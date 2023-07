Supersport-300-WM in Imola: Dirk Geiger neuer WM-Führender!

Freudenberg-KTM-Pilot Dirk Geiger hat das zweite Rennen der Supersport-300-WM in Imola auf Platz zwei beendet, wurde einige Stunden nach dem Rennen aber zum Sieger ernannt. Geiger duellierte sich wie in Lauf eins am Samstag mit Yamaha-Pilot Matteo Vannucci um den Sieg. Vannucci kam als Erster ins Ziel, erhielt aber eine Tracklimits-Strafe.

Dank der 45 Punkte in Imola übernahm Geiger in Italien die Führung im Gesamtklassement. Der junge Deutsche reist mit 116 Punkten nach Most (Tschechien). In der Fahrerwertung liegt Geiger 17 Punkte vor Vannucci und 21 Punkte vor Petr Svoboda (Kawasaki) und Mirko Gennai (Yamaha).

Freudenberg-KTM-Teamkollege Lennox Lehmann wurde als Fünfter gewertet und komplettierte damit ein aus Teamsicht sehr erfolgreiches Wochenende. Platz fünf ist das bisher beste Ergebnis von Lehmann in der laufenden Saison. In der Fahrerwertung schob sich der Dresdner auf die 19. Position.

Mit Bildmaterial von Freudenberg KTM - Paligo Racing.