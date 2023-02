WSBK-Test Phillip Island (Montag): Razgatlioglu vor Ducati-Duo, Öttl auf P6!

Audio-Player laden

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich beim ersten Testtag der Superbike-WM auf Phillip Island (Australien) die Bestzeit gesichert. Nachdem Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli in der Vormittagssession die Bestzeit fuhr, übernahm Razgatlioglu am Nachmittag die Spitze und fuhr in 1:30.674 Minuten die schnellste Runde des Tages.

Bis zur finalen Zeitenjagd führte Jonathan Rea (Kawasaki) die Wertung mit einer 1:30.889er-Runde an. In den finalen Minuten des Montags wurde Rea bis auf die vierte Position durchgereicht. Neben Razgatlioglu konnten sich auch die beiden Ducati-Werkspiloten vorbeischieben.

Michael Rinaldi bestätigte die starke Form der beiden Vorsaisontests in Europa und beendete den ersten Testtag auf der zweiten Position. Auf die Zeit von Razgatlioglu verlor Rinaldi nur 0,099 Sekunden. Weitere 0,035 Sekunden dahinter folgte Ducati-Teamkollege Alvaro Bautista.

Sowohl Rea als auch Bautista kamen in Kurve 4 zu Sturz. Die beiden Stürze ereigneten sich kurz nacheinander. Später landete auch WSBK-Rückkehrer Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki) in Kurve 4 in der Auslaufzone. Bereits am Vormittag erwischte es Toprak Razgatlioglu in Kurve 10. Somit kamen alle drei WSBK-Spitzenfahrer beim Testauftakt zu Sturz. Der Fahrbetrieb wurde durch fünf rote Flaggen unterbrochen.

Michael Ruben Rinaldi hinterlässt einen deutlich stärkeren Eindruck als im Vorjahr Foto: WorldSBK.com

Andrea Locatelli, der beim Auftakt am Vormittag mit seiner 1:31.008er-Runde der Schnellste war, konnte sich am Nachmittag nicht weiter verbessern und beendete den ersten Tag auf der fünften Position der kombinierten Wertung.

Starker Auftakt von Philipp Öttl und Dominique Aegerter

Einen sehr erfreulichen Auftakt hatte Philipp Öttl (GoEleven-Ducati). Der Deutsche verbesserte sich am Nachmittag deutlich und behauptete sich mit 0,921 Sekunden Rückstand auf der sechsten Position. Damit war Öttl bester Privatfahrer.

Philipp Öttl war als Sechster bester Nicht-Werksfahrer Foto: Team Go Eleven

Direkt dahinter landete Ex-MotoGP-Pilot Remy Gardner auf Position sieben. Der GRT-Yamaha-Pilot war damit bester Neuling. Teamkollege Dominique Aegerter kam ebenfalls gut zurecht und beendete den ersten Tag auf der neunten Position.

Zwei BMW-Piloten schaffen den Sprung in die Top 10

Bonovo-BMW-Pilot Garrett Gerloff schob sich zwischen die beiden GRT-Yamaha-Piloten und war als Achter bester der vier BMW-Piloten. Werkspilot Michael van der Mark war als Zehnter zweibester BMW-Pilot. Teamkollege Scott Redding kam nicht über P13 hinaus und lag 1,447 Sekunden zurück.

BMW-Neuzugang Garrett Gerloff war schneller als seine Markenkollegen Foto: WorldSBK.com

Iker Lecuona verpasste mit Honda den Einzug in die Top 10. Als Elfter war Lecuona bester der vier Honda-Piloten. HRC-Teamkollege Xavi Vierge beendete den ersten Testtag nur auf der 18. Position. Die beiden MIE-Honda-Piloten bildeten die beiden letzten Positionen und lagen über drei Sekunden zurück. Eric Granado musste nach Sturz in Kurve 12 im Medical Center behandelt werden, kann am zweiten Testtag aber fahren.

Danilo Petrucci, Alex Lowes und Tom Sykes mit Rückstand

Ebenfalls etwas hinter den Erwartungen blieb Danilo Petrucci, der mit seiner Barni-Ducati nur auf Position zwölf landete. Petrucci hatte 1,373 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit, konnte aber immerhin Ducati-Markenkollege Axel Bassani (Motocorsa) hinter sich lassen.

Überraschend schwach waren die Rundenzeiten von Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes, der auf Phillip Island eigentlich immer gut zurechtkommt. Lowes beendete den ersten Testtag nur auf der 15. Position und lag 1,604 Sekunden zurück. Und auch Markenkollege Tom Sykes enttäuschte auf Position 17 mit 1,714 Sekunden Rückstand.

Am Dienstag haben die 22 WSBK-Piloten noch einmal zwei Sessions, um sich für das erste Wochenende der neuen Saison vorzubereiten.

Die Rundenzeiten aus Phillip Island (Montag):

1. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - 1:30.674 Minuten

2. Michael Rinaldi (Ducati) +0,099 Sekunden

3. Alvaro Bautista (Ducati) +0,134

4. Jonathan Rea (Kawasaki) +0,215

5. Andrea Locatelli (Yamaha) +0,334

6. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) +0,921

7. Remy Gardner (GRT-Yamaha) +0,926

8. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) +0,997

9. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) +1,054

10. Michael van der Mark (BMW) +1,158

11. Iker Lecuona (Honda) +1,230

12. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) +1,373

13. Scott Redding (BMW) +1,447

14. Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) +1,532

15. Alex Lowes (Kawasaki) +1,604

16. Loris Baz (Bonovo-BMW) +1,619

17. Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki) +1,714

18. Xavi Vierge (Honda) +1,798

19. Oliver König (Orelac-Kawasaki) +1,887

20. Lorenzo Baldassarri (GMT94-Yamaha) +2,231

21. Hafizh Syahrin (MIE-Honda) +3,371

22. Eric Granado (MIE-Honda) +3,561

Mit Bildmaterial von Yamaha.