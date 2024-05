Zukunft der Ducati Panigale V4R: Die Tage der Einarmschwinge sind gezählt

Die Ducati Panigale V4R ist der Exot im Feld der Superbike-WM. Das italienische Superbike grenzt sich optisch und technisch in vielen Bereichen vom Rest des WSBK-Feldes ab. Während BMW, Yamaha, Kawasaki und Honda mit Reihenmotoren antreten, schlägt die Ducati mit ihrem V4-Motor die Brücke zur MotoGP.

Aber auch die Konstruktion des Rahmens mit dem Motor als tragendem Bauteil, die charakteristische Trockenkupplung und die für Ducati typische Einarmschwinge sind auffällige Technologien, die man sonst bei keinem anderen Superbike sieht.

Doch die Tage der Einarmschwinge sind gezählt. Im Exklusiv-Interview mit Motorsport.com enthüllt Ducati-Technikkoordinator Marco Zambenedetti, dass beim nächsten Modell eine konventionelle Schwinge zum Einsatz kommt.

Warum eine Einarmschwinge im Rennsport (fast) nur Nachteile hat

Bereits im vergangenen Jahr sprachen wir mit Zambenedetti über das Thema Einarmschwinge (zur Story von aus dem Sommer 2023). Aus Performance-Gründen spricht vieles für den Wechsel zu einer klassischen Zweiarmschwinge, denn in Sachen Steifigkeit, Gewicht und Abstimmungsmöglichkeiten hat eine Einarmschwinge konzeptionsbedingte Nachteile.

Die leichteren Radwechsel, der offensichtliche Vorteil der Einarmschwinge, sind kein Argument mehr. Mit modernen Schnellwechselsystemen lassen sich die Hinterräder auch bei Zweiarmschwingen sehr schnell und einfach wechseln.

Einarmschwingen haben bei Ducati eine gewisse Tradition Foto: Ducati

Dass Ducati beim sportlichsten Modell seiner Produktpalette so lange an der Einarmschwinge festhielt, lässt sich hauptsächlich auf das Marketing zurückführen, denn Einarmschwingen haben bei Ducati Tradition. Andererseits geht Ducati in der MotoGP seit mittlerweile über 20 Jahren mit klassischen Schwingen an den Start.

Technologietransfer aus der MotoGP in die Superbike-WM

"Wir sind überzeugt, dass diese Änderung sehr freudig aufgenommen wird", ist Ducati-Technikkoordinator Marco Zambenedetti überzeugt und begründet: "Es entspricht unserer Philosophie, die Erfahrungen aus dem Rennsport einfließen zu lassen und an unsere Kunden weiterzureichen."

Marco Zambenedetti hat sich bei den Ducati-Verantwortlichen für eine klassische Schwinge eingesetzt Foto: Ducati

Ducati hat bereits erste Tests mit dem Nachfolgemodell der aktuellen Panigale V4R durchgeführt. Das mit einer konventionellen Schwinge ausgerüstete neue Ducati-Superbike soll bereits beeindruckende Rundenzeiten erreicht haben. Laut Marco Zambenedetti profitieren sowohl versierte Piloten als auch Amateure von der Änderung und spüren einen deutlichen Unterschied.

Wechselt Ducati bereits in der WSBK 2025 zur Zweiarmschwinge? Foto: Ducati

"Unsere Testfahrer verfügen über eine große Bandbreite und die Kommentare sind sehr positiv", verrät der Ducati-Ingenieur und weckt die Vorfreude auf das nächste Modell: "Auch die Rundenzeiten verdeutlichen, dass es ein deutlicher Fortschritt ist."

Die Schwingen der WSBK-Ducatis ziehen seit Jahren die Blicke auf sich Foto: Ducati

"Natürlich wurde nicht nur die Schwinge geändert sondern auch andere Bauteile. Doch die Schwinge hat einen großen Einfluss auf das Fahrverhalten und die Performance auf der Rennstrecke. Das spürt auch der normale Endverbraucher und nicht nur ein professioneller Fahrer", erklärt Marco Zambenedetti.

In den 1990ern waren Einarmschwingen nicht nur bei Ducati beliebt

In den 1990ern kamen die Einarmschwingen in Mode. Bei der 916-Baureihe verbaute Ducati zum ersten Mal in einem Superbike diese Technologie und zog die Blicke auf sich. Damals setzte aber auch Honda auf diese Bauweise.

Die legendäre Honda RC45 hatte wie die Ducati 916 eine Einarmschwinge Foto: Motorsport Images

Bei der legendären RC30 und dem Nachfolgemodell RC45 hatte man von der rechten Seite einen freien Blick auf das Rad. Honda verwendete auch bei einigen Grand-Prix-Prototypen Einarmschwingen, verabschiedete sich aber später davon.

Ducati verzichtete bereits bei der 999-Reihe auf die Einarmschwinge Foto: Ducati

Bei Ducati wurden die Einarmschwingen zur Tradition. Lediglich bei der bei den Ducati-Fans nicht besonders beliebten 999-Baureihe, die von 2003 bis 2007 in der Superbike-WM zum Einsatz kam, verzichtete Ducati auf dieses Gadget und zog sich den Zorn vieler treuer Stammkunden zu.

Ab der WSBK-Saison 2008 verwendete Ducati wieder Einarmschwingen Foto: Motorsport Images

Doch die Nachfolgemodelle 1098R, 1198R und die folgenden Panigale-Modelle waren erneut mit Einarmschwingen ausgestattet und stimmten die Ducatisti wieder glücklich. Die aktuelle Panigale V4R wird aber das vorerst letzte Ducati-Superbike mit freiem Blick auf die Hinterradfelge sein.

Wann debütiert die Nachfolgeversion der aktuellen Panigale V4R?

Doch wann ist mit dem neuen Modell zu rechnen? Kommt die überarbeitete Ducati bereits 2025 oder erst 2026? "Es wird bald etwas kommen", bemerkt Marco Zambenedetti grinsend.

Marco Zambenedetti freut sich bereits auf den Nachfolger der aktuellen V4R Foto: Ducati

Hat der WSBK-Technikkoordinator bei der Ducati-Serienabteilung noch andere Wünsche für das neue Serien-Superbike geäußert, um in der Superbike-WM mehr Spielraum zu haben? "Ich habe viele Ideen und Wünsche (lacht; Anm. d. Red.)", scherzt er.

Marco Zambenedetti ist froh und stolz, dass er die Verantwortlichen bei Ducati überzeugen konnte, den Schritt von der Einarmschwinge zur klassischen Schwinge zu gehen. "Ich habe viele Wünsche an meinen Vorgesetzten weitergeleitet. Doch der größte Wunsch auf meiner Liste war die neue Schwinge. Dieser Wunsch wird mir erfüllt", erklärt der langjährige Ducati-Ingenieur.

