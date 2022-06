Yamaha R1 "ein altes Bike": Kontroverse um Aussagen eines Yamaha-Werksfahrers

Audio-Player laden

Seit der werksseitigen Rückkehr in die Superbike-WM vor über sechs Jahren hat Yamaha die R1 nur in Details verbessert. Für die Saison 2020 erhielt das Yamaha-Superbike ein Modell-Facelift, die Basis und das grundlegende Konzept des Motorrads gehen aber bis auf die Saison 2016 zurück. Laut Werkspilot Andrea Locatelli ist es Zeit für ein komplett neues Modell mit mehr Leistung und Winglets.

Im Rahmen des WSBK-Events in Estoril handelte sich Locatelli intern Ärger ein, als er den italienischen Journalisten sein Herz öffnete und aufzählte, was ihn an der aktuellen Yamaha R1 stört. Bei Arbeitgeber Yamaha kamen diese Aussagen nicht gut an.

"Uns fehlt im Vergleich zu Ducati sehr viel Leistung", wird Locatelli von 'GPOne' zitiert. Im ersten Rennen musste er sich Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista nach einigen Runden geschlagen geben. "Bautista hat mich einfach abgehängt. Ich weiß nicht, wie Toprak mit Alvaro auf der Ducati kämpfen kann", grübelt Locatelli.

Bisher konnte Toprak Razgatlioglu mit der 2022er-Yamaha noch kein Rennen gewinnen. Aber auch die zweiten und dritten Plätze sind laut Teamkollege Locatelli hoch anzurechnen: "Er ist immer am Limit und leistet meiner Meinung nach Großartiges. Wir können nicht drei Zehntelsekunden nur auf der Zielgeraden verlieren. Das ist nicht akzeptabel."

"Unsere R1 wurde im Laufe der Jahre immer weiter verbessert, doch sie ist ein altes Motorrad", wird Locatelli konkreter und fordert: "Wir müssen uns Gedanken über eine neue Yamaha machen. Vielleicht sollten wir auch Winglets verwenden und einen anderen Motor bringen."

"Ich behaupte nicht, dass Yamaha nicht gut arbeitet. Doch wir haben bei der Entwicklung das Limit erreicht. Beim Motor können wir nicht mehr aus diesem Motorrad herausholen", ist der Italiener überzeugt. Unmittelbar nach dem WSBK-Event in Estoril absolvierte Yamaha einen Testtag, um neue Entwicklungen zu probieren, die bereits in Misano eingesetzt werden sollen.

