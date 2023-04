Yamahas WSBK-Programm: Was passiert, wenn Razgatlioglu wechselt?

Überstürzt wird nichts, aber Gedanken um die Zukunft macht man sich in Yamahas Rennprogramm in der Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK). Das Zugpferd im Werksteam ist Toprak Razgatlioglu. Der Weltmeister von 2021 ist nun im vierten Jahr Werksfahrer bei Yamaha und wird das aller Voraussicht nach auch bleiben.

Die Frage ist, ob Razgatlioglu seine Karriere lieber in der Superbike-WM fortsetzen will, um dort weitere Rennsiege und WM-Titel einzufahren, oder aber es ihn in die Motorrad-WM und die dortige Königsklasse MotoGP zieht. Vor wenigen Tagen hat Razgatlioglu die Yamaha M1 zum zweiten Mal getestet, konnte dabei aber zumindest Yamaha-Rennleiter Lin Jarvis noch nicht so ganz überzeugen.

In Yamahas WSBK-Team ist nicht Lin Jarvis, sondern Paul Denning derjenige, der das Sagen hat. Als Chef des Crescent-Teams, seinem Einsatzteam in der Superbike-WM, leitete Denning zunächst jahrelang das WSBK-Programm von Suzuki. Seit 2016 ist Yamaha derjenige Hersteller, der auf die Erfahrung und die Expertise der Crescent-Truppe vertraut.

Seit 2020 ist Razgatlioglu die Speerspitze im Team, aber wird das auch so bleiben? Denning kennt Razgatlioglu aus der im vierten Jahr befindlichen Zusammenarbeit sehr gut und hofft, dass der Türke dem Team über die laufende WSBK-Saison 2023 hinaus erhalten bleiben wird. Vor allem aber hofft er, ihn weiter in Yamaha-Farben zu sehen.

Falls Razgatlioglu geht: Sieht sich Yamaha schon nach Alternativen um?

"Das Ziel ist es, ihn bei Yamaha zu halten. Wenn das bedeutet, dass er auf einer Grand-Prix-Maschine sitzt, dann ist das gut. Wenn er hier bleibt, dann ist es ebenfalls gut", sagt Denning im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com' über Razgatlioglu und hält fest: "Aus unserer Sicht wäre es natürlich perfekt, wenn er hier bleibt. Das wäre unser Traum."

"Ich hoffe, er kommt in den nächsten Monaten zu dem Entschluss, dass er hier eine gute Work-Life-Balance vorfindet und sein Leben und die Duelle genießt. Bautista hat momentan einen technischen Vorteil. Ich hoffe aber, dass [Razgatlioglu] den Traum hat, noch viele WM-Titel mit Yamaha zu gewinnen", so Denning.

Wechselt Razgatlioglu nach fünf WSBK-Jahren (vier bei Yamaha) in die MotoGP-Szene? Foto: Motorsport Images

Sowohl der Vertrag mit Razgatlioglu als auch der Vertrag mit dessen Teamkollege Andrea Locatelli laufen am Saisonende aus. Sieht sich Denning für den Fall der Fälle schon nach Alternativen um? "Ich habe eine gewisse Vorstellung, was die beste Option für die Zukunft ist. Formelle Gespräche hat es aber noch nicht gegeben und wir haben auch noch keine anderen Fahrer kontaktiert", sagt er.

Hat Andrea Locatelli das Zeug nur Nummer 1 bei Yamaha?

Ob mit oder ohne Razgatlioglu: Von Locatelli und dessen Entwicklung ist Denning angetan. Der Italiener fährt seit 2021 für das Yamaha-Werksteam in der Superbike-WM, nachdem er im Jahr 2020 auf Yamaha den WM-Titel in der Supersport-WM errungen hat. In der laufenden WSBK-Saison 2023 hat Locatelli nach drei Rennwochenenden schon mehrere Podestplätze eingefahren und nur ein paar Punkte weniger gesammelt als Razgatlioglu.

"Mit seinen Leistungen und der Arbeitsweise, sowohl bei den Wintertests als auch bei den bisherigen Events, bin ich sehr zufrieden", sagt Denning über Locatelli und verrät: "Wir als Team haben etwas mehr Druck auf ihn ausgeübt, aber auf eine positive Art und Weise. Wir haben dafür gesorgt, dass er stärker an sich glaubt."

"Er ist ein Fahrer, der die Supersport-WM dominiert hat und der jetzt zwei Jahre Erfahrung auf dem Superbike hat. Warum sollte er also keinen weiteren Schritt machen können?" Die Arbeit, die Locatelli zur Weiterentwicklung der R1 beigetragen hat, bezeichnet der Yamaha-Teamchef als "exzellent".

Andrea Locatelli und Toprak Razgatlioglu sind seit 2021 Teamkollegen (Foto: 2022) Foto: Motorsport Images

Auf konkrete Nachfrage, ob Locatelli das Zeug zur Nummer 1 im Team hat, antwortet Denning: "Warum nicht? Der nächste Schritt ist es, ein Rennen zu gewinnen. Er hat ja bereits in einigen Rennen mit Bautista oder Rea gekämpft und sich toll geschlagen. Das Ergebnis war aber jedes Mal der zweite oder dritte Platz."

"Er muss einfach an der Spitze um Siege mitkämpfen. Dann kann er hinsichtlich seines Selbstvertrauens den nächsten Schritt machen. Über die richtige Balance aus Alter und Erfahrung verfügt er", so der Yamaha-Teamchef über den 26-jährigen Italiener.

Denning über Aegerter und Gardner: "Wir beobachten beide sehr genau"

Für den Fall, dass Razgatlioglu das WSBK-Programm von Yamaha im bevorstehenden Winter verlassen sollte, hat Denning also einen potenziellen Nachfolger schon jetzt direkt in der Box sitzen.

Locatelli ist aber nicht der einzige, von dem sich der der Yamaha-Teamchef angetan zeigt. Er lobt nämlich auch die Leistungen von Dominique Aegerter und Remy Gardner, die aktuell im Yamaha-Satellitenteam GRT beide ihre Rookie-Saison in der Superbike-WM fahren.

Über Aegerter und dessen Karriere, deren bisherige Highlights die Titelgewinne in der Supersport-WM 2021 und 2022 auf Yamaha sind, sagt Denning: "'Domi' ist sehr clever. Er war in der Supersport-WM dominant, obwohl er wirklich starke Gegner hatte."

Und über Gardner, dessen bisheriges Karriere-Highlight der Titelgewinn in der Moto2-WM 2021 im Team von Aki Ajo ist, sagt Denning lobend: "Remy hat auf eine sehr überlegte und kontrollierte Art und Weise die Moto2-WM gewonnen."

Dominique Aegerter und Remy Gardner fahren ihre WSBK-Rookie-Saison bei GRT-Yamaha Foto: Yamaha

Nicht nur das Tech-3-Team, vor allem auch das Petronas-Team war als Yamaha-Satellitenteam in der Lage, das Yamaha-Werksteam unter Druck zu setzen. Dieser Druck war in den MotoGP-Saisons 2019 und 2020 so stark, dass der damalige Petronas-Pilot Fabio Quartararo direkt ins Werksteam befördert wurde und dort keinen Geringeren als Superstar Valentino Rossi ablöste.

Kann sich Denning Ähnliches auch in der Superbike-WM vorstellen? Soll heißen, dass Aegerter oder Gardner von GRT-Yamaha ins Yamaha-Werksteam befördert werden? "Beide sind sehr schnell", so Denning und weiter: "Ich freue mich sehr für GRT, auch wenn es nicht mein Team ist. Sie haben jetzt zwei sehr hart kämpfende, aggressive und hungrige Fahrer, die in der Lage sind, gute Ergebnisse einzufahren." Nachsatz: "Wir beobachten beide sehr genau."

Dominique Aegerter von Dennings Lob geschmeichelt, aber vorsichtig

Und was sagen die Fahrer, um die es geht, selber zu diesem Thema? Aegerter fühlt sich von Dennings positiven Aussagen geschmeichelt, hält den Ball aber bewusst flach. "Das klingt gut", sagt Aegerter gegenüber 'Motorsport-Total.com' zu den lobenden Worten des Yamaha-Teamchefs. An einen Aufstieg ins Werksteam will der Schweizer nach gerade mal drei Rennwochenenden in der Superbike-WM aber noch nicht denken: "Warten wir ab, ob es am Ende so kommen wird."

Sein erstes Top-5-Ergebnis hat Aegerter schon in Assen eingefahren Foto: Motorsport Images

Die Zweifel bezüglich des Alters kann ihm Denning aber direkt nehmen. "Für mich macht das Alter keinen Unterschied. Performance ist alles", versichert der Yamaha-Teamchef und stellt heraus: "Jonathan Rea ist mit 37 Jahren auch noch so hungrig wie eh und je. Bautista ist mit 38 Jahren Weltmeister geworden. Das ist für mich also kein Problem."

Remy Gardner genießt das Leben in der Superbike-WM

Ähnlich wie Aegerter, so macht sich auch GRT-Yamaha-Teamkollege Gardner derzeit noch keine Gedanken über einen möglichen Wechsel ins Yamaha-Werksteam. "Ich habe ehrlich gesagt noch nicht darüber nachgedacht. Dieser Gedanke kam mir überhaupt noch nicht in den Sinn. Im Moment genieße ich einfach das Fahren", sagt der Australier gegenüber 'Motorsport-Total.com'.

Remy Gardner hat die Top 5 in Assen noch knapp verpasst, ist aber ebenfalls happy Foto: Motorsport Images

Umso glücklicher ist Gardner jetzt in der Superbike-WM: "Ich hatte 2022 ein schwieriges Jahr. Jetzt genieße ich es, mit meiner Freundin und meinem Hund etwas mehr Zeit zu Hause zu verbringen. An irgendwelche Verträge habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht."

Mit Bildmaterial von Yamaha.