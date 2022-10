WSBK Portimao: Rea holt die Pole, Chaos nach gelben Flaggen!

Audio-Player laden

Kawasaki-Werkspilot Jonathan Rea hat sich bei der Superbike-WM in Portimao die Bestzeit in der Superpole gesichert. Der Rekord-Champion umrundete den Kurs in 1:39.610 Minuten und stellte seine 40. Pole in der WSBK sicher. Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Alex Lowes (Kawasaki) komplettieren die erste Startreihe.

Vor der Superpole war Toprak Razgatlioglus FT3-Bestzeit die bisher schnellste Runde des Wochenendes. Am Freitagmorgen umrundete der Superbike-Weltmeister den Kurs in 1:40.121 Minuten.

Bereits beim ersten Versuch knackte Razgatlioglu die Marke von 1:40 Minuten. Der Yamaha-Pilot setzte sich mit einer 1:39.887er-Runde an die Spitze der Wertung und war der einzige Fahrer, der eine 1:39er-Runde fuhr.

Toprak Razgatlioglu nach dem ersten Versuch auf Kurs zur Pole

Die Top 5 nach dem ersten Schlagabtausch: Toprak Razgatlioglu vor Jonathan Rea, Alex Lowes, Scott Redding (BMW) und Alvaro Bautista (Ducati). Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) lag mit 0,857 Sekunden Rückstand auf Position elf, Marvin Fritz (YART-Yamaha) hatte als 23. etwas mehr als zwei Sekunden Rückstand.

Toprak Razgatlioglu fuhr als erster Fahrer eine 1:39er-Zeit Foto: Yamaha

Beim zweiten Versuch wurden nach einem Sturz von Kohta Nozane (GRT-Yamaha) gelbe Flaggen geschwenkt. Eine Reihe von Fahrern notierte absolute Sektor-Bestzeiten. Jonathan Rea setzte sich mit einer 1:39.610er-Runde an die Spitze.

Toprak Razgatlioglus zweite Runde war schneller als die erste, aber nicht schnell genug für die Pole. Der Türke umrundete den Kurs in 1:39.772 Minuten und fand sich damit auf der zweiten Position wieder.

Gelbe Flaggen: Alvaro Bautista wird die schnellste Runde gestrichen

WM-Leader Alvaro Bautista befand sich auf Kurs zur ersten Reihe, wurde beim finalen Versuch aber von Kawasaki-Pilot Alex Lowes aus den Top 3 verdrängt. Bautista fuhr in der Superpole die viertschnellste Zeit.

Doch Bautista fuhr seine schnellste Runde unter gelben Flaggen. Deshalb wurde die schnellste Runde des Spaniers gestrichen. Bautista wurde bis auf die neunte Position durchgereicht. Somit muss der WM-Favorit aus der dritten Reihe ins Rennen starten.

Etwas mehr Glück hatte Yamaha-Pilot Andrea Locatelli, der als Vierter die zweite Reihe anführt. Loris Baz (Bonovo) war als Fünfter bester BMW-Pilot. Honda schaffte dank Iker Lecuona den Sprung in die zweite Startreihe.

Vierte Startreihe: Philipp Öttl auf Startplatz zwölf

Die dritte Reihe wird von Yamaha-Pilot Garrett Gerloff angeführt. Scott Redding qualifizierte sich für Startplatz acht. Alvaro Bautista komplettiert als Neunter die dritte Startreihe.

Philipp Öttl teilt sich mit Honda-Werkspilot Xavi Fores und Ducati-Markenkollege Michael Rinaldi die vierte Reihe und steht auf Startplatz zwölf. Bei seiner schnellsten Runde war Öttl 1,134 Sekunden langsamer als Pole-Setter Rea.

Gaststarter Marvin Fritz qualifizierte sich für Startplatz 23. Der Deutsche lag in der Superpole 2,302 Sekunden zurück und ließ drei Stammfahrer hinter sich.

Das erste Rennen der Superbike-WM in Portimao wird um 15:00 Uhr (MESZ) gestartet (zur TV-Übersicht).

Update (13:39 Uhr)

Die Verantwortlichen der Serie haben das Ergebnis noch einmal angepasst. Alvaro Bautista belegt nun doch Startplatz vier. Andrea Locatelli rutscht auf die fünfte Position. Axel Bassani komplettiert als Sechster die zweite Startreihe. Loris Baz, Scott Redding und Michael Rinaldi bilden Startreihe drei. Iker Lecuona, Garrett Gerloff und Philipp Öttl stehen in Startreihe vier.

Mit Bildmaterial von Kawasaki.