WSBK Portimao (Lauf 2): Razgatlioglu nur 0,035 s vor Bulega, Bautista crasht!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Portimao (Portugal) den Sieg im zweiten Hauptrennen gesichert. Auf dem Weg zum 13. WSBK-Sieg in Folge musste sich Razgatlioglu gegen die beiden Werks-Ducatis durchsetzen und holte sich trotz einer beschädigten Verkleidung das vierte Triple in Folge.

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hatte gute Chancen auf den Sieg, kam aber beim Duell mit Razgatlioglu zu Sturz. Ducati-Teamkollege Nicolo Bulega fand keinen Weg vorbei, hatte bei der Zieldurchfahrt aber lediglich 0,035 Sekunden Rückstand. Alex Lowes bescherte Kawasaki ein weiteres Podium.

Der Sieg im Sprintrennen am Nachmittag bescherte Toprak Razgatlioglu neben zwölf Punkten auch die Pole für das finale Rennen des Wochenendes. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) und Alex Lowes (Kawasaki) komplettierten die erste Startreihe. Die beiden Werks-Ducatis von Nicolo Bulega und Alvaro Bautista standen nur auf den Plätzen fünf und sechs.

Alle Fahrer verwendeten die neue SC0-Mischung am Hinterrad. Der Großteil der Fahrer setzte vorne auf die weiche SC1-Mischung. Wie am Samstag in Lauf eins wählten lediglich die BMW-Piloten Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark und Scott Redding die härtere SC2-Mischung. Auf der Zielgeraden wehte ein starker Gegenwind. Das hatte zur Folge, dass sich die Windschatten-Wirkung verstärkte.

Viele Führungswechsel in den ersten Rennrunden

Den Sprint zur ersten Kurve entschied Danilo Petrucci für sich, doch Toprak Razgatlioglu startete bereits in Kurve 3 eine Attacke und setzte sich an die Spitze. Petrucci verlor in den folgenden Kurven weitere Positionen an Alex Lowes und Michael van der Mark.

Alvaro Bautista verlor beim Start erneut einige Positionen und lag in Runde eins nur auf P8. Der Gewinner des Starts war Andrea Iannone (GoEleven-Ducati), der von P9 auf P6 stürmte. Bautista kämpfte sich Schritt für Schritt in Richtung Spitze und hielt den Anschluss an die Führungsgruppe.

In Runde zwei machte Razgatlioglu einen kleinen Fehler und kam in Kurve 5 von der Linie ab. Lowes nutzte die offene Tür und setzte sich in Führung. Van der Mark nutzte den Windschatten von Teamkollege Razgatlioglu und Lowes und übernahm zu Beginn der dritten Runde die Führung. Razgatlioglu verlor in Runde drei eine weitere Position an Bulega und war nur noch Vierter. Doch Bulega konnte sich nicht lange vor Razgatlioglu behaupten.

Berührung mit Alex Lowes: Toprak Razgatlioglu verliert einen Flügel

Eine Runde später schob sich Lowes erneut in Führung. Van der Mark hatte Probleme, den Anschluss an die führende Kawasaki zu halten. Razgatlioglu erkannte, dass Lowes davonzieht und drückte sich erneut an Van der Mark vorbei.

Zu Beginn der sechsten Runde hatte sich Razgatlioglu wieder in Schlagdistanz zu Lowes gekämpft und zog auf der Geraden neben die Kawasaki. Dabei gab es eine Berührung, bei der ein Flügel an der BMW abbrach.

Das hielt den Türken aber nicht davon ab, sich an der Spitze zu behaupten. Lowes hielt allerdings den Anschluss und war nah dran an der führenden BMW. Beim Anbremsen von Kurve 3 verschätzte sich Lowes aber und konnte die Linie nicht halten.

Alvaro Bautista schiebt sich auf die zweite Position

Dadurch öffnete sich eine Lücke von 0,7 Sekunden zu Razgatlioglu. Bautista fuhr direkt hinter Lowes und übernahm zu Beginn der achten Runde die zweite Position. Es lief auf ein Duell der WM-Rivalen aus der Saison 2023 hinaus.

Razgatlioglu verwaltete zur Halbzeit des Rennens einen Vorsprung von 1,1 Sekunden. Lowes verlor die dritte Position an Bulega. Das Rennen hatte sich an der Spitze etwas beruhigt. Die große Frage war, welcher Fahrer im finalen Renndrittel die besten Reifen hat.

Drama in Kurve 5: Alvaro Bautista stürzt beim Duell mit Toprak Razgatlioglu

Der Vorsprung von Razgatlioglu schrumpfte nach zwölf Runden deutlich. Bautista kam in großen Schritten näher an die BMW mit der Nummer 54 heran. Sechs Runden vor Rennende lag Bautista in Schlagdistanz. Von hinten kam Ducati-Teamkollege Bulega näher, der sich von Lowes frei gefahren hatte.

Fünf Runden vor Rennende setzte sich Bautista auf der Zielgeraden neben Razgatlioglu, der sich beim Anbremsen von Kurve 1 aber noch einmal durchsetzen konnte. In Kurve 3 startete Bautista die nächste Attacke. In Kurve 5 endete das Duell mit einem Sturz von Bautista. Auf der Bremse klappte das Vorderrad der Ducati ein. Bautista setzte das Rennen fort, lag aber außerhalb der Punkteränge.

Showdown zwischen Toprak Razgatlioglu und Nicolo Bulega

Doch damit war das Rennen noch nicht vorbei. Mit Bulega versuchte der nächste Ducati-Pilot, die Führung zu übernehmen. Razgatlioglu kämpfte hart, Bulega suchte nach Überholmöglichkeiten. Zu Beginn der letzten Runde lag Razgatlioglu mit lediglich 0,044 Sekunden vorn.

Das Rennen wurde durch 0,035 Sekunden entschieden. Razgatlioglu feierte seinen 13. Sieg in Folge. Damit setzte der Türke seine beeindruckende Siegesserie fort, die er beim zweiten WSBK-Rennen in Assen im April startete.

Bulega festigte mit dem zweiten Platz seine zweite Position in der Fahrerwertung. Bautista beendete das Rennen auf P19 außerhalb der Punkte und verlor weitere Punkte auf seinen Teamkollegen. Platz zwei in der Meisterschaft rückt für Bautista immer weiter in Ferne.

Kawasaki erneut auf dem Podium: Alex Lowes auf Platz drei

Alex Lowes erbte auf Grund des Bautista-Fehlers ein Podium und kassierte viele Punkte für die Meisterschaft. Andrea Iannone rundete ein durchwachsenes Wochenende mit einem vierten Platz ab und war damit bester Independent-Pilot. Ducati-Markenkollege Danilo Petrucci rundete die Top 5 ab.

Alex Lowes fuhr ein starkes Rennen und festigte P4 in der WM Foto: Motorsport Images

Jonathan Rea erkämpfte sich ein Top-6-Ergebnis und war bester Yamaha-Pilot. In der Schlussphase setzte sich Rea knapp gegen die Werks-BMW von Michael van der Mark durch. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) erkämpfte sich Platz acht, nachdem er zu Rennbeginn aus den Punkterängen rutschte.

Aufwärtstrend bei Honda: Xavi Vierge wird Neunter

Xavi Vierge war als Neunter bester Honda-Pilot. Teamkollege Iker Lecuona wurde auf P13 gewertet. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) beendete das Portimao-Wochenende mit einem Top-10-Ergebnis und war erneut schneller als Teamkollege Remy Gardner, der auf P12 ins Ziel kam. Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli zeigte eine weitere enttäuschende Leistung und wurde Elfter.

HRC-Pilot Xavi Vierge ließ einige starke Fahrer hinter sich Foto: Motorsport Images

Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) verpasste die Punkteränge und wurde auf P21 gewertet. Öttl konnte in Portimao keine Punkte sammeln.

Die WSBK-Saison 2024 wird Anfang September in Magny-Cours (Frankreich) fortgesetzt.