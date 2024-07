WSBK-Rivalen schwärmen von Toprak Razgatlioglu: "Er sticht definitiv heraus"

Toprak Razgatlioglu befindet sich voll auf Kurs, die Geschichte der Superbike-WM umzuschreiben und BMW den ersten Titel in der serienbasierten Meisterschaft zu bescheren. Zuletzt stürmte Razgatlioglu zu sieben Laufsiegen in Folge. Es wirkt so, als ob die Bestmarke von elf aufeinanderfolgenden Siegen bei Razgatlioglus aktueller Dominanz nur noch Formsache ist (sollte BMW auf Grund der Erfolge von Razgatlioglu eingebremst werden?)

Rekord-Weltmeister Jonathan Rea prophezeite bereits vor vielen Jahren, dass Razgatlioglu der nächste große Star in der Superbike-WM sein wird. Was der Türke aktuell anstellt, überrascht aber auch Rea. "Ich habe nicht erwartet, dass er so dominant sein wird. Und das in einem Feld, das voll ist mit schnellen Fahrern. Er sticht definitiv heraus", bestätigt Rea das Können des WM-Leaders.

Mit dem Wechsel von Yamaha zu BMW ging Razgatlioglu ein offensichtliches Risiko ein, denn BMW kam seit dem werksseitigen Comeback nicht über vierte Plätze in der Herstellerwertung hinaus und lag klar hinter Ducati, Yamaha und Kawasaki zurück.

Rea sieht das anders. "Es war keine waghalsige Entscheidung. Bereits im vergangenen Jahr gab es viele Anzeichen, dass die BMW ein sehr gutes Paket hat", bemerkt der Nordire.

War die Mitnahme von Crewchief Phil Marron der Schlüssel zum Erfolg?

Wie schnell Razgatlioglu seinen neuen Arbeitgeber zum Erfolg führte, überraschte viele Fans und Insider. "Toprak ist ein sehr talentierter Fahrer. Aber er hat sich deutlich schneller zurechtgefunden, als ich erwartet habe. Ich muss ihm ein großes Lob ausstellen. Aber er hat auch seinen Crewchief mitgenommen und das hat ihm sicher geholfen", erkennt Rea.

Toprak Razgatlioglu und Crewchief Phil Marron harmonieren nahezu perfekt Foto: BMW Motorrad

"Meine Umstellung war anders. Es dauerte viel länger, um die Situation zu verstehen. Das hat mich überrascht und enttäuscht", spielt Rea den Wechsel von Kawasaki zu Yamaha an. Mit dem Transfer endete die langjährige Zusammenarbeit mit Pere Riba, der Jonathan Rea zu sechs aufeinanderfolgenden Titeln führte.

Jonathan Rea mit Yamaha-Crewchief Andrew Pitt Foto: Yamaha

Ganz anders bei Yamaha: Rea erlebte einen absoluten Fehlstart mit Crewchief Andrew Pitt. "Es sieht so aus, als hätten wir ziemlich schnell ziemlich viele Fortschritte erzielt. Doch dann haben wir ein Limit erreicht. Ich benötigte mehr Hilfe von außen", erklärt Rea im Exklusiv-Interview mit Motorsport-Total.com.

Jonathan Rea liegt bisher hinter den Erwartungen zurück Foto: Yamaha

"In den vergangenen Monaten habe ich den Druck auf meine Leute erhöht, auf den Crewchief, den Elektronikingenieur und den Teammanager. Ich weiß, was ich benötige, um schnell zu sein. Doch dafür benötige ich Hilfe. Wir wissen, was uns fehlt. Doch dafür ist Zeit nötig. Man kann nicht einfach mit dem Finger schnipsen", bemerkt Rea.

WSBK 2018: Jonathan Rea half Toprak Razgatlioglu beim Debüt

Doch zurück zu Razgatlioglu. "Er ist ein super talentierter Fahrer", schwärmt Rea. "Es ist toll, jemanden so fahren zu sehen, auch wenn es nervt, gegen denjenigen anzutreten. Es wirkt beinahe mühelos und man denkt, dass es einfach ist. Doch es ist weit von einfach entfernt. Das kann ich versichern."

Jonathan Rea half Toprak Razgatlioglu bei der Umstellung von der Stock-Maschine zum Superbike Foto: LAT

"Massives Lob an ihn und sein Team. Sie haben unglaublich gut gearbeitet. Er ist jetzt für alle die Benchmark in der Superbike-WM", stellt Rea fest. Als Razgatlioglu in der Saison 2018 in die Superbike-WM aufstieg, spielte Rea eine wichtige Rolle. Bei den ersten Gehversuchen mit der Kawasaki ZX-10RR zeigte Rea die Linie. Razgatlioglu erwies sich als eifriger Schüler.

Toprak Razgatlioglu debütierte 2018 in der Superbike-WM und gewann 2019 sein erstes Rennen Foto: LAT

"Ich kann jetzt nicht die Anerkennung für seinen Erfolg einstreichen. Doch ich war ein massiver Fan, als er in dieses Fahrerlager kam und mit Puccetti in der Superstock-Meisterschaft fuhr. Er war wie ein Teamkollege", erinnert sich Rea.

Toprak Razgatlioglu wurde zum großen Aushängeschild der Superbike-WM Foto: BMW Motorrad

"Wir haben oft gemeinsam gegessen. Er ist ein guter Kerl und ein harter Fahrer. Ich habe es immer genossen, gegen ihn zu fahren. Es freut mich, dass er jetzt den Erfolg hat, den er verdient", bemerkt der Rekord-Weltmeister.

Kaschierte die Yamaha R1, wie stark Toprak Razgatlioglu wirklich ist?

Im vergangenen Jahr zeigte Razgatlioglu beeindruckende Leistungen, zog im Kampf mit Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) aber dennoch oft den Kürzeren. Schaut man sich die Performance der Yamaha R1 in diesem Jahr an, dann erscheinen Razgatlioglus Leistungen in einem noch helleren Licht.

Gegen Alvaro Bautista auf der Ducati war Toprak Razgatlioglu meist chancenlos Foto: Motorsport Images

Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes bestätigt das: "Es zeigt, dass er alles aus seinem Motorrad herausholt. Die Yamaha ist einfach nicht schnell genug. In einer Rennsituation ist es mit der Yamaha wirklich schwierig. Jetzt hat er die Leistung und den Topspeed. Und so kann er beim Bremsen alles herausholen, was ihm gelingt."

Auch Alex Lowes ist beeindruckt, was Toprak Razgatlioglu mit der BMW zeigt Foto: Motorsport Images

Dass die BMW grundlegend besser ist als die Yamaha, will Lowes aber nicht behaupten. Die anderen BMW-Piloten können nicht einmal ansatzweise die Ergebnisse einfahren, die Razgatlioglu Wochenende für Wochenende sicherstellt.

"Ist sie ein besseres Motorrad als die Yamaha? Schwer zu sagen", grübelt Lowes. "Es ist nicht so, dass alle anderen BMWs direkt hinter ihm sind. Scott (Redding) ist ein fantastischer Fahrer und in Donington immer sehr stark. Er fuhr gut, konnte aber nicht das herausholen, was Toprak herausholen konnte. Es ist kein einfach zu fahrendes Motorrad, aber Toprak macht den Unterschied aus."

Toprak Razgatlioglu hängt auch BMW-Markenkollege Scott Redding klar ab Foto: BMW Motorrad

"Es fällt ihm leicht, man muss ihm ein Lob ausstellen. Aber auch dem Team, denn sie haben gute Arbeit geleistet", bestätigt Lowes die gute Arbeit von BMW beim WSBK-Projekt. In der WM konnte sich Razgatlioglu beim zurückliegenden Wochenende in Donington von den Werks-Ducatis absetzen. Nicolo Bulega ist aktuell erster Verfolger.

Nicolo Bulega ist momentan erster Verfolger von Toprak Razgatlioglu Foto: Ducati

"Toprak erlebt jetzt den besten Moment seiner Karriere", erkennt Bulega. "Sein Motorrad hat sich stark verbessert. Ich glaube, er ist der einzige Fahrer, der die BMW zu 100 Prozent nutzt. Sie sind jetzt sehr stark, aber wir sind auch stark", deutet Bulega an, dass er sich noch nicht vorzeitig geschlagen gibt.