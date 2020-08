WSBK Portimao: Toprak Razgatlioglu dominiert FT1, Sandro Cortese 14.

Toprak Razgatlioglu (Yamaha) hat sich beim Trainingsauftakt in Portimao (Portugal) die Bestzeit im FT1 (zum Ergebnis) gesichert. Der Türke umrundete den Kurs in 1:42.103 Minuten und war damit 0,619 Sekunden schneller als Teamkollege Michael van der Mark. Jonathan Rea (Kawasaki) führte das FT1 zwischenzeitlich an, rutschte aber auf die dritte Position zurück.

Das erste Freie Training in Portimao wurde pünktlich um 10:30 Uhr Ortszeit (11:30 Uhr MESZ) gestartet. Die Temperaturen waren deutlich niedriger als beim Renn-Wochenende in Jerez. Bei bewölktem Himmel wurden 24°C gemessen, als die 23 WSBK-Piloten die 50-minütige Session in Angriff nahmen.

Ten-Kate-Pilot Loris Baz gab zu Beginn des FT1 das Tempo vor. Der Franzose behauptete sich bereits bei den Winter-Tests in Portimao im Spitzenfeld. Weltmeister Jonathan Rea übernahm nach 15 Minuten die Spitze und fuhr als erster Fahrer unter 1:43 Minuten.

Ebenfalls stark unterwegs waren Honda-Pilot Leon Haslam, Yamaha-Pilot Michael van der Mark und BMW-Pilot Tom Sykes, die nach der Halbzeit des FT1 in den Top 5 lagen. Michael Ruben Rinaldi (GoEleven-Ducati) war nach 25 Minuten als Sechster bester Ducati-Pilot und lag direkt vor WM-Leader und Markenkollege Scott Redding.

Ten-Kate-Pilot Loris Baz behauptete sich erneut in den Top 5 Foto: TenKateRacingSBK

Sandro Cortese (Pedercini-Kawasaki) kratzte im Laufe des FT1 an den Top 10. Der Deutsche lag nach 25 Minuten Trainingszeit auf der elften Position und hatte 1,128 Sekunden Rückstand auf Markenkollege Jonathan Rea, der mit seiner 1:42.803er-Runde weiterhin das FT1 anführte.

Toprak Razgatlioglu übernimmt die Spitze

Nach einer halben Stunde übernahm Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu die Führung im FT1. Der Türke umrundete den Kurs in 1:42.454 Minuten und war damit etwa dreieinhalb Zehntelsekunden schneller als Jonathan Rea. Michael van der Mark schob sich in der Schlussphase auf Position zwei. Somit lagen die beiden Werks-Yamahas vorn.

Drei Minuten vor dem Ende des FT1 legte Razgatlioglu noch einmal nach und schraubte die Bestzeit auf 1:42.103 Minuten herunter. Damit war der Türke zu diesem Zeitpunkt mehr als sechs Zehntelsekunden schneller als seine Verfolger.

In den finalen Minuten notierten beinahe alle Fahrer persönliche Bestzeiten. Razgatlioglus Zeit blieb unerreicht. An der Spitze gab es kaum Veränderungen. Yamaha-Teamkollege Van der Mark behauptete sich vor Weltmeister Rea auf der zweiten Position.

Keine Werks-Ducati in den Top 5

Auf Position vier folgte die schnellste Ducati. Privatpilot Michael Ruben Rinaldi machte nach der starken Vorstellung beim Renn-Wochenende in Jerez erneut Werbung für sich und ließ die Ducati-Werkspiloten hinter sich. Loris Baz komplettierte mit seiner Ten-Kate-Yamaha die Top 5.

Michael Ruben Rinaldi war schneller als die Ducati-Werkspiloten Foto: Team Go Eleven

WM-Leader Scott Redding landete mit 0,951 Sekunden Rückstand auf der sechsten Position. Ducati-Teamkollege Chaz Davies wurde mit 1,446 Sekunden Rückstand Zehnter. Alex Lowes (Kawasaki), Leon Haslam (Honda) und Tom Sykes (BMW) lagen zwischen den Werks-Ducatis auf den Positionen sieben bis neun.

Alvaro Bautista nicht in den Top 10

Vize-Weltmeister Alvaro Bautista wurde im FT1 als Zwölfter gewertet und lag direkt vor BMW-Pilot Eugene Laverty, der beim Heimspiel noch nicht glänzen konnte. Sandro Cortese rutschte in der Schlussphase des FT1 bis auf die 14. Position ab.

Ducati-Pilot Marco Melandri erlebte ebenfalls keinen allzu erfreulichen Start ins Renn-Wochenende. Der Italiener, der am Freitag seinen 38. Geburtstag feiert, lag mehr als 2,5 Sekunden zurück und wurde auf Position 19 gewertet.

Das FT2 wird um 16:00 Uhr (MESZ) gestartet.

Mit Bildmaterial von Yamaha.