Sportwartin erleidet Knochenbrüche: Fahrer ignoriert gelbe Flaggen und stürzt

Im Rahmen des WSBK-Wochenendes in Barcelona kam es am Freitagvormittag zu einem Unfall, bei dem sich eine Sportwartin mehrere Knochenbrüche zuzog, weil ein Fahrer der Supersport-Klasse Flaggensignale ignoriert hatte.

Beim ersten Training der Supersport-WM stürzte Lokalmatador Marc Alcoba (MS-Racing-Yamaha) in Kurve 2. Die Sportwarte kümmerten sich um die Bergung der Maschine. Etwa 30 Sekunden nach dem Sturz ignorierte Ondrej Vostatek (YART-Yamaha) die gelben Flaggen und stürzte an gleicher Stelle.

"Am Morgen wurde im FT1 der Supersport-WM eine Sportwartin in Kurve 2 in einen Unfall verwickelt. Sie wurde umgehend von dem medizinischen Personal der Strecke betreut und später ins Krankenhaus gebracht, wo die Knochenbrüche behandelt werden", heißt es in einer Mitteilung der WSBK-Verantwortlichen.

Ondrej Vostatek musste nach dem Vorfall zu einer Anhörung und wurde umgehend bestraft. Der Tscheche wird für das kommende Rennen gesperrt und muss beim anschließenden Rennen aus der Boxengasse starten.

