Infos Super GT 2024: Livestream, Starterliste, Kalender

Die drei japanischen Hersteller Toyota, Honda und Nissan bleiben der Super GT treu. In der GT500, die weiterhin mit Class-1-Fahrzeugen ausgetragen wird, wie sie 2019 und 2020 auch in der DTM zum Einsatz gekommen sind, wurde ein Entwicklungsstopp für 2024 aufgehoben.

Das war nötig, weil wieder ein neues Fahrzeug debütiert: Nach dem Toyota GR Supra 2020 und dem Nissan Z 2022 ist nun der Honda Civic Type R-GT neu im Feld. Der Ersatz für den eingestellten NSX Type S ist nicht nur der erste Class-1-Viertürer, sondern auch der erste GT500-Bolide mit vier Türen. Damit erlebt die Super GT eine echte Premiere.

Die Rennserie präsentiert sich wieder deutlich japanischer als in den 2010er-Jahren. Seit 2023 sind nur noch drei internationale Vollzeitfahrer in der GT500 vertreten - so wenige wie zuletzt 1995. Als Spätfolge der COVID-19-Pandemie finden weiterhin alle Rennen in Japan statt. Die Rückkehr nach Malaysia und/oder Thailand bleibt auch 2024 aus. Immerhin fanden Testfahrten auf dem Sepang International Circuit statt.

Starterliste Super GT 2024 - GT500

Hersteller TEAM Reifen # Fahrer Nissan Z GT500 NDDP Racing Bridgestone 3 Atsushi Miyake Mitsunori Takaboshi Team Impul Bridgestone 12 Bertrand Baguette Kazuki Hiramine NISMO Bridgestone 23 Ronnie Quintarelli Katsumasa Chiyo Kondo Racing Yokohama 24 Teppei Natori Tsugio Matsuda Toyota GR Supra Rookie Racing Bridgestone 14 Kazuya Oshima Nirei Fukuzumi Racing Project Bandoh Yokohama 19 Yuji Kunimoto Sena Sakaguchi TOM’S

Bridgestone 36 Sho Tsuboi Kenta Yamashita 37 Giuliano Alesi Ukyo Sasahara Cerumo Bridgestone 38 Hiroaki Ishiura Toshiki Oyu SARD Bridgestone 39 Yuhi Sekiguchi Yuichi Nakayama Honda Civic (Type R-GT) ARTA Bridgestone 8 Tomoki Nojiri Nobuharu Matsushita 16 Ren Sato Hiroki Otsu Real Racing Bridgestone 17 Koudai Tsukakoshi Kakunoshin Ota Nakajima Racing Dunlop 64 Takuya Izawa Riki Okusa Team Kunimitsu Bridgestone 100 Naoki Yamamoto Tadasuke Makino

Eine Starterliste der GT300 ist auf der offiziellen Seite der Super GT verfügbar.

Änderungen im Starterfeld

Über den Winter hat sich einiges getan. Neben der Einführung des Honda Civic Type R-GT (und dem Wechsel des Nissan Z von der Prototypen- zur Serienkarosserie) ist die größte Änderung der Rückzug von Michelin aus der GT500. Betroffen sind die beiden roten Nissan Z von Nismo und NDDP.

Beide Fahrzeuge sind auf Bridgestone umgestiegen, sodass Kabushiki gaisha Burijisuton (so der offizielle Name des weltberühmten Herstellers) nun fast ein Monopol hat. Nur noch drei Fahrzeuge rollen auf anderen Reifenmarken: Bandoh ("WedsSport Supra") und Kondo Racing ("Realize Z") fahren auf Yokohama, Nakajima Racing ("Modulo Civic") bleibt seinem langjährigen Partner Dunlop treu.

Der Michelin-Schock kam bereits im Mai 2023, als die Super GT den Umständen in einer ganz anderen Rennserie zum Opfer fiel: der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). Da es dort seit dem Ende der LMP1-Kategorie keinen Reifenwettbewerb mehr gibt, sieht Michelin keinen Grund mehr, Entwicklungsreifen in der Super GT zu testen.

Die Super GT ist neben der Langstreckenszene auf dem Nürburgring die einzige Premium-Rennserie weltweit, die noch einen Reifenwettbewerb zulässt. Die derzeitige Bridgestone-Dominanz wird für Diskussionen sorgen.

Ein spektakulärer Rücktritt nach der Saison 2023 ist der von Toyota-Urgestein Yuji Tachikawa. Nach 25 Jahren als Toyota-Werksfahrer trat er im Alter von 48 Jahren zum Ende der Saison 2023 zurück. Mit ihm geht auch der langjährige Sponsor ZENT (sprich: "Sennto"). Ersetzt wird der Unterhaltungskonzern durch einen alten Bekannten, den Autopflegespezialisten KeePer Pro Shop.

Ebenso spektakulär ist der Abschied von Champion Ritomo Miyata. Nachdem der 24-Jährige im Vorjahr die Titel in der Super GT und der Super Formula abgeräumt hat, wagt er in diesem Jahr den Sprung ins Formel-1-Umfeld und startet in der Formel 2. Zwei fünfte Plätze in sechs Rennen waren bisher seine besten Ergebnisse.

Damit muss Tom's zum fünften Mal in Folge die Fahrerpaarung umstellen. Mit Sho Tsuboi und Kenta Yamashita verfügt Tachi Oiwa Motor Sport über eine Fahrerpaarung, die von vielen als Topfavorit auf den Titel gehandelt wird.

Toyota kompensiert die beiden Abgänge mit dem Transfer der beiden bisherigen Honda-Piloten Nirei Fukuzumi und Toshiki Oyu. Ersterer wechselt zum Team Rookie an die Seite des erfahrenen Kazuya Oshima (sprich: "Ohhhschima"), Fukuzumi ersetzt Tachikawa bei Cerumo direkt. Praktischerweise ist Tachikawa nun sein neuer Teamchef.

Als Ersatz befördert Honda Ren Sato und Riki Okusa in die GT500. Beide sorgen für ein Honda-internes Stühlerücken in den verschiedenen Teams.

Nissan hat sein ewiges Duo Ronnie Quintarelli und Tsugio Matsuda nach elf gemeinsamen Jahren getrennt. Matsuda wurde nach Kondo versetzt, um als Mentor für GT500-Debütant Teppei Natori zu fungieren. Auch Atsushi Miyake gibt sein Debüt in der GT500, er fährt für NDDP. Daiki Sasaki und Kohei Hirate steigen dafür in die GT300 ab.

Kalender Super GT 2024

Traditionell umfasst die Saison acht Rennen. Seit 2020 werden alle Rennen auf japanischem Boden ausgetragen. Nach dem Experiment mit 450-Kilometer-Rennen im Jahr 2023 gibt es in diesem Jahr schon wieder neue Distanzen.

Auf den langsamen Strecken Okayama, Sportsland Sugo und Motegi (Finale) wird weiterhin über 300 Kilometer gefahren, die Standard-Distanz der Super GT. In Fuji und Suzuka werden Sprintrennen über 350 Kilometer ausgetragen. Hinzu kommen drei Rennen über jeweils drei Stunden, ebenfalls in Fuji und Suzuka sowie auf der Autopolis-Rennstrecke.

14. April: 300 Kilometer von Okayama

4. Mai: 3 Stunden von Fuji

2. Juni: 3 Stunden von Suzuka

4. August: 350 Kilometer von Fuji

1. September: 350 Kilometer von Suzuka

22. September: 300 Kilometer Sportsland Sugo

20. Oktober: 3 Stunden Autopolis

3. November: 300 Kilometer von Motegi

