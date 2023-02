WSBK-Test Portimao (Mittwoch): Weltmeister Bautista hauchdünn vor Rea

Audio-Player laden

Beim finalen Testtag der Superbike-WM vor der Reise nach Australien purzelten die Rundenzeiten. Der zweitägige Test in Portimao (Portugal) endete mit einer Ducati-Bestzeit. Nachdem Michael Rinaldi am Dienstag der schnellste Fahrer war, schob sich Ducati-Teamkollege Alvaro Bautista am Mittwoch mit einer 1:39.035er-Runde an die Spitze.

Bautista fuhr mehr als eine halbe Sekunde schneller als der Polerekord aus dem Vorjahr (Jonathan Rea, 1:39.610 Minuten). Ein Sturz in Kurve 7 brachte die Planung leicht durcheinander. Doch Ducati scheint gut vorbereitet zu sein.

Der Weltmeister harmoniert sehr gut mit der 2023er-Ducati und reist als Favorit zum Saisonauftakt. Und auch Teamkollege Rinaldi hinterließ beim finalen Test in Europa einen starken Eindruck. Besonders mit Rennreifen fuhr der Italiener konstant starke Rundenzeiten.

Ebenfalls stark in Szene setzen konnte sich Rekord-Champion Jonathan Rea. Die Bestzeit verpasste Rea nur um lediglich 0,009 Sekunden. Auf eine Runde konnte der sechsmalige Champion gut mithalten.

Auffällig war, wie stark Kawasaki von Rea abhängig ist. Teamkollege Alex Lowes hatte mehr als 1,5 Sekunden Rückstand und auch Rückkehrer Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki) lag nicht in Schlagdistanz zur Spitze, obwohl er sich im Vergleich zum Vortag deutlich steigern konnte.

Yamaha nur noch dritte Kraft in der Superbike-WM?

Ex-Weltmeister Toprak Razgatlioglu erlebte nach dem Sturz am Dienstag erneut keinen perfekten Tag. Der Yamaha-Werkspilot verpasste die Bestzeit um 0,406 Sekunden. Teamkollege Andrea Locatelli rundete die Top 5 ab.

Honda schaffte mit Iker Lecuona den Sprung in die Top 6. Lecuona war am Mittwoch deutlich schneller als Teamkollege Xavi Vierge, der am Dienstag noch bester Honda-Pilot war. Als Achter hatte Vierge am zweiten Tag gut 1,2 Sekunden Rückstand.

Ex-MotoGP-Pilot Remy Gardner (GRT-Yamaha) schob sich zwischen das Honda-Duo und war bester Rookie. Der Australier hatte bei GRT erneut klar die Nase vorn. Teamkollege Dominique Aegerter fiel es in Portimao deutlich schwerer als in Jerez, das Potenzial der R1 auszunutzen. Der Schweizer reihte sich auf der 15. Position ein und hatte 1,809 Sekunden Rückstand.

Großer Rückstand: Kein BMW-Pilot in den Top 10

Von allen fünf Herstellern hatte BMW die größten Schwierigkeiten, schnelle Rundenzeiten zu fahren. Die neue M1000RR brachte BMW bisher noch nicht näher an die Spitze heran. Bonovo-Pilot Loris Baz war als Elfter bester BMW-Pilot, hatte aber bereits 1,617 Sekunden Rückstand.

Werkspilot Michael van der Mark war nur marginal langsamer und folgte auf der zwölften Position. Bonovo-Pilot Garrett Gerloff reihte sich auf Position 14 ein und Werkspilot Scott Redding hatte als 16. bereits knapp zwei Sekunden Rückstand. Der Brite, der mit BMW um die WM kämpfen wollte, steht wie im Vorjahr vor einer großen Herausforderung.

Ducati-Kundenteams: Öttl, Petrucci und Bassani mit Rückstand

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) verpasste die Top 10 ebenfalls. Der Deutsche beendete den zweiten Testtag auf der 13. Position und hatte 1,754 Sekunden Rückstand. Noch weiter zurück lagen die Ducati-Markenkollegen Axel Bassani (Motocorsa) und Danilo Petrucci (Barni), die etwa 2,4 Sekunden langsamer waren als Alvaro Bautista.

MotoGP-Laufsieger Jorge Martin mischte sich am Mittwoch mit einem Serien-Superbike unter die WSBK-Elite. Mit seiner Ducati Panigale V4S war der Spanier nur 3,5 Sekunden langsamer als die Spitze der Superbike-WM. Bitter: Die beiden MIE-Honda-Piloten reihten sich mit ihren aufwendig aufgebauten Fireblades hinter Martin ein.

Vor dem WSBK-Saisonauftakt auf Phillip Island (Australien) haben die Fahrer und Teams noch zwei Testtage (20./21. Februar), um die finalen Vorbereitungen zu treffen. Das erste Rennen der Saison findet am 25. Februar statt.

Die Rundenzeiten vom Portimao-Test (Mittwoch):

1. Alvaro Bautista (Ducati) - 1:39.035 Minuten

2. Jonathan Rea (Kawasaki) +0,009 Sekunden

3. Michael Rinaldi (Ducati) +0,109

4. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +0,406

5. Andrea Locatelli (Yamaha) +0,670

6. Iker Lecuona (Honda) +0,768

7. Remy Gardner (GRT-Yamaha) +1,167

8. Xavi Vierge (Honda) +1,202

9. Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki) +1,551

10. Alex Lowes (Kawasaki) +1,564

11. Loris Baz (Bonovo-BMW) +1,617

12. Michael van der Mark (BMW) +1,676

13. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) +1,754

14. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) +1,788

15. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) +1,809

16. Scott Redding (BMW) +1,967

17. Lorenzo Baldassarri (GMT94-Yamaha) +2,183

18. Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha) +2,258

19. Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) +2,359

20. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) +2,404

21. Eric Granado (MIE-Honda) +4,215

22. Hafizh Syahrin (MIE-Honda) +4,590

Die Rundenzeiten vom Portimao-Test (Dienstag):

1. Michael Rinaldi (Ducati) - 1:39.639 Minuten

2. Jonathan Rea (Kawasaki) +0,061 Sekunden

3. Alvaro Bautista (Ducati) +0,068

4. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +0,212

5. Andrea Locatelli (Yamaha) +0,348

6. Xavi Vierge (Honda) +0,414

7. Alex Lowes (Kawasaki) +0,625

8. Iker Lecuona (Honda) +0,942

9. Remy Gardner (GRT-Yamaha) +1,028

10. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) +1,059

11. Loris Baz (Bonovo-BMW) +1,098

12. Scott Redding (BMW) +1,110

13. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) +1,207

14. Michael van der Mark (BMW) +1,236

15. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) +1,682

16. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) +1,793

17. Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki) +1,939

18. Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) +2,343

19. Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha) +2,761

20. Lorenzo Baldassarri (GMT94-Yamaha) +2,811

21. Eric Granado (MIE-Honda) +4,311

22. Hafizh Syahrin (MIE-Honda) +4,603

Mit Bildmaterial von Ducati.