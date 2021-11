Maximilian Kofler wechselt für 2022 in die Supersport-WM

Maximilian Kofler wechselt nach zwei Jahren in der Moto3-WM die Rennserie. Der 21-jährige Österreicher geht in der Saison 2022 in der Supersport-WM im Rahmenprogramm der Superbike-WM (WSBK) an den Start. Kofler hat einen Vertrag beim italienischen Team CM Racing unterschrieben und wird die Saison als Teamkollege von Randy Krummenacher, Supersport-Weltmeister 2019, auf einer Ducati Panigale V2 bestreiten.

"Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe", sagt Kofler. "Es wird ein großer Schritt von der Moto3- auf die Supersport-Maschine, aber auch ein sehr reizvoller. Mit Randy habe ich einen sehr erfahrenen Teamkollegen an meiner Seite, von dem ich mir viel abschauen kann. Er zählt zu den absoluten Topkandidaten auf den Titel im nächsten Jahr und ist daher ein starker Referenzwert ab dem ersten gemeinsamen Training."

Im Gegensatz zur Moto3- stehen in der Supersport-WM je zwei Rennen pro Wochenende auf dem Programm. "Viele Strecken kenne ich aus der MotoGP-Szene, manche Kurse wie Donington, Magny-Cours oder die Übersee-Rennen sind aber ein komplett unbekanntes Pflaster für mich", bemerkt Kofler.

Das Team CM Racing, das von Alessio Cavaliere geleitet wird, ist seit 2017 im Rennsport aktiv. Über die Italienische und die Europäische Superstock-Meisterschaft hat man sich in die WM gearbeitet. In der Saison 2021 kämpfte das Team mit Luca Bernardi aus San Marino um den Titel. Der 20-Jährige holte fünf Podestplätze und eine Pole, stürzte aber in Magny-Cours schwer und hat die letzten fünf Rennwochenenden verpasst. Krummenacher wurde als Ersatz nominiert und errang in Barcelona prompt den ersten Sieg für CM Racing.

Barcelona-Sieger Randy Krummenacher und Neuzugang Kofler: Duo bei CM Racing Foto: Motorsport Images

2022 absolviert CM Racing mit Krummenacher und Kofler ein Vollzeitprogramm. "Gemeinsam mit Teamchef Alessio Cavaliere und unserem Dateningenieur Alessandro Alvisi hatte ich viele Gespräche, wie wir den zweiten Platz besetzen", erklärt Teammanager Manuel Cappelletti. "Wir sind glücklich, dass wir mit Maximilian ein junges Talent verpflichtet haben. Gemeinsam mit Randy ist er die perfekte Wahl für uns."

Neu ist für CM Racing in der Saison 2022 nicht nur Kofler als zweiter Fahrer. Auch die Motorradmarke ist neu. Das Team aus Rom vollzieht in der Winterpause den Wechsel von Yamaha zu Ducati. Der italienische Hersteller gibt mit der Panigale V2 sein Supersport-Comeback nach 14 Jahren Pause. "Ducati ist eine großartige Marke mit einem großen Standbein im Rennsport. Wir sind stolz, dass wir Teil dieses Comebacks sind und mit der Panigale V2 eine neue Ära in der Supersport-WM einleiten dürfen", so Cappelletti.

Neuzugang Kofler ergänzt: "Vom ersten Gespräch mit der Mannschaft an habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich bin schon sehr gespannt auf das Bike. Denn eine Ducati im Rennmodus zu bewegen ist schon ein Traum, den jeder Motorradrennfahrer einmal erleben will. Und genau diese Möglichkeit bietet sich nun."

Der Rennkalender der Supersport-WM 2022 deckt sich mit dem vor wenigen Tagen veröffentlichten Superbike-Kalender 2022.

Mit Bildmaterial von CM Racing.