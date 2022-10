"Mit MV Agusta Geschichte schreiben" - Schrötter wechselt in die Supersport-WM

Audio-Player laden

Marcel Schrötter wird in der Saison 2023 in der Supersport-WM für MV Agusta fahren. Das verkündete Schrötter im Rahmen des WSBK-Events in Portimao. Nach zehn Jahren in der Moto2-WM beginnt für Schrötter ein neues Kapitel in der Karriere.

"Zuallererst möchte ich Andrea Quadranti und MV Agusta für das Vertrauen danken, dass sie in mich setzen und mir diese Chance geben", kommentiert Schrötter. "Ich freue mich sehr auf dieses neue Kapitel in meiner Karriere und kann es kaum erwarten, auf die bildschöne MV Agusta zu steigen und mit dem neuen Team zu arbeiten. Ich bin sehr aufgeregt, ein Teil dieser berühmten Marke zu sein und ich möchte mit MV Agusta Geschichte schreiben."

"Nach mehr als zehn Jahren im Grand-Prix-Fahrerlager ist für mich die Zeit gekommen, eine andere Richtung einzuschlagen und trotzdem weiterhin meiner Leidenschaft auf Weltniveau nachzugehen. Ich bin ein Motorradrennfahrer und möchte das auch noch ein paar Jahre bleiben und Erfolge feiern", erklärt er.

Marcel Schrötter verabschiedet sich im November aus der Moto2-WM Foto: GP-Fever.de

"Die Supersport-Weltmeisterschaft hat ein unglaublich hohes Niveau erreicht, auf dem ich mich unbedingt behaupten will. Mit den neuen 'Next Generation Bikes' wird es für uns alle eine große Herausforderung sein, die MV Agusta F3 so schnell wie möglich konkurrenzfähig zu machen. Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben und werde dafür jederzeit meine 100 Prozent geben", verspricht Schrötter.

MV Agusta hat in der Supersport-Weltmeisterschaft bereits einige Achtungserfolge erzielt. Seit 2013 haben neun Fahrer für 50 Podiumsplätze gesorgt, darunter neun Siege. Bis 2021 wurde die F3 675 eingesetzt, seit diesem Jahr die F3 800 RR. Teamkollege wird der 19-jährige Türke Bahattin Sofuoglu sein, ein Neffe des mehrfachen Weltmeisters Kenan Sofuoglu. Teambesitzer ist der Schweizer Andrea Quadranti.

Mit Bildmaterial von IntactGP.