstand seine Runden. Rea konnte das Tempo nicht mehr mitgehen und verlor den Anschluss.

Um Platz vier wurde hart gekämpft: Zu Beginn der zwölften Runde übernahm Michael van der Mark die vierte Position von Alex Lowes. Im finalen Renndrittel kam Garrett Gerloff mit seiner BMW näher an Alex Lowes. Vier Runden vor Rennende startete Gerloff in Kurve 1 ein Manöver und übernahm die fünfte Position.

An der Spitze hatte Alvaro Bautista alles unter Kontrolle und führte das Rennen mit einer Sekunde Vorsprung auf Razgatlioglu an. Rea drehte einsam auf Position drei seine Runden. Um den vierten Platz wurde hart gekämpft. Michael van der Mark, Garrett Gerloff und Alex Lowes lagen innerhalb weniger Zehntelsekunden.

Der Weltmeister greift mit einer Hand nach dem zweiten WM-Titel

Alvaro Bautistas Sieg wurde in den finalen Runden nicht gefährdet. Der Spanier baute seine Führung in der Meisterschaft auf 52 Punkte aus. Toprak Razgatlioglu musste sich klar geschlagen geben und wurde mit 2,1 Sekunden Rückstand Zweiter. Platz drei ging an Jonathan Rea, der mit 6,8 Sekunden Rückstand ins Ziel kam.

Garrett Gerloff entschied den Kampf um Platz vier für sich und setzte sich in den finalen Runden leicht von seinen Verfolgern ab. Alex Lowes wurde Fünfter. Michael van der Mark verlor in der Schlussphase eine weitere Position an Remy Gardner und wurde nur Siebter.

Iker Lecuona war als Achter bester Honda-Pilot. Andrea Locatelli fuhr vom vorletzten Startplatz bis auf P9 vor. Xavi Vierge (Honda) komplettierte die Top 10.

Philipp Öttl und Dominique Aegerter nicht in den Top 10

Philipp Öttl beendete das Rennen auf P11 und hatte nach 20 Runden einen Rückstand von 21,7 Sekunden. Ducati-Markenkollege Danilo Petrucci kam knapp dahinter auf P12 ins Ziel. Die finalen Punkte gingen an Axel Bassani (Motocorsa-Ducati), Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) und Scott Redding (BMW).

Am Sonntag folgen das Superpole-Rennen um 12:00 Uhr und das zweite Hauptrennen um 15:00 Uhr (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Ducati.