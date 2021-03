WSBK-Test in Misano: Razgatlioglu vor Redding, Rookie sorgt für Überraschung

Nachdem Kawasaki bereits einige Testtage in Spanien und zuletzt in Portugal (mehr Infos) absolvierte, ziehen die Werksteams von Ducati und Yamaha in dieser Woche nach. Elf Fahrer haben sich für den privaten Test in Misano angemeldet, der am Montag und am Dienstag stattfindet. Beim Auftakt am Montag unterboten bereits drei Fahrer den aktuellen Rundenrekord von Rekord-Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki).

Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu war am ersten Tag der schnellste Fahrer. Bereits am Vormittag lag Razgatlioglu vorn. Der Türke beendete den Tag mit einer 1:34.265er-Runde als Spitzenreiter und verwies die beiden Ducati-Werkspiloten Scott Redding und Michael Ruben Rinaldi die die Positionen zwei und drei.

Bei Yamaha kamen an der R1 neue Teile zum Einsatz. Razgatlioglu wünscht sich für seine zweite Saison als Yamaha-Pilot ein besseres Kurvenverhalten und hofft auf mehr Brems-Performance. Der Türke zählt auf der Bremse zu den stärksten Fahrern. Diesen Trumpf konnte er in der vergangenen Saison nicht perfekt ausspielen.

An den Ducatis der Werkspiloten sah man am Montag nur kleine Detailveränderungen. Scott Redding und Michael Ruben Rinaldi testeten bereits Anfang Februar in Misano (mehr Infos). Doch dieses Mal waren die Bedingungen deutlich besser. Redding führte die Wertung zeitweise an und lag schlussendlich nur zwei Zehntelsekunden zurück. Teamkollege Rinaldi lag in Schlagdistanz zu Redding.

Ducati-Privatfahrer Axel Bassani war die Überraschung des Testauftakts. Der WSBK-Rookie fuhr mit seiner Motocorsa-Ducati die viertschnellste Zeit und ließ unter anderem Supersport-Weltmeister Andrea Locatelli (Yamaha) und Ex-MotoGP-Pilot Tito Rabat (Barni-Ducati) hinter sich. Bassani hatte lediglich acht Zehntelsekunden Rückstand auf die Bestzeit.

Noch nicht so richtig in Schwung kam Tito Rabat mit der Barni-Ducati. Der ehemalige Moto2-Weltmeister lag 1,4 Sekunden zurück und reihte sich auf der siebten Position ein. Ducati-Markenkollege Chaz Davies musste die Teilnahme am Misano-Test absagen, weil er sich nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne befindet (mehr Infos). Ducati-MotoGP-Testpilot Michele Pirro unterstützte das GoEleven-Team mit Funktionstests.

Für Dienstag meldet der Wetterbericht frühlingshaftes Wetter. Bei bedecktem Himmel werden etwa 12°C erwartet. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei unter fünf Prozent.

Die Testzeiten aus Misano (Montag):

1. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - 1:34.265 Minuten (71 Runden)

2. Scott Redding (Ducati) - 1:34.478 (77)

3. Michael Ruben Rinaldi (Ducati) - 1:34.609 (61)

4. Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) - 1:35.076 (68)

5. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) - 1:35.264 (34)

6. Andrea Locatelli (Yamaha) - 1:35.605 (76)

7. Tito Rabat (Barni-Ducati) - 1:35.680 (93)

8. Lucas Mahias (Puccetti-Kawasaki) - 1:35.849 (46)

9. Kohta Nozane (GRT-Yamaha) - 1:36.523 (57)

10. Christophe Ponsson (Gil-Yamaha) - 1:36.978 (57)

11. Michele Pirro (GoEleven-Ducati) 1:37.162 (11)

