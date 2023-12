Xavi Vierge: Marquez-Situation wirkte sich auch auf Hondas WSBK-Projekt aus

Honda ließ sich ungewöhnlich lange Zeit, um Iker Lecuona und Xavi Vierge für die WSBK-Saison 2024 zu bestätigen. Bereits im Sommer deutete Teammanager Leon Camier an, dass man mit den beiden Spaniern weitermachen möchte. Doch die finale Unterzeichnung der Verträge ließ bis Ende Oktober auf sich warten.

Xavi Vierge bestätigt im Gespräch mit der AS, dass die Situation in der MotoGP für die lange Wartezeit gesorgt hat. "Marquez' Abschied wirkte sich auch auf die Superbike-WM aus", erklärt der spanische WSBK-Pilot.

"Das ist der Grund, warum wir so lange gebraucht haben, um die Vertragsverlängerung bekanntzugeben", stellt Vierge klar. In der MotoGP ließ sich HRC sogar noch länger Zeit, um die Fahrerpaarung für die Saison 2024 zu finalisieren. Erst im Rahmen des Saisonfinales wurde Luca Marini als zweiter Fahrer bestätigt.

Der weltgrößte Hersteller leidet in der MotoGP und WSBK

Das Motorradsport-Jahr 2023 war für Honda bis auf wenige Höhepunkte ein enttäuschendes Jahr. Sowohl in der MotoGP als auch in der Superbike-WM landete der größte Hersteller der Welt auf dem letzten Platz. Die einzigen Lichtblicke waren Alex Rins' Sieg beim Grand Prix der USA in Austin und der Sieg beim prestigeträchtigen Langstrecken-Rennen in Suzuka.

Das WSBK-Projekt stagnierte im vierten Jahr seines Bestehens. "Sowohl für Honda als auch für uns ist es das Ziel, Honda zum Sieg in der Superbike-WM zu führen. Es ist nicht das Ziel, unter den Top 3 zu sein. Das Ziel ist es, zu gewinnen", ist sich Xavi Vierge klar.

"Es war ein sehr kompliziertes Jahr", bilanziert der Spanier, der beim Event in Indonesien erstmals aufs Podium fuhr. "Gleichzeitig war das Jahr aber auch sehr schön, denn ich konnte im zweiten Rennen der Saison mein erstes Podium in der Superbike-WM holen. Das war etwas Besonderes."

Lichtblick: Xavi Vierge gewann mit Honda das 8-Stunden-Rennen in Suzuka Foto: Motorsport Images

"Es war auch unglaublich, den Sieg bei meiner ersten Teilnahme an den 8 Stunden von Suzuka zu erringen, die so wichtig für HRC sind", berichtet der spanische Honda-Pilot, der 2024 näher an der WSBK-Spitze dran sein möchte.

Doch Vierge ist sich auch bewusst, dass das Niveau der WSBK im nächsten Jahr "mit all den Veränderungen und neuen Piloten viel höher sein wird. "Wir üben viel Druck auf das Team aus. In drei Monaten müssen wir die Situation umdrehen", schaut er auf den WSBK-Saisonstart im Februar.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.