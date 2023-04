Fotostrecke Super GT 2023: Fahrer & Teams der GT500

Audio-Player laden

In Japan fällt an diesem Wochenende der Startschuss zur Super GT 2023. Die Änderungen in der japanischen Vorzeigeserie fallen im Vergleich zur vergangenen Saison moderat aus. Spektakulärste Neuerung ist die Einführung eines zu 100 Prozent nachhaltigen Treibstoffs, der bei den ersten beiden Rennen exklusiv in der GT500 und ab Suzuka auch in der GT300 zum Einsatz kommt.

Der neue Treibstoff stammt von ETS Racing Fuels. Dabei handelt es sich um ein Tochterunternehmen der HCS Group (Haltermann Carless). Deren deutschsprachiger Teil wurde 1898 von Johann Haltermann gegründet. 1998 wurde das Unternehmen von der Familie Haltermann verkauft und 2013 von der Petrochem Carless Holdings Limited erworben. Heute verfügt das Unternehmen über drei Standorte in Deutschland.

Aus sportlicher Sicht gehen Bertrand Baguette und Kazuki Hiramine als Titelverteidiger in die neue Saison, die aufgrund der Platzierungsgewichte wieder Spannung bis zum Finale verspricht, das am 5. November in Motegi ohne Zusatzgewichte ausgetragen wird.

Der Nissan Z GT500 schockte die Konkurrenz 2022 mit seiner ausgeklügelten Aerodynamik, die ihn regelmäßig zum schnellsten Fahrzeug auf den Geraden machte. Trotz der eigentlich eingefrorenen Aerodynamik brachten Honda und Toyota überarbeitete Motorhauben (beim NSX Class 1 sitzt der Motor ebenfalls vorne) mit kleinen Flügeln an den Luftauslässen zu den Testfahrten mit.

Der Honda NSX geht in seine zehnte und letzte Saison. Seit 2014, dem Jahr der Umstellung auf 2-Liter-Turbomotoren, wurde Hondas Vorzeigesportwagen in der Super GT eingesetzt, anfangs sogar mit Hybridantrieb. Seit dem endgültigen Wechsel zur Class 1 im Jahr 2020 verfügt er über einen Frontmotor. Sein Nachfolger wird 2024 der Honda Civic Type R GT500.

#1 MARELLI IMPUL Z 1 / 15 #1 Team Impul - Nissan Z GT500 - Bertrand Baguette, Kazuki Hiramine - Bridgestone Foto: Masahide Kamio #3 Niterra MOTUL Z 2 / 15 #3- NDDP Racing - Nissan Z GT500 - Katsumasa Chiyo, Mitsunori Takaboshi - Michelin Foto: Masahide Kamio #8 ARTA MUGEN NSX-GT 3 / 15 #8 - Autobacs Racing Team Aguri (ARTA) - Honda NSX-GT Type S - Tomoki Nojiri, Toshiki Oyu - Bridgestone Foto: Masahide Kamio #14 ENEOS X PRIME GR Supra 4 / 15 #14 - TGR Team Eneos Rookie - Toyota GR Supra GT500 - Kazuya Oshima, Kenta Yamashita - Bridgestone Foto: Masahide Kamio #16 ARTA MUGEN NSX-GT 5 / 15 #16 - Autobacs Racing Team Aguri (ARTA)/Mugen - Honda NSX-GT Type S - Nirei Fukuzumi, Hiroki Otsu - Bridgestone Foto: Masahide Kamio #17 Astemo NSX-GT 6 / 15 #17 - Astemo Real Racing - Honda NSX-GT Type S - Nobuharu Matsushita, Koudai Tsukakoshi - Bridgestone Foto: Masahide Kamio #19 WedsSport ADVAN GR Supra 7 / 15 #19 - TGR Team WedsSport Bandoh - Toyota GR Supra GT500 - Yuji Kunimoto, Sena Sakaguchi - Yokohama Foto: Masahide Kamio #23 MOTUL AUTECH Z 8 / 15 #23 - Nismo - Nissan Z GT500 - Tsugio Matsuda, Ronnie Quintarelli - Michelin Foto: Masahide Kamio #24 リアライズコーポレーション ADVAN Z 9 / 15 #24 - Kondo Racing - Nissan Z GT500 - Kohei Hirate, Daiki Sasaki - Yokohama Foto: Masahide Kamio #36 au TOM'S GR Supra 10 / 15 #36 - TGR Team au TOM'S - Toyota GR Supra GT500 - Ritomo Miyata, Sho Tsuboi - Bridgestone Foto: Masahide Kamio #37 Deloitte TOM'S GR Supra 11 / 15 #37 - TGR Team Deloitte TOM'S - Toyota GR Supra GT500 - Ukyo Sasahara, Giuliano Alesi - Bridgestone Foto: Masahide Kamio #38 ZENT CERUMO GR Supra 12 / 15 #38 - TGR Team ZENT Cerumo - Toyota GR Supra GT500 - Hiroaki Ishiura, Yuji Tachikawa - Bridgestone Foto: Masahide Kamio #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 13 / 15 #39 - TGR Team SARD - Toyota GR Supra GT500 - Yuichi Nakayama, Yuhi Sekiguchi - Bridgestone Foto: Masahide Kamio #64 Modulo NSX-GT 14 / 15 #64 - Modulo Nakajima Racing - Honda NSX-GT Type S - Takuya Izawa, Kakunoshin Ohta - Dunlop Foto: Masahide Kamio #100 STANLEY NSX-GT 15 / 15 #100 - Team Kunimitsu - Honda NSX-GT Type S - Tadasuke Makino, Naoki Yamamoto - Bridgestone Foto: Masahide Kamio

ARTA und Mugen machen gemeinsame Sache

Die spektakulärste Veränderung in dieser Saison betrifft das Team von Aguri Suzuki, ARTA (Autobacs Racing Team Aguri). Die Mannschaft, die 2007 in einer ähnlichen Kooperation mit Dome mit Ralph Firman und Daisuke Ito den Titel holte, hat nach 15 Jahren ihren sportlichen Partner Servus Japan vor die Tür gesetzt. Die seit 2008 bestehende Partnerschaft hat ihr großes Ziel vom Titel nie erreicht. 2021 reichte es zur Vizemeisterschaft.

Stattdessen geht ARTA nun eine Partnerschaft mit Mugen ein. Das Honda-Team ist seit 2017 wieder in der GT500 vertreten, ist aber seitdem auf den weniger konkurrenzfähigen Reifen von Yokohama und Bridgestone unterwegs gewesen.

Der Erfolgsdruck ist mit dem Einstieg von Red Bull als Sponsor ab 2020 nicht geringer geworden. Der Zusammenschluss zu ARTA-Mugen bedeutet, dass nun vier von fünf Honda NSX auf Bridgestone-Reifen fahren - im Trockenen das Maß aller Dinge in der Super GT. Bei einem Regentest in Fuji Ende März zeigte sich, dass Bridgestone auch im Regen zum Branchenprimus Michelin aufgeschlossen hat.

Zehn der 15 GT500-Boliden rollen 2023 somit auf Bridgestone. Michelin rüstet zwei Nissan aus, Yokohama und Dunlop nur noch je ein Team von Honda und Toyota. Die Super GT ist neben der Nürburgring-Nordschleife das letzte Refugium für den im Motorsport selten gewordenen Reifenkrieg.

Auf Fahrerseite gibt es leichte Veränderungen. Sacha Fenestraz hat die Super GT nach vier Saisons, davon drei in der GT500, in Richtung Nissan/Formel E verlassen. Er wird bei Tom's durch Ukyo Sasahara ersetzt, der von Honda kommt.

Dessen Platz nimmt der 23-jährige Kakunoshin Ohta ein, der in diesem Jahr einen großen Schritt macht und gleich zweimal aufsteigt: von der Super Formula Lights in die Super Formula und von der GT300, in der er 2022 zweimal auf dem Podium stand, in die GT500. Die Podiumsplätze und den achten Platz 2022 hat er übrigens mit dem bereits erwähnten Rennstall Servus Japan eingefahren.

Neue Fahrzeugdesigns

Auch am Design der Fahrzeuge gibt es einige Änderungen. Zwei Jahre nach der Übernahme durch Magneti Marelli verschwindet der legendäre Name Calsonic endgültig von der Bildfläche. Da in Japan die Identifikation der Fahrzeuge über den Sponsor erfolgt, wird aus dem Calsonic-Z der Marelli-Z. Das legendäre blaue Design bleibt jedoch erhalten.

Völlig neu gestaltet wird der Tom's-Toyota #37, dessen langjähriger Sponsor, der Fahrzeugversiegelungshersteller KeePer Pro Shop, von der traditionsreichen internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) abgelöst wird.

Ebenfalls ausgestiegen ist der Nissan-GT-R-Ersatzteilshop Craftsports bei NDDP Racing. Neue Titelsponsoren sind der Motorölhersteller Motul, der seit vielen Jahren auch den Nismo-Nissan #23 sponsert, und Niterra. Letzteres ist die Firma, die bisher unter dem Namen "NGK" Zündkerzen verkauft hat, sich aber künftig unter neuem Namen für die Antriebsdiversifikation im Straßenverkehr neu aufstellt.

ARTA verleiht seinem bekannten Fahrzeug eine noch auffälligere orange-rote Farbgebung, das zweite Fahrzeug ist schwarz lackiert. Die Saison 2023 wird wieder ausschließlich in Japan ausgetragen. Auf Auslandsrennen wie zuletzt in Malaysia und Thailand verzichtet die Super GT seit der COVID-19-Pandemie.