WSBK-Test Jerez: Rea vorn, Cortese empfiehlt sich für Portimao-Test

Auch am zweiten Testtag in Jerez fanden die anwesenden WSBK-Teams Mischbedingungen vor. Im Vergleich zum Mittwoch (zum Bericht) waren die Bedingungen etwas besser. Am Donnerstagnachmittag konnten die Piloten immerhin mit Slicks fahren, mussten aber einige nasse Stellen umfahren.

Ein erneuter Regenschauer verhinderte einen spannenden Showdown, sodass die Rundenzeiten vom Nachmittag für die Reihenfolge verantwortlich waren.

Weltmeister Jonathan Rea beendete das Kräftemessen in Andalusien als Schnellster. Der Kawasaki-Pilot umrundete den Kurs in 1:40.983 Minuten und fuhr somit deutlich langsamer als bei komplett trockenen Bedingungen. Insgesamt spulte Rea an den beiden offiziellen Testtagen weniger als 20 Runden ab.

Da Kawasaki ohnehin keine neuen Teile bereitstellte und das Rea bei feuchten Bedingungen zu den absoluten Spitzenfahrern zählt, verzichtete der Nordire auf das Risiko, bei Regen zu testen. Teamkollege Alex Lowes reihte sich in die Liste der Sturzopfer ein. Der Kawasaki-Neuzugang sorgte am Donnerstag für rote Flaggen, als er seine ZX-10RR zerstörte. Der ehemalige Yamaha-Pilot beendete den Tag als Viertschnellster.

Yamaha und Ducati in Schlagdistanz zu Kawasaki

Yamaha-Nachfolger Toprak Razgatlioglu und Ducati-Pilot Scott Redding schoben sich zwischen die beiden Werks-Kawasakis. Michael van der Mark komplettierte mit seiner 2020er-Yamaha die Top 5.

BSB-Champion Scott Redding war schnellster Ducati-Pilot Foto: WorldSBK.com

Honda konnte sich am zweiten Testtag nicht ganz so gut in Szene setzen wie beim Auftakt am Mittwoch. Erneut war Leon Haslam der schnellere der beiden Honda-Piloten. Im Gegensatz zu Alvaro Bautista ist Haslam sehr gut mit dem Reihenvierzylinder-Konzept vertraut und nutzte seine Erfahrung, um mit der brandneuen Fireblade in die Top 6 zu fahren. Auf die Bestzeit von Ex-Teamkollege Rea verlor HAslam etwa 1,8 Sekunden.

WSBK-Vizeweltmeister Bautista fand sich am Donnertag auf der achten Position wieder. Knapp acht Zehntelsekunden verlor der Spanier auf HRC-Teamkollege Haslam. Ten-Kate-Yamaha-Pilot Loris Baz schob sich mit seiner R1 zwischen die beiden Werks-Hondas.

BMW außerhalb der Top 10, Cortese auf P14

BMW schaffte es beim nicht allzu aussagekräftigen Test in Jerez nicht in die Top 10. Tom Sykes wurde als Elfter gewertet, Neuzugang Eugene Laverty fand sich auf im hinteren Feld wieder.

Barni-Ersatzpilot Sandro Cortese hinterließ am zweiten Tag auf der Ducati einen soliden Eindruck. Immerhin konnte sich der Deutsche vor Ducati-Werkspilot Chaz Davies behaupten. Da Stammpilot Leon Camier noch nicht fit ist, darf Cortese auch beim Test in Portimao auf die Barni-Ducati steigen.

Am Sonntag beginnt in Portugal der finale Europa-Test. Erneut haben die WSBK-Piloten zwei Testtage, bevor das Material die Reise nach Australien antritt. Die Wetterprognose sieht besser aus als beim Jerez-Test. Es werden Temperaturen im Bereich von 15 bis 20 Grad erwartet. Zudem soll es laut dem aktuellen Stand trocken bleiben.

Am finalen Februar-Wochenende startet die Superbike-WM in die neue Saison. In der Woche vor dem Rennwochenende können die Piloten noch einmal zwei Tage lang testen.

Die Zeiten vom Test in Jerez (Donnerstag):

1. Jonathan Rea (Kawasaki) - 1:40.983 Minuten

2. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - 1:41.214

3. Scott Redding (Ducati) - 1:41.407

4. Alex Lowes (Kawasaki) - 1:41.642

5. Michael van der Mark (Yamaha) - 1:42.707

6. Leon Haslam (Honda) - 1:42.797

7. Loris Baz (Ten-Kate-Yamaha) - 1:43.384

8. Alvaro Bautista (Honda) - 1:43.579

9. Michael Rinaldi (Go-Eleven-Ducati) - 1:43.789

10. Federico Caricasulo (GRT-Yamaha) - 1:43.811

11. Tom Sykes (BMW) - 1:44.014

12. Maximilian Scheib (Orelac-Kawasaki) - 1:44.153

13. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) - 1:44.214

14. Sandro Cortese (Barni-Ducati) - 1:44.258

15. Chaz Davies (Ducati) - 1:44.276

16. Sylvain Barrier (Brixx-Ducati) - 1:44.322

17. Leandro Mercado (Motocorsa-Ducati) - 1:44.451

18. Eugene Laverty (BMW) - 1:44.543

19. Christophe Ponsson (Aprilia-Testteam) - 1:47.058

Die Zeiten vom Test in Jerez (Mittwoch):

1. Leon Haslam (Honda) - 1:52.149 Minuten

2. Michael van der Mark (Yamaha) - 1:52.180

3. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) - 1:52.213

4. Scott Redding (Ducati) - 1:52.508

5. Loris Baz (Ten-Kate-Yamaha) - 1:52.660

6. Tom Sykes (BMW) - 1:53.097

7. Alex Lowes (Kawasaki) - 1:53.246

8. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - 1:53.494

9. Federico Caricasulo (GRT-Yamaha) - 1:53.676

10. Alvaro Bautista (Honda) - 1:54.824

11. Leandro Mercado (Motocorsa-Ducati) - 1:55.361

12. Maximilian Scheib (Orelac-Kawasaki) - 1:55.884

13. Eugene Laverty (BMW) - 1:56.015

14. Sylvain Barrier (Brixx-Ducati) - 1:56.105

15. Christophe Ponsson (Aprilia-Testteam) - 1:56.542

16. Chaz Davies (Ducati) - 1:58.684

17. Sandro Cortese (Barni-Ducati) 1:59.030

18. Michael Rinaldi (Go-Eleven-Ducati) - 2:04.148

19. Jonathan Rea (Kawasaki) - ohne Zeit

