Super GT 2021 wieder ohne Auslandsrennen

Die Super GT hat ihre Überseerennen in Thailand und Malaysia erneut abgesagt. Ein neuer Kalender sieht acht Rennen auf sechs Strecken vor. Die japanische Class-1-Meisterschaft wird damit das zweite Jahr in Folge ausschließlich in Japan fahren.

Sowohl der Buriram Circuit in Thailand als auch der Sepang Circuit in Malaysia werden aufgrund der anhaltenden Reisebeschränkungen in beiden Ländern nicht angesteuert.

Die beiden Läufe werden durch ein zweites Rennen in Motegi im Juli und Fuji Ende November ersetzt. Letzteres fungiert als Saisonfinale.

Der Saisonauftakt ist weiterhin für den 10. und 11. April 2021 in auf dem Okayama Circuit geplant. Das Sportsland Sugo und die Autopolis-Strecke kehren nach einem Jahr Abwesenheit wieder in den Kalender zurück.

Die Termine für die offiziellen Vorsaisontestfahrten sind noch nicht offiziell verkündet worden. Voraussichtlich wird am 6. und 7. März ein Test in Okayama auf dem Programm stehen, gefolgt von einem weiteren Test in Fuji vor dem Saisonstart.

Super-GT-Kalender 2021

Datum Strecke April 10-11 Okayama International Circuit Mai 3-4 Fuji Speedway Mai 29-30 Suzuka International Racing Course Juli 17-18 Twin Ring Motegi September 11-12 Sportsland Sugo Oktober 23-24 Autopolis November 6-7 Twin Ring Motegi November 27-28 Fuji Speedway

Mit Bildmaterial von Masahide Kamio.