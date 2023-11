WSBK-Test Jerez (Mittwoch): Bautista mit Zusatzgewicht langsam, Iannone stark

Viel Fahrbetrieb beim zweiten Tag des Superbike-WM-Tests in Jerez: Am zweiten Testtag fanden die WSBK-Piloten deutlich bessere Bedingungen vor als beim Auftakt am Dienstag (zum Testbericht). Zu Testbeginn gab es noch einige feuchte Stellen, doch ab Mittag waren schnelle Rundenzeiten möglich. Yamaha-Pilot Remy Gardner holte sich wie am Dienstag die Bestzeit und unterbot sogar die Polezeit von Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati).

Als die Boxenausfahrt um 10:00 Uhr auf Grün umschaltete, traute sich nur WSBK-Neuling Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) auf die Strecke. Der Italiener kam aber nach einer Funktionsrunde zurück an die Box. Bis zum Mittag gab es kaum Fahrbetrieb.

Doch am Nachmittag deutete Yamaha-Neuzugang Jonathan Rea an, dass die Bedingungen gut sind. Der Rekord-Weltmeister übernahm mit einer 1:40.987er-Runde die Spitze. Wenig später wurde er von Ex-Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes verdrängt, schob sich aber kurz darauf erneut auf die erste Position.

Remy Gardner und Dominique Aegerter bescherten dem GRT-Team am frühen Nachmittag zwischenzeitlich eine Doppelführung. Zu diesem Zeitpunkt lag Andrea Iannone auf der dritten Position. Der Fahrbetrieb nahm deutlich zu.

Michael Rinaldi und Nicolo Bulega zwischenzeitlich vorn

Motocorsa-Ducati-Neuzugang Michael Rinaldi übernahm mit einer 1:40.211er-Runde die Spitze, doch Jonathan Rea kam 15:00 Uhr auf 1:40.147 Minuten. Um 15:25 Uhr gelang Michael Rinaldi die erste 1:39er-Runde. Doch die Zeiten sollten weiter purzeln.

Starker Einstand: Nicolo Bulega zeigte ein vielversprechendes WSBK-Debüt Foto: Ducati

Supersport-Weltmeister Nicolo Bulega (Ducati) pulverisierte die Bestzeit kurz vor 16 Uhr und übernahm mit einer 1:39.111er-Runde die Führung. Eine halbe Stunde später verbesserte der Italiener seine Zeit und fuhr mit seiner Werks-Ducati die erste 1:38er-Runde des Tests.

Eine Stunde vor dem Ende absolvierte Remy Gardner einen Qualifying-Versuch und unterbot dabei die Polezeit vom Samstag. Mit einer Zeit von 1:38.448 Minuten holte sich der ehemalige Moto2-Weltmeister die Testbestzeit.

Remy Gardner unterbot die Polezeit vom Samstag Foto: Yamaha

GRT-Teamkollege Dominique Aegerter war genau wie MIE-Honda-Pilot Tarran Mackenzie in Kurve 1 gestürzt. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) erwischte es in Kurve 3.

Mit Blick auf die Wertung überraschen vor allem Rookie Nicolo Bulega und Rückkehrer Andrea Iannone, die sich im zweiten Tag deutlich verbessern konnten. Weniger rund lief der Tag für den dominanten Fahrer der abgelaufenen Saison.

Zusatzgewicht für Bautista vor allem in schnellen Kurven ein Problem

Weltmeister Alvaro Bautista reihte sich am zweiten Tag nur auf der siebten Position ein und hatte 1,5 Sekunden Rückstand. Der Ducati-Pilot testete einige Lösungen, um sich für die Saison 2024 vorzubereiten, in der er ein Zusatzgewicht von etwa 7 Kilogramm mitführen muss. Die ersten Eindrücke waren ernüchternd.

Test mit Zusatzgewicht: Alvaro Bautista wirkte alles andere als zufrieden Foto: Ducati

"Wir haben uns auf die 2024er-Regeln konzentriert, vor allem mit Blick auf das Gewicht. Wir haben verschiedene Lösungen probiert und das Gewicht unterschiedlich verteilt", berichtet der Superbike-Weltmeister der Saison 2022 und 2023.

"Wir haben viele Tests absolviert. Es ist nicht einfach", gesteht Bautista. "Die sieben Kilogramm mehr spürt man vor allem in den schnellen Kurven. Wir haben mit der Gewichtsverteilung herumexperimentiert, um Daten für den Winter zu sammeln."

Großer Rückstand: Axel Bassani mit Kawasaki nur Vorletzer

Ebenfalls ernüchternd verlief der Test zumindest mit Blick auf die Rundenzeiten von Axel Bassani. Der Kawasaki-Neuzugang verlor am zweiten Testtag fast drei Sekunden auf die Bestzeit.

Axel Bassani muss sich noch besser an die Kawasaki ZX-10RR gewöhnen Foto: WorldSBK.com

Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes landete immerhin auf der vierten Position und fuhr in etwa so schnell wie Ex-Teamkollege Jonathan Rea mit der Yamaha R1.

Die Testzeiten aus Jerez (Mittwoch):

1. Remy Gardner (GRT-Yamaha) - 1:38.448 Minuten (61 Runden)

2. Nicolo Bulega (Ducati) +0,278 (52)

3. Jonathan Rea (Yamaha) +0,731 (68)

4. Alex Lowes (Kawasaki) +0,763 (68)

5. Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) +0,887 (70)

6. Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati) +1,359 (69)

7. Alvaro Bautista (Ducati) +1,514 (58)

8. Bradley Ray (GMT94-Yamaha) +1,559 (59)

9. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) +1,655 (67)

10. Scott Redding (Bonovo-BMW) +1,843 (47)

11. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) +1,886 (66)

12. Axel Bassani (Kawasaki) +2,898 (54)

13. Tarran Mackenzie (MIE-Honda) +3,662 (39)

