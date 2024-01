WSBK-Test in Jerez: Kawasaki ohne Jonathan Rea außerhalb der Top 10

Der schrittweise Abstieg von Kawasaki setzt sich fort. Beim Vorsaison-Test in Jerez (Spanien) schaffte es keiner der drei Kawasaki-Stammfahrer in die Top 10 (zum Testbericht). Alex Lowes lag 1,180 Sekunden zurück und landete auf der elften Position. Teamkollege Axel Bassani reihte sich mit 1,604 Sekunden Rückstand auf der 15. Position ein.

Beim Auftakt am Mittwoch überraschte Lowes mit der zweitschnellsten Zeit, hatte aber bereits einen großen Rückstand auf Sensations-Rookie Nicolo Bulega (Ducati), der an beiden Tagen auf dem Circuito de Jerez - Angel Nieto klar vorn lag.

Alex Lowes kam am Mittwoch auf Grund einer Magenverstimmung nur auf 31 Runden, fühlte sich am Donnerstag aber deutlich wohler. "Wir hatten am Donnerstag einen guten Arbeitstag. Wir versuchen, das Motorrad mit gebrauchten Reifen zu verbessern. Das war unser Hauptaugenmerk", erklärt der neue Kawasaki-Teamleader.

Kawasaki opfert Qualifying-Performance für bessere Konstanz

"Auf frischen Reifen haben wir etwas Performance eingebüßt, aber ich denke, das ist es, was wir mit unserem Motorrad tun müssen, denn im Qualifying und in der Superpole waren wir immer sehr schnell. Aber auf eine Renndistanz fehlt es uns ein wenig", analysiert Lowes.

"Ehrlich gesagt fühlte es sich am zweiten Tag recht gut an. Da die Bedingungen konstant waren, war jeder schnell. Man will immer noch besser werden, aber nachdem ich am ersten Tag krank war, waren 82 Runden ein ordentliches Tagespensum. Ich bin sehr zufrieden", bilanziert Lowes die zwei Testtage in Andalusien.

Kann Alex Lowes das Kawasaki-Werksteam zu alter Stärke führen? Foto: Kawasaki

Kawasaki-Neuzugang Axel Bassani erkennt erste Fortschritte

Nachfolger Axel Bassani arbeitet weiterhin daran, seinen Fahrstil auf die Kawasaki ZX-10RR umzustellen. "Wir haben viele Dinge ausprobiert, viele unterschiedliche Abstimmungen und verschiedene Reifenoptionen. Wir haben intensiv gearbeitet", berichtet der Italiener.

Umstellung von der Ducati zur Kawasaki: Axel Bassani arbeitet weiter an seinem Fahrstil Foto: Kawasaki

Neben den beiden Werkspiloten drehte auch Testpilot Florian Marino einige Runden und versuchte, bei der Entwicklung der ZX-10RR zu helfen. Im Vergleich zum Vorjahr hat Kawasaki den Motor leicht modifiziert und nutzt die neuen Freiheiten im Reglement. Abgesehen davon gibt es bei Kawasaki keine gravierenden Neuerungen.

Tito Rabat bekam eine Werks-Kawasaki, lag damit aber über zwei Sekunden zurück Foto: Kawasaki

Der dritte Kawasaki-Stammpilot, Tito Rabat vom Puccetti-Team, konnte sich ebenfalls nicht mit Fabelzeiten in Szene setzen. Der Spanier fuhr mit der von Kawasaki bereitgestellten Werksmaschine 2,291 Sekunden langsamer als der Spitzenreiter.

Mit Bildmaterial von Kawasaki.