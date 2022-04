Supersport-300-WM Aragon: Lennox Lehmann stürmt erneut aufs Podium!

Audio-Player laden

Lennox Lehmann (Freudenberg-KTM) hat sich beim Saisonauftakt der Supersport-300-WM sehr stark in Szene gesetzt. Nach dem überraschenden Podium am Samstag (zum Rennbericht) begeisterte das deutsche Motorradtalent auch im zweiten Rennen und fuhr aufs Podium.

In einer zwölf Fahrer starken Verfolgergruppe wurde um die Plätze zwei und drei gekämpft. Lehmann erkämpfte sich erneut den dritten Platz. Yamaha-Pilot Alvaro Diaz konnte das Rennen souverän gewinnen. Samstags-Sieger Marc Garcia (Yamaha) wurde Zweiter.

Für Schlagzeilen sorgte aber erneut Lennox Lehmann, der sich nach dem Sturz im Qualifying aus Reihe neun durch das Feld kämpfte. "Es war ein tolles Rennen. Ich startete erneut von weit hinten. Doch heute fiel es mir nicht so leicht", berichtet der 16-jährige Dresdner.

"Ich konnte nicht aus dem Windschatten heraus nicht überholen. In den ersten fünf Runden fühlte ich mich nicht so gut. Ich hatte kein gutes Gefühl für den Vorderreifen. Doch am Ende fand ich meinen Rhythmus und ich konnte attackieren", erklärt Lehmann nach seinem zweiten WM-Podium.

Die Supersport-300-WM-Saison wird in zwei Wochen in Assen (Niederlande) fortgesetzt.

Mit Bildmaterial von Team Freudenberg.