Supersport-300-WM in Most: Lennox Lehmann (KTM) fährt aufs Podium

Lennox Lehmann vom sächsischen Freudenberg-Team hat bei der Supersport-300-WM in Most den Sprung aufs Podium geschafft. Im zweiten Rennen wurde der Dresdner mit seiner KTM als Dritter gewertet. Das Rennen wurde von Kawasaki-Pilot Victor Steeman gewonnen, der seinen dritten Sieg in der Klasse feierte.

Das zweite Rennen der Supersport-300-WM, das direkt hinter dem zweiten Lauf der Superbike-WM stattfand, musste zwei Mal abgebrochen werden. Bereits beim Start kam es auf der Geraden zu einem Zwischenfall, bei dem vier Fahrer beteiligt waren.

Indy Offer (Yamaha) zog sich eine Kopfverletzung zu, wurde ins Medical Center und später ins Krankenhaus von Most eingeliefert. Das auf 14 Runden reduzierte Rennen musste später nach einem Sturz von Alessandro Zanca (Kawasaki) erneut abgebrochen werden. Da zwei Drittel der Renndistanz absolviert waren, gab es keinen weiteren Neustart.

Lennox Lehmann, der am Samstag in Lauf eins als Elfter gewertet wurde, geht mit 90 Punkten als WM-Siebter in die Sommerpause. Landsmann Dirk Geiger (Kawasaki) fuhr in Lauf zwei als Sechster ins Ziel und liegt in der Meisterschaft auf Position 13.

Mit Bildmaterial von Team Freudenberg.