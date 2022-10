WSBK Portimao: Razgatlioglu bezwingt Bautista im Superpole-Rennen

Audio-Player laden

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat bei der Superbike-WM in Portimao das Superpole-Rennen gewonnen. Der Superbike-Weltmeister setzte sich gegen Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista durch. Jonathan Rea (Kawasaki) musste sich auf seiner Paradestrecke erneut geschlagen geben und wurde Dritter.

Jonathan Rea startete von der Pole ins Sprintrennen. Toprak Razgatlioglu und Alex Lowes (Kawasaki) komplettierten die erste Startreihe. Alvaro Bautista stand auf Startplatz vier in der zweiten Startreihe. Beim Start übernahm Razgatlioglu die Führung und bog vor Rea und Bautista in die erste Kurve.

Bautista nutzte den Topspeed-Vorteil seiner Ducati und zog auf der Zielgeraden an Rea und Razgatlioglu vorbei. Doch Razgatlioglu konterte in Runde zwei und schob sich erneut an die Spitze. Im kurvigen Teil der Strecke hatte Razgatlioglu klare Vorteile.

Rea fuhr weiterhin auf Position drei und fand keinen Weg vorbei an Bautista. Die Top 3 notierten 1:40.1er-Zeiten und setzten sich leicht von Alex Lowes, Michael Rinaldi (Ducati) und Andrea Locatelli (Yamaha) ab, die auf den Positionen vier bis sechs fuhren.

Alvaro Bautista und Toprak Razgatlioglu duellieren sich

Nach fünf Runden spitzte sich das Duell um den Sieg zu. Bautista schob sich auf der Geraden erneut vorbei, doch Razgatlioglu konterte in Kurve 1. Rea beobachtete das Duell, lag in Schlagdistanz, konnte aber nicht aktiv mitmischen.

In den beiden folgenden Runden wiederholte sich das Schauspiel: Bautista zog auf der Geraden vorbei, doch Razgatlioglu konterte beim Anbremsen der ersten Kurve. Drei Runden vor Rennende hatte Bautista in Kurve 1 eine heftige Schrecksekunde. Das Vorderrad der Ducati verlor die Haftung, Bautista verhinderte einen Sturz.

Jonathan Rea verliert den Anschluss an das Führungsduo

In der Schlussphase verlor Rea den Anschluss an Razgatlioglu und Bautista. Razgatlioglu ging als Führender in die letzte Runde, doch Bautista lag in Schlagdistanz. Beim Sprint zum Zielstrich setzte sich Razgatlioglu mit 0,123 Sekunden Vorsprung auf Bautista durch und holte sich den Sieg im Sprintrennen.

Rea hatte nach zehn Runden 1,434 Sekunden Rückstand und wurde Dritter. Wie im ersten Rennen konnte Rea das Tempo in der Schlussphase nicht mehr halten. Kawasaki-Teamkollege Lowes wurde Vierter.

Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi komplettierte die Top 5. Die finalen Punkte gingen an Axel Bassani (Motocorsa-Ducati), Andrea Locatelli (Yamaha), Michael van der Mark (BMW) und Loris Baz (Bonovo-BMW).

Keine Punkte für Philipp Öttl und Scott Redding

Honda ging komplett leer aus. Xavi Vierge wurde Zehnter, Iker Lecuona kam auf Position zwölf ins Ziel. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) schob sich zwischen die beiden Werks-Hondas und verpasste ebenfalls die Punkteränge.

BMW-Pilot Scott Redding erlebt in Portimao ein schwieriges Wochenende Foto: Motorsport Images

BMW-Werkspilot Scott Redding konnte nach dem Sturz im Samstags-Rennen ein weiteres Mal nicht punkten. Als 13. war der Brite nur drittbester BMW-Pilot. WIldcard-Starter Jake Gagne (Attack-Yamaha) beendete das Sprintrennen auf der 16. Position. Marvin Fritz (YART-Yamaha) wurde als 17. gewertet.

Das finale Rennen bei der Superbike-WM in Portimao wird um 15:00 Uhr (MESZ) gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Yamaha.