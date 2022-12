Offiziell: Honda kehrt mit der CBR600RR in die Supersport-WM zurück

Audio-Player laden

Honda kehrt in der Saison 2023 in die Supersport-Weltmeisterschaft zurück. Damit steigt die Anzahl der beteiligten Hersteller von fünf auf sechs. Während Ducati, Triumph und MV Agusta mit Supersport-Bikes mit mehr als 600 ccm antreten, bleiben Yamaha, Kawasaki und Honda beim traditionellen 600er-Vierzylinder-Motor.

Eingesetzt werden die beiden Honda CBR600RR von Midori Moriwakis MIE-Team. In den zurückliegenden Jahren trat die Mannschaft in der Superbike-WM an und wird das Projekt im neuen Jahr auf die Supersport-WM ausweiten.

Tarran Mackenzie beim WSBK-Wildcard-Start in Donington Foto: Motorsport Images

Pilotiert werden die beiden Hondas von Tarran Mackenzie und Adam Norrodin. Mit Mackenzie hat sich MIE-Honda einen bekannten Namen geangelt.

Der Brite gewann im Vorjahr die Britische Superbike-Meisterschaft mit Yamaha und versucht, einen Platz in der Superbike-WM zu finden. Über die Supersport-WM will Mackenzie den Sprung in die WSBK meistern.

WSSP statt BSB: Tarran Mackenzie wechselt von Yamaha zu Honda Foto: Motorsport Images

Teamkollege Adam Norrodin ist international ebenfalls kein Unbekannter. Der Malaysier fuhr drei Jahre lang in der Moto3-WM, bevor er in der Moto2-WM einige Renneinsätze absolvierte.

Gespannt sein darf man, wie konkurrenzfähig die Honda CBR600RR sein wird. Honda verpasste dem Supersport-Modell vor zwei Jahren ein Modellupdate. Seit der Umstellung auf die Euro-4-Norm wird die CBR600RR in Europa nicht mehr angeboten. Diese Entscheidung ist auf die geringe Nachfrage nach Supersport-Bikes zurückzuführen.

Mit Bildmaterial von Honda.