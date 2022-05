Japanische Super-GT-Meisterschaft führt nachhaltigen Sprit ein

Audio-Player laden

Die Super GT ist die erste Meisterschaft in Asien, die ab der Saison 2023 100 Prozent Biosprit einsetzen wird. Die japanische Serie hat sich auf ein nachhaltiges Benzin geeinigt, das von ETS Racing Fuels geliefert werden wird. Der neue Sprit wird in allen Fahrzeugen der Serie zum Einsatz kommen.

Damit gilt die Super-GT-Serie in Japan als Vorreiter, denn noch keine andere Serie hat bisher diesen Schritt gewagt, um die CO2-Emissionen deutlich zu senken. "Die Motorsport-Industrie hat sich dazu bereiterklärt, eine Zukunft mit einem kleinen CO2-Fußabdruck zu gehen", sagt Masaaki Bandoh, GT-Association-Vorsitzender. "Deshalb stecken wir all unser Engagement in die Einführung von nachhaltigen Sprit."

"Als einer der Schlüssel für Nachhaltigkeit, haben wir uns dazu entschieden für die Super GT einen zu 100 Prozent regenerativen Sprit einzusetzen", heißt es seitens Bandoh weiter. ETS Racing Fuel ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das der deutschen HSC-Gruppe angeschlossen ist. Hiroki Kawamoto, der für ETS Racing Fuels in Japan zuständig ist, spricht "von einer Ehre", die Meisterschaft beliefern zu dürfen.

Der GTA R100 besteht aus 100 Prozent nachhaltigen Zutaten. Die Mischung wird aus verschiedenen Quellen von Biomasse zusammengesetzt und besteht vollständig aus pflanzlichen Rohstoffen. Der Rohstoff wird aus zellulosehaltigem Material gewonnen, das in Kohlenwasserstoffe und Sauerstoffverbindungen umgewandelt wird. Solange im gleichen Maße Pflanzen angebaut, wie verbraucht werden, ist der Sprit CO2-neutral.

Mit Bildmaterial von Masahide Kamio.