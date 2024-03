WSBK-Test Barcelona: Sturz und Rekordrunde für Nicolo Bulega

Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanien sind die zweitägigen Testfahrten der Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK) am Freitag mit einem neuen Superbike-Streckenrekord zu Ende gegangen.

Nachdem am Donnerstag Ducati-Pilot Nicolo Bulega mit einer Rundenzeit von 1:40.304 Minuten klar das Tempo vorgegeben hatte, setzte er am Freitag noch einen drauf. Mit einer gefahrenen Rundenzeit von 1:40.172 Minuten umrundete der Rookie den Kurs so schnell wie nie zuvor ein Superbike-Pilot. Dass er wenige Minuten vor seiner Rekordrunde einen harmlosen Sturz in Kurve 1 hatte, das brachte Bulega nicht aus der Ruhe.

Wie schon am ersten der beiden Testtage, so stand die Strecke auch am zweiten Tag allen Teams von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr zur Verfügung. Weil es aber in der Nacht geregnet hatte, gab es zunächst 45 Minuten lang gar keinen Fahrbetrieb.

Derjenige, der am Freitag als erster auf die Strecke ging, war der am Donnerstag kurz vor Ablauf der Zeit gestürzte Alex Lowes (Kawasaki). Allerdings kam der aktuelle WM-Spitzenreiter auch am zweiten Testtag nicht ohne Sturz über die Runden. Am Freitag rutschte er sogar gleich zweimal aus, einmal in Kurve 5 und dann noch einmal in Kurve 10, wo er schon tags zuvor gestützt war.

Toprak Razgatlioglu (BMW) war nur 0,027 Sekunden langsamer als Bulega Foto: Dorna Sports

WSBK-Rookie Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) sorgte als Vierter für drei Ducati Panigale V4R auf den ersten vier Plätzen der Zeitenliste. Die Top 5 der Tageswertung wurden komplettiert vom sechsmaligen Superbike-Weltmeister Jonathan Rea (Yamaha; 5.).

Reas Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli (6.) sowie Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati; 7.) und Razgatlioglus BMW-Teamkollege Michael van der Mark (8.) folgten auf den nächsten Positionen. Der am Freitag gleich zweimal gestürzte Kawasaki-Pilot Alex Lowes belegte letztlich P9 vor Michael Ruben Rinaldi (Motocorsa-Ducati; 10.). In den Top 10 wurden durchweg bessere Rundenzeiten gefahren als in den Top 10 des Vortags.

Alvaro Bautista (Ducati) belegte am zweiten Testtag nur P16 der Zeitenliste Foto: Dorna Sports

Ergebnis WSBK-Test in Barcelona (Freitag; Top 10):

01. Nicolo Bulega (Ducati) - 1:40.172 Minuten

02. Toprak Razgatlioglu (BMW) +0,027 Sekunden

03. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) +0,429

04. Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) +0,490

05. Jonathan Rea (Yamaha) +0,600

06. Andrea Locatelli (Yamaha) +0,676

07. Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) +0,772

08. Michael van der Mark (BMW) +0,789

09. Alex Lowes (Kawasaki) +0,813

10. Michael Ruben Rinaldi (Motocorsa-Ducati) +0,848

Mit Bildmaterial von Dorna Sports.