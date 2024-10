Ducati holt den WM-Titel: Adrian Huertas ist Supersport-Weltmeister 2024!

Adrian Huertas hat sich in Jerez vorzeitig den Titel in der Supersport-WM gesichert. Der Aruba-Ducati-Pilot beendete das Samstags-Rennen auf der dritten Position und kann am Sonntag im finalen Rennen nicht mehr eingeholt werden.

WM-Herausforderer Stefano Manzi (Yamaha) holte sich den Sieg im Samstags-Rennen, doch das reichte nicht aus, um die WM-Entscheidung bis zum finalen Renntag des Jahres hinauszuzögern. Platz zwei ging an Yari Montella (Ducati), der in Jerez keine WM-Chancen mehr hatte.

WM-Leader Adrian Huertas ging von der Pole ins vorletzte Rennen der WSSP-Saison 2024. In der Superpole hatte sich der Spanier klar gegen Ducati-Markenkollege Jorge Navarro durchgesetzt. Marcel Schrötter (MV Agusta) ging von Startplatz drei ins Rennen, verlor beim Start aber einige Positionen.

Mit dem WM-Erfolg in der Supersport-Klasse steigt Huertas in die großen Fußstapfen von Vorgänger Nicolo Bulega, der im Vorjahr mit der Aruba-Ducati-Mannschaft die Supersport-WM gewann.

Adrian Huertas mit Statement an seine Kritiker

Doch im Gegensatz zu Bulega führt Hurtas' Weg nicht in die Superbike-WM. Der Spanier hat sich vor einigen Wochen dazu entschieden, das Fahrerlager zu wechseln und wird 2025 in der Moto2-WM antreten. Huertas verlässt das WSBK-Paddock als zweifacher Weltmeister. Bereits in der Saison 2021 gelang ihm der WM-Titel in der 300er-Klasse. Als erster Fahrer gewann Huertas die beiden Supersport-Titel.

"Es ist unglaublich! Erst recht, es hier in der Heimat feiern zu können", freut sich Huertas. "Vor einem Jahr habe ich es noch nicht einmal aufs Podium geschafft und jetzt bin ich Weltmeister. Als ich bei Aruba unterschrieb, vertrauten sie mir und waren von meinem Potenzial überzeugt."

"Doch es gab auch viele Kritiker, die bezweifelt haben, dass ich das schaffen kann", bemerkt Huertas. "Jetzt kann ich von mir behaupten, zweifacher Weltmeister zu sein. Das können nicht allzu viele Leute von sich behaupten. Ich bin bereit für mehr!"

Nur noch ein Punkt fehlt: Marcel Schrötter kann noch WM-Vierter werden

Marcel Schrötter beendete das Samstags-Rennen in Jerez auf der vierten Position. Nach einigen enttäuschenden Events erlebt Schrötter in Jerez ein deutlich erfreulicheres Rennwochenende. Der Deutsche verlor nur 6,2 Sekunden auf Sieger Stefano Manzi.

Marcel Schrötter fehlt nur noch ein Punkt zu P4 in der WM Foto: MV Agusta Reparto Corse

Da Yamaha-Pilot Valentin Debise im ersten Rennen ausschied, machte Schrötter viele Punkte im Kampf um P4 in der Meisterschaft gut. Der Rückstand schrumpfte von 14 Zählern auf einen Punkt.

Am Sonntag folgt um 15:30 Uhr das finale Rennen der WSSP-Saison 2024.