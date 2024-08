WSBK Portimao (Sprint): Razgatlioglu gewinnt und stellt neuen Rekord auf!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat bei der Superbike-WM in Portimao (Portugal) das Superpole-Rennen gewonnen. Mit dem Sieg im Sprint am Sonntagnachmittag stellte Razgatlioglu einen neuen Rekord auf.

Als erster Fahrer der WSBK-Geschichte gewann er zwölf Rennen in Folge und brach damit den bestehenden Rekord von Jonathan Rea und Alvaro Bautista, die elf Mal in Folge gewinnen konnten. Seit Mitte April sind BMW und Razgatlioglu in der Superbike-WM ungeschlagen.

Toprak Razgatlioglu startete von der Pole ins Sprintrennen über zehn Runden. Die erste Startreihe wurde von Alex Lowes (Kawasaki) und Danilo Petrucci (Barni-Ducati) komplettiert. Die beiden Werks-Ducatis von Nicolo Bulega und Alvaro Bautista standen in Reihe zwei. Beim Start lag die Streckentemperatur bei 47°C.

Der Großteil der Fahrer verwendete die weiche SCX-Mischung. Sechs Fahrer setzten auf die härtere SC0-Mischung, die auch in den Hauptrennen zum Einsatz kommt. Zwei der Fahrer mit der härteren Mischung waren Polesetter Razgatlioglu und Weltmeister Bautista.

Danilo Petrucci stürmt beim Start in Führung

Den Sprint zur ersten Kurve entschied Danilo Petrucci für sich. Der Italiener bog als Führender in die erste Kurve. Alex Lowes behauptete die zweite Position, Toprak Razgatlioglu fiel auf P3 zurück. Alvaro Bautista verlor erneut Positionen und fiel auf P9 zurück.

Mit einem beherzten Manöver schob sich Razgatlioglu zu Beginn der zweiten Runde an die Spitze. Der BMW-Pilot bremste am absoluten Limit und drückte Petrucci leicht von der Linie. Razgatlioglu übernahm die Führung vor Lowes, Petrucci und Michael van der Mark (BMW).

Alvaro Bautista kämpft mit seiner Ducati Panigale V4R

Bautista hatte große Probleme, sich nach vorn zu arbeiten. Die Ducati wirkte zu Rennbeginn sehr unruhig. Es war offensichtlich, dass Bautista nicht schneller konnte. Und auch Ducati-Teamkollege Bulega startete nicht gut ins Rennen und rutschte zwischenzeitlich aus den Top 5.

An der Spitze setzte sich Razgatlioglu leicht ab, nachdem er die Führung übernommen hatte. Dahinter kämpften Lowes, Petrucci und Van der Mark um die zweite Position. Zur Gruppe mit Bulega, Rea und Bautista klaffte bereits eine kleine Lücke.

Bautista kämpfte hart, um sich gegen Rea durchzusetzen und übernahm die sechste Position anfangs der vierten Runde. Rea verlor eine Runde später zwei weitere Positionen und wurde auf P9 durchgereicht.

Zur Halbzeit des Rennens hatte sich Razgatlioglu bereits klar abgesetzt und fuhr mit 1,4 Sekunden über den Zielstrich. Petrucci schob sich auf der Zielgeraden auf die zweite Position. Lowes konnte nicht kontern und wurde später von Van der Mark unter Druck gesetzt.

Toprak Razgatlioglu feiert souveränen Sieg

Der Sieg von Razgatlioglu wurde nicht gefährdet. Der Türke ging mit knapp drei Sekunden Vorsprung in die letzte Runde und ließ nichts anbrennen. Er setzte seine beeindruckende Siegesserie fort, die im April beim zweiten Rennen in Assen startete.

Doch hinter der BMW mit der Startnummer 54 gab es einige Positionswechsel. Petrucci, Van der Mark, Lowes, Bulega und Bautista fuhren in einer Gruppe um Platz zwei.

Van der Mark kämpfte hart, um einen Weg an Petrucci vorbei zu finden, machte aber einen kleinen Fehler, den Lowes nutzte. Petruccis zweiter Platz wurde nicht gefährdet. Den Sprint zum Zielstrich entschied Lowes für sich. Van der Mark scheiterte um 0,021 Sekunden an einem Top-3-Ergebnis.

Enttäuschendes Ergebnis für das Ducati-Werksteam

Bulega kam nicht über Platz fünf hinaus. Bautista kam direkt hinter seinem Teamkollegen als Sechster ins Ziel. Xavi Vierge (Honda) überraschte mit P7 und stellte für Honda ein gutes Ergebnis sicher. Die beste Yamaha kam auf P8 ins Ziel: Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) setzte sich gegen Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) und Jonathan Rea (Yamaha) durch. Somit ging Rea leer aus.

Ebenfalls außerhalb der Punkteränge kamen Garrett Gerloff (Bonovo-BMW), Axel Bassani (Kawasaki), Andrea Locatelli (Yamaha), Iker Lecuona (Honda), Remy Gardner (GRT-Yamaha) und Scott Redding (Bonovo-BMW) ins Ziel. Und auch Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) scheiterte als 21. klar an den Punkterängen.

Das zweite Hauptrennen der Superbike-WM in Portimao wird um 19:00 Uhr (MESZ) gestartet.