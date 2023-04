WSBK-Test Barcelona: Bautista auf P1, Aegerter stark, viele Stürze

Audio-Player laden

Die Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK) befindet sich derzeit in einer knapp zweimonatigen Rennpause. Das dritte Saisonwochenende findet am 22./23. April in Assen statt. In dieser Woche aber wurde trotzdem gefahren, nämlich beim Zweitagestest am Donnerstag und Freitag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Insgesamt 20 Piloten gingen im Verlauf der zwei Testtage auf die Strecke, darunter die Stammfahrer aller fünf Werksteams - Ducati, Yamaha, Kawasaki, Honda, BMW. Das Kawasaki-Duo Jonathan Rea und Alex Lowes allerdings fuhr nur am zweiten Tag.

Schnellster an beiden Tagen war Alvaro Bautista (Ducati). Die Testbestzeit fuhr der aktuelle Superbike-Weltmeister am Freitagvormittag mit 1:40.459 Minuten. Tags zuvor war er mit 1:40.500 der Schnellste gewesen. Getestet wurden im Ducati-Team unter anderem neue Teile am Fahrwerk der Panigale.

Bautistas Testbestzeit von 1:40.459 Minuten ist gerade mal 0,051 Sekunden langsamer als der bestehende WSBK-Streckenrekord in Barcelona (1:40.408 von Tom Sykes auf BMW in der Saison 2021). Bautistas Teamkollege Michael Ruben Rinaldi beendete den Test als Viertschnellster. Allerdings gab es im Ducati-Lager nicht nur Grund zum Lachen.

Stürze von Bautista, Razgatlioglu. Lecuona, Petrucci

Denn abgesehen von der Testbestzeit wurde für Bautista am Freitag auch ein Sturz (in Kurve 11) notiert. Der Weltmeister war freilich nicht der einzige Prominente, der im Verlauf der zwei Tage nicht immer im Sattel sitzen blieb.

Am Donnerstag hatte Ex-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) seinerseits einen Sturz, und zwar in Kurve 2. Razgatlioglu schloss im kombinierten Ergebnis der zwei Testtage mit 0,737 Sekunden Rückstand auf Bautista auf dem achten Platz ab. Im Yamaha-Team wurde hauptsächlich im Bereich der Elektronik gearbeitet.

Zweitschnellster an beiden Tagen und somit auch im Gesamtergebnis des Tests war Honda-Pilot Iker Lecuona. Allerdings hatte auch er am Freitag einen Sturz (in Kurve 14) zu beklagen. Positiv: Lecuonas Rückstand auf Bautista belief sich auf lediglich 0,062 Sekunden.

Honda-Pilot Iker Lecuona schloss trotz Sturz mit knappem Rückstand auf P2 ab Foto: Honda

Lecuonas Honda-Teamkollege Xavi Vierge verfehlte auf P11 knapp die Top 10. Bei HRC beschäftigte man sich in erster Linie damit, kürzlich im MotorLand Aragon getestete neue Teile nun auf einer zweiten Strecke zu evaluieren. Dazu gehört unter anderem ein neuer Auspuff an der Fireblade.

Im Sattel sitzen blieben die beiden Kawasaki-Piloten Rea und Lowes. Und obwohl sie nur am Freitag ins Geschehen eingriffen, haben beide den Test in den Top 5 abgeschlossen: Rea als Drittschnellster (0,2 Sekunden Rückstand) und Lowes als Fünftschnellster (knapp 0,4 Sekunden Rückstand). Rea probierte Elektronik-Einstellungen. Lowes war damit beschäftigt, Elemente an der Showa-Gabel der Ninja zu testen.

Im BMW-Lager wurde unter anderem eine neue Carbon-Schwinge getestet. Michael van der Mark war auf P9 im Ergebnis der zwei Tage etwas schneller als Teamkollege Scott Redding, der sich auf P12 einreihte. Schnellster Pilot auf einer BMW M1000RR war derweil Garrett Gerloff aus dem Satellitenteam Bonovo Action. Der US-Amerikaner belegte mit einem Rückstand von knapp 0,7 Sekunden den siebten Platz.

Aegerter führt auf GRT-Yamaha die Satellitenteams an

Der Schnellste in Reihen der Piloten aus Satellitenteams war allerdings nicht Gerloff, sondern Dominique Aegerter (GRT-Yamaha). Mit einer am Freitag gefahrenen Rundenzeit von 1:40.857 Minuten reihte sich der WSBK-Rookie aus der Schweiz auf P6 im kombinierten Ergebnis der zwei Tage ein.

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) verpasste ganz knapp die Top 5 Foto: [2023] GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Damit schloss Aegerter, für den auf der GRT-Yamaha YZF-R1 die Ergonomie von Lenker, Fußrasten und Sitz im Fokus stand, vor Yamaha-Werkspilot Razgatlioglu ab. Aegerters GRT-Teamkollege Remy Gardner, seines Zeichens ebenfalls ein Rookie in der Superbike-WM, rundete im Gesamtergebnis der zwei Tage die Top 10 ab.

Nicht nur ein Sturz, sondern sogar zwei Stürze wurden für Danilo Petrucci (Barni-Ducati) notiert. Er legte sich am Freitag zweimal in Kurve 5 hin und schloss den Test auf P14 ab. Auch auf der Agenda des Barni-Teams stand unter anderem das Testen eines neuen Sitzes, um das Fahren für den WSBK-Rookie aus Italien komfortabler zu machen.

Ergebnis WSBK-Test in Barcelona (Top 10):

01. Alvaro Bautista (Ducati) - 1:40.459 Minuten

02. Iker Lecuona (Honda) - 1:40.521

03. Jonathan Rea (Kawasaki) - 1:40.659

04. Michael Ruben Rinaldi (Ducati) - 1:40.818

05. Alex Lowes (Kawasaki) - 1:40.853

06. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) - 1:40.857

07. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) - 1:41.150

08. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - 1:41.196

09. Michael van der Mark (BMW) - 1:41.221

10. Remy Gardner (GRT-Yamaha) - 1:41.294

Mit Bildmaterial von Ducati.