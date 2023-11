Zukunft gesichert: Philipp Öttl fährt 2024 für GMT94-Yamaha in der Superbike-WM

Auch 2024 geht in der Superbike-WM ein Deutscher an den Start. Philipp Öttl hat sich mit dem GMT94-Team geeinigt. Nach zwei Jahren mit Ducati wechselt der 27-Jährige im kommenden Jahr auf eine Yamaha. Er hat einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Zwei Jahre fuhr Öttl für das GoEleven-Ducati-Team. Seine Debütsaison schloss er als WM-13. ab. Die abgelaufene Saison verlief mit Höhen und Tiefen. Auf Phillip Island war er im Superpole-Rennen und in Lauf 2 in den Top 6 dabei.

Nächste Top-10-Ergebnisse gelangen Öttl erst in Misano. Nach weiteren schwierigen Wochenenden fand er im Herbst Konstanz. Beim Saisonfinale in Jerez mischte Öttl wieder in der Verfolgergruppe mit und schloss das Jahr mit einem sechsten und zwei siebten Plätzen ab.

Zu diesem Zeitpunkt stand bereits fest, dass Andrea Iannone die GoEleven-Ducati übernehmen wird. In den vergangenen Wochen war unsicher, ob Öttl in einem anderen Team einen Platz finden würde. Die Motocorsa-Ducati ging an Michael Ruben Rinaldi.

Schließlich kam es Anfang November zur Einigung mit GMT94. Im französischen Team ersetzt Öttl den Italiener Lorenzo Baldassarri. Auch im kommenden Jahr wird GMT94 nur eine Yamaha in der Topklasse einsetzen.

"Wir hoffen, dass wir in der nächsten Saison in den Top 10 landen und Philipp helfen werden, seine Ziele als Fahrer zu erreichen", sagt Teammanager Christophe Guyot. "Mit Platz fünf in Australien und sechs Ergebnissen in den Top 7 hat er seinen Speed demonstriert."

Nach vielen ungewissen Wochen ist Öttl froh, seine Zukunft gesichert zu haben: "Christophe und sein Team arbeiten seit Jahrzehnten auf einem sehr hohen Niveau. Ich fühle mich geehrt, dass ich mich dem Team anschließen kann."

"Während des letzten Rennwochenendes 2023 habe ich einen Schritt nach vorne gemacht und möchte dies auch im nächsten Jahr fortsetzen. Natürlich ist das ein schwieriges Ziel, aber ich werde mich in der Winterpause gut vorbereiten, um für die ersten Tests bereit zu sein."

"Ich kann es kaum erwarten, das Team kennenzulernen und mit der Arbeit zu beginnen." Dafür muss Öttl rund drei Monate warten. GMT94 plant den ersten Test am 24. und 25. Januar in Jerez (Spanien).

