WSBK-Test Barcelona: Nicolo Bulega eröffnet Zweitagestest mit Bestzeit

In der Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK) wird die Pause im Rennkalender genutzt, um sich mit einem Zweitagestest in Barcelona auf den Beginn der Europa-Saison einzuschießen. Der Saisonauftakt auf Phillip Island (Australien) liegt drei Wochen zurück. Weiter geht es in einer Woche im MotorLand Aragon (Spanien) (Superbike-WM-Kalender 2024).

Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya im Norden Spaniens wird noch bis Freitag getestet. Alle Teams sind vor Ort. Am ersten Testtag (Donnerstag) wurde der Fahrbetrieb eine gute halbe Stunde vor Schluss für wenige Minuten mit Rot unterbrochen. Grund war ein Sturz von WM-Spitzenreiter Alex Lowes (Kawasaki) in Kurve 10, der Linkskurve am Ende der Gegengerade.

Der Schnellste am ersten von zwei Testtagen war Nicolo Bulega (Ducati) mit einer am Nachmittag gefahrenen Rundenzeit von 1:40.304 Minuten. Damit lag er deutlich vor der Konkurrenz.

Bulega, seines Zeichens amtierender Supersport-Weltmeister, ist im WSBK-Feld 2024 einer der Rookies. Er kam schon bei den Wintertestfahrten bestens mit der Ducati Panigale V4R zurecht. Seither hat er beim Saisonauftakt einen Lauf gewonnen und rangiert in der WM-Gesamtwertung aktuell an zweiter Stelle.

An zweiter Stelle in der Zeitenliste am Donnerstag in Barcelona klassierte sich Toprak Razgatlioglu (BMW). Er hatte am Vormittag einen harmlosen Sturz in Kurve 10. Abgesehen von den Stammpiloten sind für BMW auch wieder die Testfahrer Bradley Smith und Sylvain Guintoli im Einsatz. Smith hatte am Vormittag ebenfalls einen harmlosen Sturz. Der Brite rutschte in Kurve 5, der langsamsten Kurve der Strecke, aus.

Toprak Razgatlioglu (BMW) schloss den ersten Tag trotz Sturz als Zweiter ab Foto: Dorna Sports

In Barcelona fuhr Bautista nun am ersten Testtag zwar in die Top 3, war aber dennoch 0,725 Sekunden langsamer als Bulega. Neben den beiden Stammpiloten greift für das Ducati-Werksteam bei diesem Test auch Testfahrer Michele Pirro in den Lenker einer Panigale V4R.

Sam Lowes schnellster Fahrer eines Kundenteams

Abgesehen von Nicolo Bulega, der die Tagesbestzeit markierte, fuhren am Donnerstag noch ein weiterer Superbike-Neuling in die Top 10 der Zeitenliste: Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) auf P4.

Damit war der Zwillingsbruder von Alex Lowes der schnellste Fahrer eines Kundenteams. Derweil schloss Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) direkt hinter dem gestürzten Alex Lowes auf P11 ab. Auch Iannone ist einer der Rookies im Starterfeld der Superbike-WM 2024.

Der sechsmalige Weltmeister Jonathan Rea (Yamaha) fuhr in die Top 5 Foto: Dorna Sports

Abgesehen von den bereits erwähnten Namen mit Sturz - Toprak Razgatlioglu, Remy Gardner, Alex Lowes, Bradley Smith - gingen am ersten der beiden Testtage auch Michael Ruben Rinaldi (Motocorsa-Ducati; 8.) und Tito Rabat (Puccetti-Kawasaki; 20.) je einmal zu Boden.

Weiter große Probleme bei Honda

Im Honda-Lager verzeichnete man zwar keine Stürze. Dafür aber lief einmal mehr nicht viel zusammen. Sowohl Xavi Vierge (18.) als auch Iker Lecuona (21.) hatten mit technischen Problemen an der CBR1000RR-R zu kämpfen.

Für Lecuona ist der Barcelona-Test das Comeback auf dem Motorrad. Beim Saisonauftakt Ende Februar in Australien hatte er verletzungsbedingt aussetzen müssen. Am Donnerstag packte er vorzeitig zusammen. Ob er am Freitag wieder fährt, ist fraglich.

Für alle anderen stand die etwas außerhalb von Barcelona in Montmelo gelegene Strecke von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr zur Verfügung. Eröffnet wurde der Fahrbetrieb am Morgen von Scott Redding (Bonovo-BMW). Am Ende des Tages wurde der Brite auf P19 der Zeitenliste notiert.

Ergebnis WSBK-Test in Barcelona (Donnerstag; Top 10):

01. Nicolo Bulega (Ducati) - 1:40.304 Minuten

02. Toprak Razgatlioglu (BMW) +0,464 Sekunden

03. Alvaro Bautista (Ducati) +0,725

04. Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) +0,752

05. Jonathan Rea (Yamaha) +1,351

06. Remy Gardner (GRT-Yamaha) +1,367

07. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) +1,380

08. Michael Ruben Rinaldi (Motocorsa-Ducati) +1,388

09. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) +1,433

10. Alex Lowes (Kawasaki) +1,498

Mit Bildmaterial von Dorna Sports.