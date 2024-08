WSBK Portimao (Superpole): Razgatlioglu knapp vor Lowes und Petrucci

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Portimao (Portugal) die Poleposition gesichert. In der Superpole-Session setzte sich der WM-Leader knapp gegen Alex Lowes (Kawasaki) und Danilo Petrucci (Barni-Ducati) durch. Die beiden Werks-Ducatis von Nicolo Bulega und Alvaro Bautista stehen nur in Reihe zwei.

Vor der Superpole war Danilo Petruccis FT3-Bestzeit die schnellste Runde des Portimao-Wochenendes (zum FT3-Bericht). Am Samstagnachmittag umrundete Petrucci den Kurs in 1:40.316 Minuten. Diese Zeit wurde bereits beim ersten Schlagabtausch in der Superpole deutlich unterboten.

Toprak Razgatlioglu nutzte BMW-Teamkollege Michael van der Mark als Orientierung und fuhr die erste 1:39er-Runde des Wochenendes. Razgatlioglu setzte sich mit einer 1:39.870er-Runde an die Spitze. Danilo Petrucci war mit 0,268 Sekunden Rückstand erster Verfolger.

Nicolo Bulega lag 0,271 Sekunden zurück und lag nach dem ersten Versuch auf der dritten Position. Ducati-Teamkollege Alvaro Bautista wurde auf P5 geführt, während Honda-Werkspilot Iker Lecuona einen Ausritt ins Kiesbett machte und auf den zweiten Stint hoffen musste.

Gutes Teamwork: Beide Werks-BMW in den Top 5

Auch beim zweiten Versuch fuhren die beiden Werks-BMWs gemeinsam auf die Strecke. Dieses Mal war die Reihenfolge aber umgekehrt. Razgatlioglu zog Teamkollege Van der Mark. Während sich Razgatlioglu nur minimal steigern konnte, machte Van der Mark einen großen Sprung.

Die Uhr blieb bei 1:39.783 Minuten stehen. Damit war Razgatlioglu weiterhin der schnellste Fahrer, doch auch Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes fuhr beim zweiten Stint eine sehr starke Runde und war nur 0,104 Sekunden langsamer als der Seriensieger.

Verpasste Chance für Honda: Iker Lecuona patzt gleich zwei Mal

Iker Lecuona patzte auch beim zweiten Versuch und kam in Kurve 14 zu Sturz. Damit sorgte der Spanier für gelbe Flaggen, die zu einigen Rundenstreichungen führten. Lecuona sollte die Superpole auf der letzten Position beenden. Ein herber Rückschlag, nachdem in den Trainings ein klarer Aufwärtstrend von Honda zu erkennen war.

Razgatlioglus Bestzeit wurde in den finalen Minuten nicht gefährdet. Der WM-Führende stellte Startplatz eins für das erste Hauptrennen und den Sprint am Sonntag sicher. Alex Lowes behauptete die zweite Position und war damit mit Abstand bester Kawasaki-Pilot. Seine Markenkollegen verpassten die Top 10. Danilo Petrucci stellte Startplatz drei sicher und hat somit freie Sicht beim Sprint zur ersten Kurve.

Ducati-Werksduo von Danilo Petrucci geschlagen

Nicolo Bulega führt die zweite Startreihe an, die durch Michael van der Mark und Alvaro Bautista komplettiert wird. Van der Mark steigerte sich beim zweiten Versuch deutlich und profitierte von Razgatlioglu, der als Zugpferd diente. Vorjahressieger Bautista rettete beim zweiten Stint einen Platz in der zweiten Reihe.

Danilo Petrucci war in der Superpole der schnellste Ducati-Pilot Foto: Barni

Andra Locatelli war als Siebter bester Yamaha-Pilot und behauptete sich knapp vor Teamkollege Jonathan Rea. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) komplettiert die dritte Startreihe und war erneut schneller als Bonovo-Teamkollege Scott Redding, der nur auf P16 landete.

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) beendete die Superpole auf P10 und bildet mit Tito Rabat (Puccetti-Kawasaki) und Axel Bassani (Kawasaki) die vierte Startreihe. In Reihe fünf stehen Xavi Vierge (Honda), Remy Gardner (GRT-Yamaha) und Andrea Iannone (GoEleven-Ducati). Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) qualifizierte sich für Startplatz 20.

Das erste Rennen der Superbike-WM in Portimao wird um 19:00 Uhr (MESZ) gestartet.