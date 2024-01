WSBK-Test Jerez: BMW-Offensive und Philipp Öttls Debüt auf der Yamaha R1

Am Mittwoch und am Donnerstag findet in Jerez (Spanien) der erste WSBK-Test des Jahres statt. Ducati, Yamaha, Kawasaki, BMW und Honda sind mit ihren Werkspiloten vertreten. Zudem testen einige hoch gehandelte Satelliten-Fahrer, wie MotoGP-Laufsieger Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) und Moto2-Laufsieger Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati).

Für Weltmeister Alvaro Bautista und Ducati ist es der erste WSBK-Test seit dem durchwachsenen Nachsaison-Test an gleicher Stelle (zur Reaktion vom Nachsaison-Test). Bautistas größte Herausforderung ist es, sich an das zusätzliche Gewicht zu gewöhnen, das die Ducati-Ingenieure montieren müssen, um das neue kombinierte Mindestgewicht zu erfüllen.

Bautista hält wenig von dieser neuen Regel und bekräftigte seinen Standpunkt im Rahmen der Ducati-Teampräsentation mit sehr präzisen Aussagen (was Bautista gesagt hat). Die zweite Werks-Ducati wird von Rookie Nicolo Bulega pilotiert, der bereits beim zurückliegenden Test nach dem Saisonfinale sehr gut zurechtkam.

Nicht weniger als vier Ducati-Kundenteams werden beim großen Jerez-Test teilnehmen. GoEleven sammelt weitere Erfahrungen mit WSBK-Neuling Andrea Iannone. Ex-Werkspilot Michael Rinaldi testet zum zweiten Mal mit dem Motocorsa-Team. Danilo Petrucci wird mit Barni an weiteren Verbesserungen arbeiten. Und Sam Lowes trifft zum ersten Mal auf seine neuen Kollegen in der Superbike-WM.

BMW mit Großaufgebot in Jerez: Vier Werkspiloten plus Testteam

Der Hersteller mit dem größten Aufgebot ist ohne Zweifel BMW. Die Münchner haben das WSBK-Projekt über den Winter umstrukturiert. Mit Toprak Razgatlioglu hat man den wohl talentiertesten Fahrer im Feld der Superbike-WM verpflichtet. Teamkollege Michael van der Mark sowie die beiden Bonovo-Piloten Scott Redding und Garrett Gerloff haben Werksfahrer-Status.

BMW-Neuzugang Toprak Razgatlioglu trifft erstmals auf seine WSBK-Gegner Foto: BMW Motorrad

Neben den vier bei BMW unter Vertrag stehenden Stammpiloten werden mit Ex-Champion Sylvain Guintoli und Ex-MotoGP-Pilot Bradley Smith zwei weitere hochqualifizierte Fahrer für BMW Erfahrungen sammeln. Das neu aufgestellte Testteam soll dabei helfen, die Entwicklung der M1000RR zu beschleunigen, um den Anschluss an die Spitze herzustellen.

Aus technischer Sicht hat sich bei BMW auch ohne neues Homologationsmodell einiges geändert. Bei der BMW-Präsentation in Berlin sah man eine überarbeitete Verkleidung, die einen Tick schmaler ist als die aus der Saison 2023 und ohne die Abluftkanäle im Bug auskommt. Zudem entwickelte BMW eine neue Schwinge und optimierte den Motor und die Elektronik.

Yamaha erneut der größte Herausforderer von Ducati?

Im vergangenen Jahr war Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu der einzige echte Gegner von Titelverteidiger Alvaro Bautista. Nach Razgatlioglus Wechsel zu BMW verstärkte sich Yamaha mit Jonathan Rea, der die R1 bereits zwei Mal in Jerez testen konnte.

Jonathan Rea testet zum dritten Mal für Yamaha Foto: Yamaha

Bisher konnte Rea noch keine Fabelzeiten mit der Yamaha fahren und war beim zurückliegenden Test minimal langsamer als Teamkollege Andrea Locatelli. Auf dem Papier dürfte Rea aber der größte Herausforderer von Bautista sein.

Sorgt Dominique Aegerter in seiner zweiten WSBK-Saison für Überraschungen? Foto: Yamaha

Nicht unterschätzen sollte man die beiden GRT-Piloten. Dominique Aegerter mischte bereits beim Saisonfinale in der Spitzengruppe mit und feierte sein erstes Podium in der Superbike-WM. Die Erfahrungen der zurückliegenden Saison dürften Aegerter und Teamkollege Remy Gardner helfen, einen Schritt zu machen.

Philipp Öttl testete bereits die Stock-Version der Yamaha R1 Foto: Philipp Öttl

Aus deutscher Sicht interessant ist das Yamaha-Debüt von Philipp Öttl. Der Deutsche kam nach dem Aus bei GoEleven-Ducati im GMT94-Yamaha-Team unter. Anfang Januar testete Öttl die Stock-Version der Yamaha R1 in Spanien und machte sich mit dem Charakter des japanischen Superbikes vertraut (wir haben exklusiv mit Öttl über den ersten Yamaha-Test gesprochen). Beim Jerez-Test pilotiert Öttl zum ersten Mal die WSBK-Version der Yamaha R1.

Was ist von Kawasaki und Honda zu erwarten?

Durch Jonathan Reas Wechsel zu Yamaha verlor Kawasaki das Aushängeschild der zurückliegenden Jahre. Axel Bassani übernahm den Platz des Rekord-Champions, hatte beim ersten Kawasaki-Test aber einen großen Rückstand. WSBK-Routinier Alex Lowes ist nach Jonathan Reas Weggang der Teamleader bei Kawasaki.

Wie gut harmoniert Axel Bassani mit der Kawasaki ZX-10RR? Foto: Kawasaki

Offen ist, wie konkurrenzfähig die Kawasaki in der WSBK-Saison 2024 sein wird. Die technischen Änderungen konzentrieren sich auf die neuen Rahmenbedingungen. Beim Motor hat Kawasaki etwas mehr Freiheiten. Der erste Test des Jahres ist eine erste vorsichtige Orientierung, wo Kawasaki in der Saison 2024 steht.

Iker Lecuona beim Test der 2024er-Honda im Herbst 2023 Foto: HRC

Honda hat als einziger der fünf beteiligten Hersteller ein neues Motorrad für die Saison 2024 homologieren lassen. Das erste umfassende Modellupdate der CBR1000RR-R Fireblade seit deren Einführung vor der WSBK-Saison 2020 beinhaltet Verbesserungen bei der Aerodynamik, dem Chassis und dem Motor. Nach dem ersten Test der 2024er-Fireblade äußerten sich die HRC-Verantwortlichen optimistisch.

Positive Prognose: Temperaturen über 20°C vorausgesagt

Die Wettervorhersage für Jerez sieht vielversprechend aus: Am Mittwoch und Donnerstag sollen Spitzenwerte von über 20°C erreicht werden. Nachts kühlt es deutlich ab, was sich voraussichtlich auf den Fahrbetrieb am Morgen auswirken wird. Laut aktuellem Stand droht kein Regen.

Diese Teams und Fahrer nehmen am WSBK-Test in Jerez teil:

Ducati: Alvaro Bautista, Nicolo Bulega

GoEleven-Ducati: Andrea Iannone

Barni-Ducati: Danilo Petrucci

Marc-VDS-Ducati: Sam Lowes

Motocorsa-Ducati: Michael Rinaldi

Yamaha: Jonathan Rea, Jonathan Rea

GRT-Yamaha: Dominique Aegerter, Remy Gardner

GMT94-Yamaha: Philipp Öttl

Kawasaki: Alex Lowes, Axel Bassani

Puccetti-Kawasaki: Tito Rabat

BMW: Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark

Bonovo-BMW: Scott Redding, Garrett Gerloff

BMW-Testteam: Sylvain Guintoli, Bradley Smith

Honda: Iker Lecuona, Xavi Vierge

