WSBK-Test Australien: Sturz und Bestzeit für Rea, alle Hersteller in den Top 6

Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) hat den finalen Test vor dem Saisonstart mit einer Bestzeit beendet. In beiden Dienstags-Sessions behauptete sich Rea an der Spitze. Seine Bestzeit fuhr der Nordire am Vormittag.

Mit einer 1:30.448er-Runde unterbot er die Montags-Bestzeit (zum Testbericht vom Montag) von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) um knapp drei Zehntelsekunden. Perfekt lief der Tag für Rea aber nicht, denn am Nachmittag stürzte der Champion in Kurve 4.

Zu Beginn der ersten Session am Dienstag fanden die Superbike-Piloten eine halbnasse Strecke vor. Im Laufe der Test-Session trocknete der Kurs ab und ermöglichte in der Schlussphase gute Rundenzeiten. Die Temperaturen lagen bei 20°C.

Kawasaki, Yamaha, BMW und Honda in den Top 5

Tom Sykes (BMW), Leon Haslam (Honda), Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Michael van der Mark (Yamaha), Scott Redding (Ducati) und später Loris Baz (Ten-Kate-Yamaha) führten die Wertung in der ersten Session an. Am Ende behauptete sich aber Jonathan Rea an der Spitze.

Gerade einmal 0,076 Sekunden fehlten Loris Baz am Vormittag auf die Bestzeit. Es folgten Tom Sykes, der 0,120 Sekunden Rückstand hatte, und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) mit 0,304 Sekunden Rückstand. Die Top 4 konnten ihre Zeiten am Nachmittag nicht verbessern.

Honda-Pilot Leon Haslam überraschte mit der drittbesten Zeit in der zweiten Session und fand sich damit in der kombinierten Zeitenliste auf Position fünf wieder. Auf Reas Bestzeit fehlten 0,434 Sekunden. Damit war Haslam erneut der mit Abstand schnellste Honda-Pilot. Zudem schafften es wie am Vortag vier verschiedene Hersteller in die Top 5.

Alvaro Bautista und Scott Redding stürzen

HRC-Teamkollege Alvaro Bautista konnte sich im Vergleich zum Montag zwar deutlich steigern, lag aber als Zehnter mehr als eine Sekunde zurück. Zudem stürzte der Spanier in der ersten Session in Kurve 4. Michael van der Mark, Federico Caricasulo (GRT-Yamaha) und Alex Lowes (Kawasaki) kamen am Vormittag ebenfalls zu Sturz.

Im Lager von Ducati war Scott Redding auch am Dienstag die klare Speerspitze. Der BSB-Champion beendete den zweiten Tag auf der sechsten Position und kam bis auf 0,437 Sekunden an Reas Zeit heran. Teamkollege Chaz Davies rutschte aus den Top 10 und lag als Elfter 1,085 Sekunden zurück.

Ducati-Pilot Scott Redding verpasste auch am Dienstag die Top 5 Foto: Ducati

Ein Sturz in Kurve 10 trübte Reddings zweite Session. Aber auch Weltmeister Jonathan Rea stürzte am Nachmittag. Zur Halbzeit der zweiten Session ging Rea in Kurve 4 zu Boden. Dabei blieb der Weltmeister unverletzt. Und auch Redding konnte im Laufe der Session wieder auf seine Ducati steigen.

Sandro Cortese kommt bis auf 1,117 Sekunden heran

Sandro Cortese (Pedercini-Kawasaki) machte am Dienstag keine Fehler und arbeitete weiter an der Anpassung an die Kawasaki ZX-10RR. Cortese kam bis auf 1,117 Sekunden an die Bestzeit heran und landete in der kombinierten Wertung auf Position 13.

Am kommenden Wochenende startet die Superbike-WM auf Phillip Island in die Saison 2020. Das erste Rennen wird am Samstag um 5:00 Uhr (MEZ) gestartet. Das Superpole-Rennen am Sonntag beginnt um 2:00 Uhr (MEZ) und Lauf zwei startet um 5:00 Uhr (MEZ).

Die Testzeiten aus Phillip Island (Dienstag):

1. Jonathan Rea (Kawasaki) - 1:30.448 Minuten

2. Loris Baz (Ten-Kate-Yamaha) +0,076 Sekunden

3. Tom Sykes (BMW) +0,120

4. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +0,304

5. Leon Haslam (Honda) +0,434

6. Scott Redding (Ducati) +0,437

7. Michael van der Mark (Yamaha) +0,629

8. Michael Ruben Rinaldi (Go-Eleven-Ducati) +0,959

9. Eugene Laverty (BMW) +0,988

10. Alvaro Bautista (Honda) +1,005

11. Chaz Davies (Ducati) +1,085

12. Alex Lowes (Kawasaki) +1,112

13. Sandro Cortese (Pedercini-Kawasaki) +1,117

14. Xavi Fores (Puccetti-Kawasaki) +1,205

15. Maximilian Scheib (Orelac-Kawasaki) +1,362

16. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) +1,493

17. Federico Caricasulo (GRT-Yamaha) +1,496

18. Leon Camier (Barni-Ducati) +2,228

19. Takumi Takahashi (MIE-Honda) +5,866

Die Testzeiten aus Phillip Island (Montag):

1. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - 1:30.740 Minuten

2. Tom Sykes (BMW) +0,022 Sekunden

3. Loris Baz (Ten-Kate-Yamaha) +0,037

4. Jonathan Rea (Kawasaki) +0,256

5. Leon Haslam (Honda) +0,456

6. Scott Redding (Ducati) +0,496

7. Michael van der Mark (Yamaha) +0,512

8. Eugene Laverty (BMW) +0,845

9. Alex Lowes (Kawasaki) +0,925

10. Chaz Davies (Ducati) +1,373

11. Sandro Cortese (Pedercini-Kawasaki) +1,524

12. Michael Ruben Rinaldi (Go-Eleven-Ducati) +1,532

13. Xavi Fores (Puccetti-Kawasaki) +1,674

14. Maximilian Scheib (Orelac-Kawasaki) +1,758

15. Alvaro Bautista (Honda) +1,801

16. Federico Caricasulo (GRT-Yamaha) +1,966

17. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) +2,089

18. Leon Camier (Barni-Ducati) +2,889

19. Takumi Takahashi (MIE-Honda) +5,606

Mit Bildmaterial von Kawasaki.