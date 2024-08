WSBK Portimao (Lauf 1): Razgatlioglu gewinnt, starke Aufholjagd von Bautista!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Portimao (Portugal) den Sieg im Samstags-Rennen gesichert. Razgatlioglu musste für den elften Sieg in Folge aber deutlich härter kämpfen als bei den zurückliegenden WSBK-Wochenenden in Misano, Donington und Most. Platz zwei ging an Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati), der eine beeindruckende Aufholjagd zeigte. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) komplettierte das Podium.

Toprak Razgatlioglu ging von der Pole ins Rennen. Die erste Startreihe wurde von Alex Lowes (Kawasaki) und Danilo Petrucci komplettiert. Die beiden Werks-Ducatis von Nicolo Bulega und Alvaro Bautista standen nur in der zweiten Reihe. Alle Fahrer verwendeten die neue SC0-Hinterreifen-Option.

Vorne kam beim Großteil der Fahrer die SC1-Mischung zum Einsatz. Lediglich die BMW-Piloten Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark und Scott Redding verwendeten die härtere SC2-Option.

Alex Lowes führt das Rennen nach dem Start an

Den Start entschied Alex Lowes für sich. Danilo Petrucci schob sich auf die zweite Position, verlor diese aber noch in der ersten Runde an Toprak Razgatlioglu. Alvaro Bautista erlebe einen desaströsen Start und rutschte aus den Top 10. Bautista kam nur auf P12 aus der ersten Runde.

Im zweiten Umlauf fuhr Michael van der Mark die schnellste Runde. Der BMW-Pilot übernahm die vierte Position und startete die Verfolgung von Alex Lowes, Toprak Razgatlioglu und Danilo Petrucci. Mit frischen Reifen fiel es Vorjahressieger Bautista zu Beginn schwer, Positionen gutzumachen.

Alex Lowes verlor die Führung nach drei Runden an Toprak Razgatlioglu. Auf der Zielgeraden setzte sich Razgatlioglu neben Lowes, doch der Kawasaki-Pilot gab sich noch nicht geschlagen. Lowes konterte und ging erneut in Führung.

Für Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) war das Rennen vorzeitig beendet. Der Deutsche brachte seine Yamaha R1 mit Defekt an die Box. Öttl fuhr erneut auf die Strecke, erhielt aber die schwarze Flagge und gab auf.

Danilo Petrucci führt, Jonathan Rea zeigt spektakulären Save

Zu Beginn von Runde fünf zog Danilo Petrucci an Toprak Razgatlioglu und Alex Lowes vorbei und bog als Führender in die erste Kurve. Jonathan Rea (Yamaha) zeigte einen spektakulären Save, verlor durch die Szene aber etwas Zeit und rutschte von P5 auf P7 ab. Im Laufe des Rennens sollte Rea weitere Positionen verlieren.

In Runde sechs verschätzte sich Razgatlioglu in Kurve 5, konnte seine dritte Position aber behaupten. Auf der Zielgeraden verlor Alex Lowes zwei Positionen. Die beiden Werks-BMWs nutzten den Topspeed-Vorteil und gingen an der Kawasaki vorbei.

An der Spitze hatte sich Petrucci eine kleine Lücke herausgefahren. Razgatlioglu zog das Tempo an, um den Anschluss herzustellen. Van der Mark fuhr auf der dritten Position vor Lowes, Bulega, Garrett Gerloff und Rea. Bautista lag auf Position sieben und fuhr die schnellsten Rundenzeiten. Nach einem Renndrittel lag der Weltmeister nur zwei Sekunden hinter dem Führenden.

Toprak Razgatlioglu setzt Danilo Petrucci unter Druck

Mit 315 km/h notierte Razgatlioglu den höchsten Topspeed und lag in Schlagdistanz zu Petrucci. Dahinter entstand eine kleine Lücke zu Lowes, der Van der Mark überholt hatte. Nach neun Runden schob sich Razgatlioglu kurzzeitig in Führung, doch Petrucci konterte erneut.

Die Aufholjagd von Bautista nahm im Laufe des Rennens an Fahrt auf. Zur Halbzeit hatte sich der Weltmeister an Teamkollege Bulega und an der Kawasaki von Lowes vorbeigeschoben und lag bereits auf Position vier.

Für Ducati-Markenkollege Andrea Iannone (GoEleven) war das Rennen durch einen Sturz in Kurve 1 vorzeitig beendet.

Danilo Petrucci verliert die Führung an Toprak Razgatlioglu

An der Spitze wechselten Petrucci und Razgatlioglu mehrfach die Positionen. Durch den Zweikampf gelang es Van der Mark und Bautista, den Anschluss herzustellen. Nach zwölf Runden verlor Petrucci zwei Positionen an Razgatlioglu und Van der Mark, konterte aber in Kurve 5 und schob sich auf die zweite Position.

Razgatlioglu setzte sich sofort leicht ab, weil hinter ihm hart gekämpft wurde. Bautista übernahm zu Beginn von Runde 14 die dritte Position von Van der Mark und konnte sich noch Hoffnungen auf den Sieg machen.

Zu Beginn des finalen Renndrittels rückten Razgatlioglu, Petrucci und Bautista wieder enger zusammen. Van der Marks Rundenzeiten wurden deutlich langsamer und auch Lowes konnte das Tempo nicht halten.

Drei Runden vor Rennende lagen die Top 3 innerhalb von 0,6 Sekunden. Bautista schob sich an Petrucci vorbei und hatte nur noch Razgatlioglu vor sich. Durch das Duell mit Petrucci vergrößerte sich die Lücke zu Razgatlioglu auf mehr als eine Sekunde.

Elfter Sieg in Folge: Toprak Razgatlioglu lässt sich Flügel montieren

Die Positionen waren bezogen. Razgatlioglu kam mit 0,780 Sekunden Vorsprung ins Ziel. In der Auslaufrunde ließ sich der BMW-Pilot zusätzliche Flügel montieren. Eine Anspielung auf die spektakulären Flugeinlagen, die er regelmäßig in Portimao zeigt.

Bautistas Aufholjagd endete auf Platz zwei. Der Vorjahressieger fuhr die schnellste Runde. Mit einem besseren Start hätte Bautista durchaus Chancen auf den Sieg gehabt. Das Top-3-Ergebnis am Samstag war Bautistas 100. Podium in der Superbike-WM.

Petrucci bescherte Barni-Ducati ein weiteres Podium und war bester Independent-Pilot. Garrett Gerloff stellte wie im Vorjahr Platz vier sicher. Nach einer bisher durchwachsenen Saison war es das beste Ergebnis des US-Amerikaners, der in der WSBK-Saison 2025 eine Kawasaki pilotieren wird. Alex Lowes komplettierte die Top 5.

Michael van der Mark rutschte bis auf P6 ab, nachdem er zu Rennbeginn um die Führung kämpfte. Bei der Zieldurchfahrt lag der Niederländer fünf Sekunden zurück. Nicolo Bulega kam nicht über P7 hinaus. Axel Bassani (Kawasaki) wurde auf P8 gewertet. Die beiden GRT-Yamahas von Dominique Aegerter und Remy Gardner komplettierten die Top 10.

Beide Werks-Yamahas außerhalb der Top 10

Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli beendete das Samstags-Rennen nur auf P11. Teamkollege Jonathan Rea wurde bis auf P15 durchgereicht. Ein enttäuschendes Ergebnis für die Weltmeister-Mannschaft der WSBK-Saison 2021.

Iker Lecuona war als Zwölfter bester Honda-Pilot. Nach dem Sturz in der Superpole musste Lecuona vom Ende des Feldes starten und kämpfte sich bis auf P12 vor. Teamkollege Xavi Vierge landete auf P13. Tito Rabat (Puccetti-Kawasaki) wurde auf P14 gewertet.

Scott Redding (Bonovo-BMW) schied in der Schlussphase durch Sturz aus.

Am Sonntag folgen das Superpole-Rennen und das zweite Hauptrennen.