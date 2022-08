Yamaha-Zwischenfazit: "Bautista nutzt seine Werkzeuge richtig gut"

Audio-Player laden

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu erlebte einen holprigen Start in die WSBK-Saison 2022. Bei den ersten drei Wochenenden in Aragon, Assen und Estoril gelang dem Titelverteidiger kein Sieg. Es folgte ein technischer Defekt in Misano und erst danach der erlösende erste Laufsieg mit der Nummer 1. Bei den Events in Donington und Most machte Razgatlioglu Punkte gut und kam bis auf 38 Zähler an WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) heran.

Wir haben uns mit Yamaha-Teammanager Paul Denning über die laufende Saison und den Kampf um den WM-Titel unterhalten. "Der Schritt, den Jonathan (Rea) in diesem Jahr gemacht hat, beeindruckt mich. Das gilt aber auch für sein Team und die Entwicklung der Maschine", staunt Paul Denning über die Fortschritte im Lager von Kawasaki.

Und wie bewertet der Yamaha-Verantwortliche die Leistungen von Ducati und Alvaro Bautista? "Alvaro hat einige Vorteile. Man muss aber festhalten, dass er die Werkzeuge, die ihm zur Verfügung stehen, richtig gut nutzt", spielt Paul Denning den Topspeed-Vorteil der Ducati Panigale V4R an.

"Er wirkt ausgeglichener als in der Vergangenheit. Er fuhr die Honda meiner Meinung nach sehr gut. Er schaffte es damit am Ende der vergangenen Saison aufs Podium. Man übersah ihn ziemlich schnell, doch er gab mit diesem Motorrad 100 Prozent. Er überrascht mich also nicht, doch es beeindruckt mich dennoch, was sie machen", kommentiert Paul Denning im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com'.

Yamaha-Teammanager mit dem Saisonstart nicht unzufrieden

"Es wurde immer wieder gesagt, dass Toprak einen schwierigen Saisonstart hatte. Natürlich will man immer am liebsten alle Rennen gewinnen. Doch das geht nicht immer. Ich würde nicht behaupten, dass Toprak schlecht in die Saison gestartet ist", reagiert Paul Denning auf die Kritik.

Toprak Razgatlioglu feierte in Misano, Donington und Most Siege Foto: Yamaha

"Auf den Strecken zu Saisonbeginn - Aragon, Assen und Estoril - waren wir schneller als vor einem Jahr und erzielten zudem bessere Ergebnisse", vergleicht der Yamaha-Teammanager. "Im direkten Vergleich sind wir deutlich stärker als vor einem Jahr. Doch es gibt zwei weitere Fahrer und Teams, die tolle Arbeit geleistet haben."

Bei den zurückliegenden Wochenenden machten die drei Spitzenfahrer die Siege unter sich aus. Paul Denning erwartet aber, dass sich das ändern könnte. "In Donington lief es bei Alex (Lowes) besser. Scott (Redding) kam auch viel besser mit der BMW zurecht. Wir werden demnächst weitere Fahrer sehen, die anklopfen werden."

Andrea Locatelli steht im Schatten der drei Spitzenfahrer

Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli zählt ebenfalls zu den Fahrern, die bisher klar im Schatten der Top 3 standen. Warum gelang dem Italiener kein deutlicher Schritt im Vergleich zu seiner starken Rookiesaison? "Es fehlt wohl ein bisschen am Selbstvertrauen", grübelt Paul Denning.

Andrea Locatelli ist "Best of the Rest", liegt aber weit zurück Foto: Motorsport Images

"Man muss aber auch festhalten, dass er erneut gute Arbeit leistet und dabei keine Fehler macht. Er ist Vierter in der Gesamtwertung. Beim Wochenende in Donington gab es einige technische Probleme. Sein Rennen in Assen war gut, als er nach der Kollision von Toprak und Jonathan Zweiter wurde", stellt der Yamaha-Teammanager fest.

"Er braucht ein Ergebnis, um an sich zu glauben. Das gilt aber nicht nur für Locatelli sondern für alle Fahrer hinter den Top 3. Diese Fahrer müssen das Selbstvertrauen aufbauen, das man benötigt, wenn man ein Rennen lang mit den drei Spitzenfahrern mithalten möchte. Wenn man diesen Schritt gemacht hat, fällt es einfacher", ist Paul Denning überzeugt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.