Abschied von MV Agusta: Marcel Schrötter steht vor Herstellerwechsel

Marcel Schrötter hat seine zweite Saison in der Supersport-WM mit einem vierten und einem fünften Platz beendet. Beim Saisonfinale in Jerez kämpfte Schrötter um P4 in der Fahrerwertung, musste sich im Duell mit Yamaha-Pilot Valentin Debise aber knapp geschlagen geben.

Als WM-Fünfter war Schrötter in diesem Jahr aber bester MV-Agusta-Pilot. Die Zusammenarbeit mit dem Team MV Agusta Reparto Corse ging beim Saisonfinale in Jerez zu Ende.

"Alles in allem war es ein gutes letztes Rennen der Saison", bilanziert Schrötter. "Was die Rundenzeiten angeht, die Zweikämpfe und Überholmanöver und die fünf Sekunden Rückstand auf den Sieger, ist alles in Ordnung."

Marcel Schrötter war zu Rennbeginn nicht schnell genug Foto: MV Agusta Reparto Corse

Von Startplatz neun aus fiel es Schrötter im zweiten Rennen schwer, zu Beginn Positionen gutzumachen. "Es waren wieder die ersten drei oder vier Runden, in denen sich der Rückstand auftat. Danach war meine Pace sehr ähnlich wie die des Siegers", analysiert er.

Teamkollege auf P3: Marcel Schrötter muss "dicken Brocken schlucken"

Im finalen Rennen stand Schrötter teamintern klar im Schatten von Bo Bendsneyder. Der Niederländer fuhr bei seinem zweiten WSSP-Wochenende aufs Podium. "Ich muss einen dicken Brocken schlucken, denn mein neuer Teamkollege hat mich geschlagen", bemerkt Schrötter.

"Fairerweise muss ich aber sagen, dass Bo ein sehr starkes Rennen gefahren ist. Er war der Einzige in der Spitzengruppe, der zeitweise schneller war als alle anderen und die Lücken schließen konnte. Respekt für diese starke Leistung, auch wenn sie für mich nicht ideal ist", so Schrötter.

Marcel Schrötter will seine Pläne für die WSSP-Saison 2025 bald kommunizieren Foto: Dominik Lack

"Abgesehen davon war es ein solides Rennen und ich bin mit meiner Leistung zufrieden", bilanziert der 31-jährige Deutsche. "Natürlich war es schade, dass es nicht für das Podium gereicht hat, wo wir eigentlich sein sollten. Aber nach dieser Saison war es ein solider Abschluss."

Nach zwei Jahren mit MV Agusta steht Schrötter vor einem Herstellerwechsel. "Es waren zwei großartige Jahre mit ihnen. Nächstes Jahr geht es weiter, aber in anderen Farben", kündigt Schrötter an, der 2025 voraussichtlich auf einer Ducati sitzen wird. Die Bestätigung soll in Kürze erfolgen.