WSBK-Wintertests 2023/24: Wann die Teams der Superbike-WM wo testen

Am 24. Februar 2024 wird das erste Rennen der neuen WSBK-Saison gestartet. Die neue Saison der Superbike-WM beginnt traditionell auf Phillip Island (Australien). Da die seriennahe Meisterschaft im Vergleich zur MotoGP deutlich eher in die neue Saison startet, bleibt den Fahrern, Teams und Herstellern nicht mehr viel Zeit, um Erfahrungen zu sammeln.

Der erste Nachsaison-Test fand bereits auf dem Circuito de Jerez - Angel Nieto direkt nach dem Saisonfinale 2023 statt (zum Bericht vom finalen Testtag). Es war Jonathan Reas erste Gelegenheit, die Yamaha R1 zu testen (zur Reaktion). Zudem kehrte MotoGP-Laufsieger Andrea Iannone auf die WM-Bühne zurück und übernahm die GoEleven-Ducati von Philipp Öttl (zur Reaktion).

In Jerez findet auch der nächste WSBK-Wintertest statt. Kommende Woche wird am 20. und 21. November sowie am 22. und 23. November auf der Grand-Prix-Piste in Andalusien gefahren. Anfang Dezember folgen weitere Tests in Portimao und Jerez.

Mit Spannung erwartet: Toprak Razgatlioglus erster BMW-Test

Dann wird Toprak Razgatlioglu erstmals sein neues Arbeitsgerät testen, die BMW M1000RR. Der Ex-Champion wird zusammen mit BMW-Teamkollege Michael van der Mark einen Tag lang in Portimao testen und dann für zwei weitere Tage nach Jerez weiterreisen - vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Nach dem Jerez-Test am 4. und 5. Dezember gibt es in diesem Jahr keine weiteren Testfahrten. Die WSBK-Teams nehmen die Arbeit an der Rennstrecke erst Ende Januar wieder auf. Dann folgen weitere Tests in Jerez und Portimao, bevor das Material nach Australien transportiert wird.

Toprak Razgatlioglu wird Anfang Dezember erstmals für BMW testen Foto: Yamaha

Vor dem ersten Rennwochenende der WSBK-Saison 2024 gibt es wie gewohnt einen offiziellen Test am Montag/Dienstag.

Regeländerungen versprechen mehr Spannung für 2024

Neben den Hersteller- und Teamwechseln spielen bei den Wintertests auch die neuen Regeln für 2024 eine Rolle. Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) muss etwa sieben bis acht Kilogramm Zusatzballast mitführen und sich an das dadurch neue Fahrgefühl gewöhnen. Die neuen Freiheiten beim Motor und die neuen Drehzahllimits bescheren den Teams ebenfalls einige Hausaufgaben.

Bestätigte Wintertests für die Superbike-WM 2024:

31. Oktober - 1. November: Jerez (Spanien)

20. - 21. November: Jerez (Spanien)

22. - 23. November: Jerez (Spanien)

4. Dezember: Portimao (Portugal)

5. - 6. Dezember: Jerez (Spanien)

24. - 25. Januar: Jerez (Spanien)

29. - 30. Januar: Portimao (Portugal)

19. - 20. Februar: Phillip Island (Australien)

Mit Bildmaterial von Yamaha.