Yamaha über WSBK 2025: "Es gibt kein Angebot" für Andrea Iannone, aber ...

Seit einigen Wochen wird Andrea Iannone mit einem Wechsel von GoEleven-Ducati zu GRT-Yamaha in Verbindung gebracht. Die Gerüchte besagen, dass Iannone die Chance hat, direkt bei Yamaha unter Vertrag zu stehen. Im Vergleich zur aktuellen Situation wäre das für den ehemaligen MotoGP-Werksfahrer ein großer Fortschritt, denn bei GoEleven muss er sich mit seinen Sponsoren-Geldern einkaufen.

Am Donnerstag vor dem WSBK-Wochenende in Frankreich bestätigte Iannone, dass er nach wie vor zwischen einer weiteren Saison bei GoEleven und einem Wechsel zu Yamaha schwankt der Italiener sprach von der wichtigsten Entscheidung seines Lebens. Wir haben uns in Magny-Cours mit Yamaha-WSBK-Projektleiter Andrea Dosoli getroffen und über Iannones Chancen unterhalten. Zudem äußerte sich Dosoli zu Dominique Aegerter, um dessen Platz es aktuell geht.

"Es gibt kein Angebot von Yamaha für das kommende Jahr", beginnt Dosoli im Exklusiv-Interview mit Motorsport-Total.com und fügt hinzu: "Aber ich kann nicht ignorieren, dass wir einen freien Platz haben. Deshalb muss ich die beste Lösung finden."

Yamaha von Andrea Iannones furiosem Comeback überrascht

Mit seinem starken Einstand in der Superbike-WM hat Iannone das Interesse von Yamaha auf sich gezogen. "Fest steht, dass er viele Leute im Fahrerlager überrascht hat, nachdem er vier Jahre lang nicht fuhr", kommentiert Dosoli. "Seine Leistungen sind entscheidend. Es liegt in meiner Verantwortung, ihn in Betracht zu ziehen. Sein Name ist auf der Liste der potenziellen Fahrer für die kommende Saison."

Andrea Dosoli zeigt Interesse an Andrea Iannone, hat aber noch kein konkretes Angebot vorgelegt Foto: Motorsport Images

Wie Yamaha die Leistungen von Dominique Aegerter bewertet

Seit der WSBK-Saison 2023 pilotiert Dominique Aegerter eine der Yamahas im GRT-Team. Im Vorjahr hatte der Schweizer seinen Teamkollegen, Ex-MotoGP-Pilot und Ex-Moto2-Weltmeister Remy Gardner, größtenteils im Griff. Die laufende Saison verläuft für Aegerter holprig.

Verletzungen und Technikpech: Dominique Aegerter erlebt keine gute Saison Foto: Yamaha

Dominique Aegerter hat Yamaha zwei WM-Titel beschert Foto: Motorsport Images

Beim WSBK-Wochenende in Magny-Cours fehlt Aegerter verletzungsbedingt. Der Schweizer wird durch Alessandro Delbianco ersetzt (mehr Informationen).