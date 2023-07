Honda Civic Type R-GT Class 1 für die GT500 der Super GT präsentiert

Während in Europa die Class 1 längst zu Grabe getragen wurde, machen die Japaner weiter wie bisher. Honda hat den im Januar erstmals angekündigten Civic Type R-GT nun offiziell vorgestellt. Dieser wird ab 2024 in der japanischen Super GT gegen den Toyota GR Supra GT500 und den Nissan Z GT500 antreten.

Bilder: Honda Civic Type R-GT (2024)

Mit dem Civic Type T-GT kommt erstmals ein Fahrzeug in der Class 1 zum Einsatz, das serienmässig über Frontantrieb verfügt. Natürlich wird der Bolide aufgrund des Reglements auf der Rennstrecke den Antrieb an der Hinterachse haben.

Auch in anderer Hinsicht ist der Civic Class 1 ein Novum: Zum ersten Mal wird ein Viertürer in der GT500-Klasse an den Start gehen. Die FL5-Generation ist seit Juli 2022 auf dem Markt und leistet in der Serie 330 PS aus einem Zweiliter-Vierzylinder-Turbo. Anders als seine Vorgänger ist der FL5 eher eine Mischung aus klassischem Kompaktwagen und Limousine.

Angetrieben wird der Honda von einem in der Class 1 üblichen 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbomotor. Er bringt bis zu 650 PS auf die Straße und wird mit einem nachhaltigen Kraftstoff betrieben.

Er tritt die Nachfolge des Honda NSX-GT Type S an, der nach dem seit 2020 geltenden Class-1-Reglement mit einem Frontmotor ausgestattet sein muss. Honda setzt in der Super GT seit 2014 auf den NSX, dessen Serienpendant planmäßig im Dezember 2022 ausgelaufen ist.

"Wir freuen uns sehr, mit den ersten Testfahrten des Civic Type R-GT beginnen zu können. Dieser Rennwagen vereint Aerodynamik, Motor und andere Technologien mit dem Know-how, das HRC bei einer Reihe von Rennen innerhalb und außerhalb Japans gesammelt hat", sagt Koji Watanabe, Präsident der Honda Racing Corporation.

"Wir werden vom ersten Jahr an versuchen, die Meisterschaft zu gewinnen, und erwarten, dass der Civic Type R-GT in den kommenden Jahren seine Durchschlagskraft unter Beweis stellen wird."

Am Steuer werden nach unseren Informationen die langjährigen Honda-Piloten Naoki Yamamoto, Tadasuke Makino, Tomoki Nojiri und Koudai Tsukakoshi sitzen.

In Okayama stehen die ersten Testfahrten der 2024er Super-GT-Boliden auf dem Programm. Ursprünglich war für 2024 eine kleine Evolution des Reglements geplant, das aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation zuletzt weitgehend eingefroren war. Diese wurde jedoch auf 2025 verschoben, sodass mit Ausnahme des neuen Civics Evolutionen nach aktuellem Reglement zum Einsatz kommen.

Für das anschließende Rennen in Fuji, wieder mit den 2023er Boliden, steht Tsugio Matsuda auf der Nennliste, der zu Beginn der Saison in einen schweren Unfall verwickelt war und wochenlang verletzt ausfiel. Ebenfalls verletzt ist derzeit Honda-Pilot Toshiki Oyu, der sich im Training das Schlüsselbein brach. Er wird von Honda-Junior Iori Kimura ersetzt.

Mit Bildmaterial von Honda.