WSBK-Testteam und neue Struktur: BMW rüstet sich für Razgatlioglus Ankunft

Bei BMW wird hinter den Kulissen eifrig daran gearbeitet, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft im Rennsport zu schaffen. Im kommenden Jahr startet Ex-Weltmeister Toprak Razgatlioglu für das BMW-Werksteam in der Superbike-WM. Der Türke wechselt mit großen Ambitionen von Yamaha zu BMW.

BMW kündigte im Rahmen des WSBK-Events in Imola an, ein eigenständiges Testteam auf die Beine zu stellen. Zudem wird Motorradsport-Direktor Marc Bongers entlastet, indem Christian Gonschor und Uwe Geyer die neu geschaffenen Positionen des Technischen Direktors und des Leiters für den Kundensport übernehmen.

"Mit dieser neuen Struktur optimieren wir unsere Aufstellung für unsere Entwicklungs- und Testarbeit, für unsere Werksprojekte ebenso wie im Kundensport", erklärt Markus Schramm, der Leiter der BMW-Motorradabteilung.

"Sie ermöglicht uns, unsere Kapazitäten in München und in unserem Motorenwerk in Berlin weiter auszubauen und damit die Entwicklungs- und Testarbeit für die Superbike-WM und die Langstrecken-WM sowie für unser Kundensportprogramm noch mehr zu verstärken", so BMW-Motorrad-CEO Markus Schramm.

Das BMW-Werksteam will in der WSBK-Saison 2023 endlich die Früchte der Arbeit ernten Foto: BMW Motorrad

Verschiedene Teams treiben die Rennsportentwicklung in München und Berlin voran. Christian Gonschor wurde als Technischer Direktor unter anderem damit betraut, die technische Organisation von Entwicklungs- und Testarbeit weiter zu optimieren.

So wurden unter seiner Leitung verschiedene spezialisierte Teams gegründet für die Bereiche Testteam, Chassis, Motor, Elektronik und Aerodynamik. Diese Teams sind hauptsächlich in München ansässig, wo sie mit eigenen Werkstätten, Test- und Entwicklungsmotorrädern, Prüfständen und Windkanälen optimale Bedingungen für die Entwicklung und Erprobung der BMW M1000RR und neuer Rennsport Komponenten vorfinden.

Motorseitig erfolgt dies in enger Zusammenarbeit mit dem BMW-Werk in Berlin. Zudem werden die entsprechenden Kapazitäten für die hausinterne Entwicklungs- und Testarbeit sowohl in München als auch in Berlin weiter ausgebaut.

In München ist BMW-Motorrad-Motorsport auf dem gleichen Gelände angesiedelt wie die Serienentwicklung der BMW M1000RR. Kurze Wege und direkter Austausch ermöglichen hier, die zahlreichen Synergien zwischen den Abteilungen bestmöglich zu nutzen.

BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers wird durch die neue Struktur entlastet Foto: BMW Motorrad

Das neue reine Testteam wird direkt von BMW-Motorrad-Motorsport organisiert und eingesetzt. "Einer der Vorteile ist, dass sich das Testteam unabhängig von Renneinsätzen vollkommen auf die Erprobungsarbeit auf der Strecke fokussieren kann", so Gonschor.

"Dafür stellen wir auch einen eigenen Pool an Testfahrern zusammen. Der Fokus liegt hier auf der Erprobungsarbeit für unser WSBK-Projekt, doch unsere gesamte Motorsportabteilung profitiert mittelfristig auch in den anderen Bereichen von der Etablierung neuer Rennsportkomponenten", ist Gonschor überzeugt.

Mit Bildmaterial von BMW Motorrad.