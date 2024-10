Wieder endet ein Sponsoring-Klassiker in Japan

Team Impul und Marelli gehen nach 43 Jahren ab März 2025 endgültig getrennte Wege. Der Traditionssponsor des Teams der japanischen Rennfahrerlegende Kazuyoshi Hoshino zieht sich nach 43 Jahren zurück. Zuletzt zierte das Marelli-Logo den Nissan Z GT500. In der Öffentlichkeit weitaus bekannter ist das Sponsoring unter dem früheren Namen Calsonic.

Marelli begründet den Rückzug damit, dass man sich künftig auf Sponsoringaktivitäten in Bereichen beschränken wolle, in denen die eigenen Produkte aktiv genutzt werden. Es ist der Schlusspunkt eines Rückzugs auf Raten, seit Calsonic 2019 von Magneti Marelli übernommen wurde. Seit 2023 zierte der Marelli-Schriftzug nach einer Übergangsphase endgültig den GT500-Boliden.

Teammanager Kazuki Hoshino, Sohn des Rennstallgründers Kazuyoshi, sagt: "Unsere Partnerschaft mit Marelli begann 1982 und besteht seit 43 Jahren über Nippon Radiator, Calsonic, Calsonic Kansei und jetzt Marelli, die uns sowohl materiell als auch emotional sehr unterstützt haben."

"Marelli und Hoshino Racing (Team Impul) verbindet ein tiefes Vertrauen und Respekt, die sich nicht mit einer einfachen Geschäftspartnerschaft beschreiben lassen und die auch nach dem Auslaufen des Vertrages nicht verloren gehen werden."

"Wir sind stolz auf den Weg, den wir gemeinsam gegangen sind, und werden uns weiterhin für unsere Ziele einsetzen. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für diese wunderbare Partnerschaft und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg." Im geschäftlichen Bereich abseits der Rennstrecke dürfte die Beziehung also weitergehen.

Die Beziehung zwischen dem Automobilzulieferer aus Saitama und dem 1983 gegründeten Rennteam ist eine der längsten im Profisport. Die Geschichte des Teams ist ohne den Zulieferer kaum vorstellbar, und für Impul wird es eine Herausforderung sein, sich eine neue Identität zu geben.

Die Geschichte der Zusammenarbeit

Bereits 1982 begann die Nihon Radiator Company, Hoshino als Rennfahrer zu sponsern. Dieser hatte bereits 1980 seine Firma Hoshino Impul Co, Ltd. gegründet. 1983 wurde die Beziehung auf Renneinsätze ausgeweitet - Impul Racing war geboren. Das Team setzte stets Nissan-Fahrzeuge ein.

In den folgenden Jahren zierte der Calsonic-Schriftzug zunächst die Gruppe C-Sportwagen von Impul, später auch Tourenwagen. Zur absoluten Ikone des Motorsports wurde der Nissan Skyline GT-R R-32, dessen schlichtes, aber wirkungsvolles Design das Fahrzeug weltweit zur Legende machte.

Auch bei der Neugründung der Japanischen GT-Meisterschaft 1993, die 2005 in Super GT umbenannt wurde, blieb die Verbindung bestehen. In jeder Saison war Calsonic auf den Fahrzeugen zu lesen, bis 2019 der italienische Konzern Magneti Marelli Calsonic übernahm.

Bis 2022 blieb der Schriftzug Calsonic mit dem Zusatz "by Marelli" bestehen. Ausgerechnet im letzten Jahr des Calsonic-Sponsorings gelang Bertrand Baguette und Kazuki Hiramine der Titelgewinn in der Super GT.

Danach fuhr der Nissan Z noch zwei Jahre im klassischen Blau mit Marelli-Schriftzug, ein Mini-Calsonic-Schriftzug blieb bis zuletzt auf der Tür erhalten. Mit dem Super-GT-Finale in Suzuka am 8. Dezember geht ein Sponsoring-Kapitel biblischen Ausmaßes zu Ende.

Es ist der dritte spektakuläre Rückzug eines legendären Motorsport-Sponsors in Japan in den vergangenen Jahren. Ende 2020 beschloss Stanley Electric, die Marke Raybrig einzustellen, was zum Ende des vor allem aus den Gran-Turismo-Spielen bekannten Honda NSX des Teams Kunimitsu führte. Ebenso wurde Keihin bei Real Racing durch den Mutterkonzern Astemo ersetzt.

Wie Impul Racing künftig auftreten wird, steht aktuell noch nicht fest.