Supersport-300-WM: Lehmann und Geiger wollen mit KTM um den Titel kämpfen

Der Europaauftakt der Superbike-WM ist gleichzeitig der Saisonauftakt der Supersport-300-WM. Das Freudenberg-KTM-Team aus Sachsen ist erneut im WSBK-Rahmenprogramm dabei und schickt in dieser Saison neben Lennox Lehmann auch einen zweiter Fahrer an den Start. Dirk Geiger pilotiert die zweite KTM RC390 des Teams, das in der vergangenen Saison für einige Überraschungen sorgte.

KTM besserte die RC390 von 2022 zu 2023 in einigen Bereichen nach und stellt dem Freudenberg-Team damit eine noch schlagkräftigere Basis zur Verfügung. "Es ist fast ein komplett neues Motorrad", erklärt Lennox Lehmann im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com'.

"Der Motor ist noch gleich, aber die Geometrie, die Verkleidung und die Felgen sind neu. Zudem ist der Rahmen anders konstruiert. Er besteht nicht mehr aus einem Teil sondern aus zwei Elementen. Dadurch hat das Chassis mehr Flex. Bei den Tests fühlte es sich an, als wäre es ein guter Schritt nach vorne", berichtet Lehmann vor dem Start seiner zweiten WM-Saison.

Das Freudenberg-Duo testete das neue Motorrad in Aragon (Spanien) und in Oschersleben. "Die Unterstützung von WP war richtig gut. Sie haben sich richtig ins Zeug gelegt", lobt Lehmann den Support. "Wir hatten in Aragon einen WP-Techniker, mit dem wir sehr viel probiert haben. Basierend auf den Daten von Aragon wurden neue Federbeine und Gabeln gebaut, um uns ein besseres Gefühl zu geben."

Auszeit von der Schule und voller Fokus auf die Rennkarriere

Um sich komplett auf die Karriere als Rennfahrer zu konzentrieren, hat der 17-jährige Dresdner die Schule unterbrochen. "Ich bin für zwei Jahre von der Schule freigestellt", erklärt Lehmann und begründet: "In Sachsen kommt man unabhängig von den Noten nicht in die nächste Klassenstufe, wenn die Anzahl der Fehltage zu hoch ist."

Lennox Lehmann und seine Familie haben eine wichtige Entscheidung getroffen Foto: Freudenberg

"Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich in den kommenden zwei oder drei Jahren probiere, Profi zu werden und mir etwas aufzubauen. Entweder es klappt oder nicht. Ansonsten hole ich die Schule nach oder mache eine Ausbildung. Doch jetzt liegt der Fokus auf dem Rennsport", stellt der ehemalige IDM-Champion klar.

Intensiver Trainingswinter in Dario Giussepettis Academy

Die neu gewonnene Freiheit hat Lehmann im Winter genutzt, um sich intensiv in der Motorace-Academy von Ex-Racer Dario Giussepetti vorzubereiten. "Ich war insgesamt drei Monate bei Dario. Ich bin fast jeden Tag mit unterschiedlichen Motorrädern gefahren", erklärt Lehmann.

Beim Training konzentrierte sich Lehmann intensiv auf die Quali-Schwäche, die im Vorjahr einige Rennen erschwerte. "Wir haben sehr intensiv die Superpole simuliert. Ich bin immer wieder rausgefahren und habe mich auf eine schnelle Runde konzentriert. Das haben wir mehrere Stunden und Tage gemacht", berichtet der Deutsche.

Zusätzlicher Antrieb durch Teamkollege Dirk Geiger

Mit Landsmann Dirk Geiger erhält der schnelle Sachse einen starken Teamkollegen. Das erleichtert die Abstimmungsarbeit und sorgt für zusätzlichen Antrieb. "Es ist eine große Motivation. Jeder Rennfahrer will besser sein als der Teamkollege", bemerkt Lehmann.

"Es ist aber auch mit Blick auf das neue Motorrad eine Hilfe, weil wir mehr Daten sammeln können. Dirk und ich haben zwei unterschiedliche Fahrstile. Wir können in zwei Richtungen entwickeln und dann die Daten vergleichen", freut sich Lehmann auf die Zusammenarbeit mit Geiger.

KTM RC390: Im Vergleich zu 2022 wurden viele Bereiche verbessert Foto: Freudenberg

Das Ziel ist klar: Lehmann will konstant aufs Podium fahren und Rennen gewinnen. "Es muss das Ziel sein, permanent um Siege kämpfen zu können", so der WM-Neunte der Saison 2022. "Wir möchten einen Angriff auf den Titel starten, doch in so einer Klasse ist das immer schwer vorherzusagen. Es kommt immer anders als man denkt. Wenn ich permanent das Renntempo habe für Siege, dann passt das."

Dirk Geiger lobt die Saisonvorbereitung des Freudenberg-Teams

Teamkollege Dirk Geiger konnte im vergangenen Jahr beim Saisonfinale in Portimao, das vom tragischen Unfall von Victor Steeman überschattet wurde, das erste Rennen gewinnen. Im Freudenberg-Team findet Geiger perfekte Bedingungen vor, um in seiner Karriere den nächsten Schritt zu machen.

"Ich habe ein gutes Gefühl. Das Team hat ebenfalls ein sehr gutes Gefühl. Sie haben über den Winter sehr gut gearbeitet. Wir sind top vorbereitet und motiviert", erklärt Geiger unmittelbar vor dem ersten Trainingstag der neuen Saison.

Geiger wechselte von Kawasaki zur KTM und musste sich an den Charakter der RC390 gewöhnen. "Ich habe mich direkt sehr wohl gefühlt. Im Winter konnte ich mit der alten Version trainieren. Ich konnte wieder ein Gefühl für den Motor und die Eigenschaften des Motorrads aufbauen. Der Test in Aragon lief sehr gut. In Oschersleben hatten wir etwas Pech mit dem Wetter", kommentiert der 20-jährige Mannheimer.

Geiger verfolgt ähnliche Ziele wie Teamkollege Lehmann. "Wir müssen schauen, dass wir bei jedem Rennen vorne dabei sind. Wir wollen regelmäßig ums Podium oder um den Sieg kämpfen. Am Ende der Saison wird sich das dann hoffentlich alles auszahlen", so der Freudenberg-Pilot.

Mit Bildmaterial von MST/S.Fränzschky.