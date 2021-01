Ana Carrasco: Metallteile im Rücken operativ entfernt

Ana Carrasco wurde am Dienstag erneut am Rücken operiert. Beim Eingriff entfernten die Ärzte die Metallteile, mit denen die Wirbelsäule gestützt wurde. Bei einem Testunfall im September hatte sich Carrasco am Frakturen an zwei Rückenwirbeln zugezogen.

Wenn die Genesung nach Plan verläuft, dann kann die ehemalige Weltmeisterin ohne körperliche Beeinträchtigungen in die Saison 2021 starten. Nach aktuellem Stand findet das erste Rennen Ende April in Assen statt.

"Ich freue mich sehr, dass die Operation laut den Ärzten gut verlief. Ich möchte allen für ihre Unterstützung in den vergangenen Monaten danken", kommentiert Carrasco. "Ich bin entschlossen, wieder auf meine Ninja 400 zu steigen. Ich werde mental und körperlich zu 100 Prozent fit sein, wenn die Saison startet."

Durchgeführt wurde die Operation von Doktor Caceres und Doktor Ubierna. "Wenn alles okay verläuft, dann kann Ana in zwei Wochen wieder einige Übungen machen, wenn die Wunden verheilt sind", teilen die Ärzte mit. "Zwei weitere Wochen später kann sie wieder auf ihr Motorrad steigen."

