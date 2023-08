Zukunft von Axel Bassani in der WSBK: Performance wichtiger als Geld

Mit seiner lockeren Herangehensweise und der fehlenden Angst vor großen Namen hat sich Axel Bassani in der Superbike-WM einen Namen gemacht. Aktuell ist der 24-jährige Italiener WM-Fünfter und somit bester Independent-Pilot der Fahrerwertung. Offen ist, ob er auch 2024 für das Motocorsa-Ducati-Team antritt.

Fakt ist, dass die Ducati aktuell das einzige Motorrad ist, mit dem auch Satelliten-Fahrer regelmäßig auf das Podium fahren können. In den Werksteams von Yamaha, Kawasaki und Honda gibt es noch freie Plätze, doch der Werksfahrer-Status ist nicht Bassanis größter Wunsch.

"Das Geld ist im Moment nicht entscheidend. Wichtig ist mir, auf der Strecke der beste Fahrer zu sein", stellt Bassani klar und fügt hinzu: "Alberto Vergani, mein Manager, kümmert sich darum."

Aktuell sieht es also danach aus, als ob Bassani eine weitere Saison für das Motocorsa-Team bestreitet und somit auch 2024 auf einer Ducati Panigale V4R sitzt. Bei den zurückliegenden WSBK-Wochenenden stellte Bassani eindrucksvoll klar, wie schlagkräftig das Paket ist.

Axel Bassani liegt in der WM vor seinen Markenkollegen Danilo Petrucci und Michael Rinaldi Foto: Motorsport Images

Beim Heimrennen in Imola fuhr Bassani rundenlang an der Spitze. Und auch in Most sammelte der Ducati-Pilot Führungsrunden. Der große Traum vom ersten WSBK-Laufsieg scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Etwas mehr Gelassenheit zu Rennbeginn und ein besseres Reifen-Management würden Bassani näher Richtung Sieg bringen. "Vielleicht sollte ich in den ersten Runden etwas entspannter fahren. Ich bin jung und fahre gegen die älteren Fahrer. Ich will mich mit Johnny (Rea) und mit Alvaro (Bautista) duellieren. Manchmal mache ich noch Fehler", gesteht Bassani.

Würde der erste Sieg für mehr Gelassenheit sorgen? "Ja, sicher!", so Bassani. "Wenn man einen Sieg einfahren konnte, dann hat man eines seiner großen Ziele erreicht. Es ist wichtig, zu gewinnen. Ich will gewinnen! Hoffentlich kann ich dieses Ziel bis zum Ende der Saison erreichen."

