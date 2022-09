Supersport-300-WM in Magny-Cours: Dirk Geiger fährt in Lauf 2 aufs Podium

Audio-Player laden

Kawasaki-Pilot Dirk Geiger hat das zweite Rennen bei der Supersport-300-WM in Magny-Cours auf Platz drei beendet. Der junge Deutsche kam hinter Victor Steeman (Kawasaki) und Alvaro Diaz (Yamaha) ins Ziel. Lennox Lehmann (KTM) beendete das Rennen auf der 14. Position.

Die Spitzengruppe bestand das gesamte Rennen über aus vielen Fahrern. Lennox Lehmann mischte zu Beginn an der Spitze mit, bekam dann aber vier Runden vor Rennende ein Problem. Durch ein Duell mit einem Gegner lösten sich Verkleidungsteile von der KTM des Deutschen. Lehmann rutschte bis auf die 14. Position zurück.

Mehr Glück hatte am Sonntag Landsmann Dirk Geiger. Bereits am Samstag war Geiger schnell unterwegs, verlor aber durch ein optimistisches Manöver von Steeman viele Positionen. Steeman wurde mit zwei Long-Lap-Penaltys bestraft, gewann aber dennoch das zweite Rennen.

Nach dem Pech am Sonntag konnte Geiger sein Potenzial im zweiten Rennen in ein Podium umwandeln und fuhr zum ersten Mal in der laufenden Saison in die Top 3. "Mein Team hat an diesem Wochenende und in der gesamten restlichen Saison richtig gut gearbeitet. Ich möchte ihnen danken. Sie haben es verdient. Ich hoffe, ihnen noch mehr davon liefern zu können", kommentiert Geiger.

Mit Bildmaterial von Dirk Geiger.